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Пятилетие «Академии Михайлова»: легенды хоккея, гала-матч и тысячи болельщиков

Пятилетие «Академии Михайлова»: легенды хоккея, гала-матч и тысячи болельщиков

Юбилей хоккейного клуба получился ярким и незабываемым. Как все прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.

В понедельник, 19 февраля, в Ледовом дворце отметили пятилетие «Академии Михайлова». На открытие праздника приехали губернатор Алексей Дюмин и Александр Шамсутдинов, председатель совета директоров ГК «Полипласт», которая является генеральным спонсором АКМ.

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Алексей Дюмин:

– Несмотря на то, что юбилей пока ещё скромный, эти годы не прошли даром. Более 1000 детей выбрали обучение здесь и связали свою жизнь с хоккеем. Академия заметно выросла. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, которые знают и уважают соперники, а также любители хоккея по всей стране. Это наша гордость!
В этом сезоне регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги АКМ провел много ярких и захватывающих матчей. Команда пропустила шайб меньше всех в лиге. Это заслуга, в первую очередь, вратарей, но и остальные игроки при необходимости самоотверженно защищали свои ворота. 

Мы за вас болеем и переживаем! Впереди плей-офф – это серьезная битва. Понятно, что есть усталость, но нужно найти в себе силы и достойно выступить в предстоящей серии.

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Александр Шамсутдинов:

– Спасибо Алексею Геннадьевичу Дюмину за его участие в развитии нашего клуба. У нас с вами впереди очень трудная, но интересная дорога, по которой мы должны идти только с победами. Мы должны выполнить задачи, которые поставили перед собой. Всех с праздником! – в свою очередь отметил Александр Шамсутдинов.

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Главным событием юбилейного вечера стал визит легенд мирового хоккея. В Тулу приехали Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Павел Дацюк, Александр Якушев и другие. Они пообщались с болельщиками, провели автограф-сессию и сразились со сборной Тульской области в гала-матче.

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Александр Гуськов, серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка Европейских чемпионов, вице-президент Континентальной хоккейной лиги:

– Атмосфера на пятилетии «Академии Михайлова» очень теплая. Казалось бы, не такой большой юбилей, но за это время произошло многое. Благодаря поддержке Алексея Дюмина и компании «Полипласт» за эти пять лет АКМ была проделана большая работа. Взрослая команда играет в Высшей лиге, две команды – в Молодежной хоккейной лиге. Я представляю, как сложно было этого добиться, поэтому точно могу сказать, что эти пять лет были продуктивными для «Академии Михайлова».

Недавно я сталкивался с тульскими хоккеистами на льду, и, честно говоря, играть с ними было тяжеловато. Ребята молодые, могут дать фору любому. Ну а я со своей стороны всегда готов помочь молодежи, поделиться опытом на мастер-классах и сказать что-то важное для них.

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Валерий Каменский, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба, член Зала славы ИИХФ, вице-президент Континентальной хоккейной лиги:

– Тула заразилась хоккеем благодаря губернатору и партнерам. Болельщики приходят на автограф-сессию, всех нас знают, что очень приятно. Мы часто приезжаем сюда, знакомимся со спортсменами, и могу сказать, что у них хороший потенциал. Я смотрел на них с трибуны и видел, что они делают большие успехи. Хочу пожелать им завоевать первый кубок!

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Анна, Вика, Вероника и Артем:
– Болеть за АКМ мы ходим очень часто всей семьей. Мы с начала сезона стараемся не пропускать игры. Наши ребята молодцы! Да, иногда случаются промахи, но без поражений не бывает побед. 
Будем болеть и дальше за любимую команду. Успехов вам! 

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Игорь Минич:
– Я часто хожу на хоккей и болею за АКМ. Туляки играют на хорошем уровне. Я сам занимаюсь хоккеем, играю в любительской лиге. Собрали с ребятами команду полтора года назад и вот тренируемся, пробуем свои силы. Люблю АКМ, но сегодня болел за красивую игру. За эмоции и незабываемые впечатления! Ну а в основных матчах буду болеть только за Тулу. Уже мониторю билеты, уверен, в плей-офф будет жарко!

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Татьяна и Валерий Алешины:
– Мы на хоккее второй раз. Впервые просто пришли посмотреть на Ледовый дворец, а нам так понравилась игра! Мы в восторге от атмосферы, от того, как болеют зрители, это заряжает. Татьяна: «Моя мама очень любила хоккей. Она даже пропускала родительские собрания в школе, если в это время шел хоккей. Так что увидеть легенд очень интересно.

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вчера, в 17:40 0
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