Классные идеи выпускного для детских садов и школ Тулы

erid: 4CQwVszH9pWvp5V9Qhe; Фото: «Мисти Парк».

Готовые варианты классных выпускных программ для малышей и школьников от «Мисти Парка» — самой большой развлекательной локации Тулы. Скидки на выпускной действуют последний месяц.

Каким должен быть выпускной? Веселым, ярким и незабываемым, конечно! И чтобы подходил именно вашему классу или группе детского сада. Но придумывать всю программу самим — непростая задача. Организация выпускного для малышей и школьников может превратиться в сложный квест. Поэтому мы решили поискать уже готовые варианты.

В парке приключений и развлечений «Мисти Парк» в ТРЦ «Макси» придумали классную идею. Здесь вы сами можете создать программу, выбирая интересные тематические блоки.

Для самых маленьких — выпускников детского сада или первоклашек — «Мисти Парк» предлагает четыре классных развлекательных блока:

праздничная вечеринка,

квест,

мастер-класс,

шоу-программа.

Праздничная вечеринка — must-have! Два ведущих-аниматора в образе любимых героев проведут командные игры, дискотеку и, конечно, торжественную часть мероприятия — поздравление с вручением дипломов. Все остальное — на ваш выбор! Для ребят постарше можно добавить в программу блок с квестом на сообразительность и сплоченность или увлекательный мастер-класс, или зрелищное шоу с фокусами, серебряным конфетти, зрелищными опытами.

И еще один плюс: программу легко сделать индивидуальной и учесть увлечения и интересы вашего ребёнка и его одногруппников или одноклассников. И все это по приемлемой цене — всего 500 рублей за каждый блок (30 минут) на одного ребенка плюс безлимитный билет в парк развлечений на целый день! Важно, что учителя, родители, бабушки и дедушки, любые взрослые участвуют в торжестве совершенно бесплатно.

А теперь про школьников. Выпускной в 4-м и тем более 9-м классе — это уже серьезно. И в «Мисти Парке» есть оригинальное решение под ключ.

Вечеринка с родителями.

Какой современный родитель откажется потусоваться со своим ребенком на первом настоящем выпускном? Поделимся на команды, будем петь, танцевать, играть и устраивать флешмобы. И обязательно будут трогательные поздравления для учителей и родителей.

Игра-квест на сплочение и дружбу.

Двое ведущих проведут игру-квест для дружных, храбрых, выносливых выпускников и выпускниц! С головоломками, тимбилдингом, играми и танцевальной мафией.

Кубок чемпионов для самых амбициозных!

Ребята поделятся на команды и пройдут полосу препятствий на «Арене героев». Это обещает быть захватывающим! Узнайте, кто станет сильнейшим и заберет кубок!

Программа для школьников длится 60 минут и стоит 1000 рублей на ребенка плюс безлимитный билет в парк, а взрослые — бесплатно.

Самое интересное мы приберегли напоследок.

Эксклюзивный выпускной для детей от 7 лет на, пожалуй, самый большой в Туле VR-арене! 25 локаций на выбор, 7 игр с полным погружением. Выпускники могут сразиться в командах и между собой. Это весело для всех! Программа на VR-арене рассчитана на 180 минут.

И не забывайте о ресторане на территории парка! Разнообразное меню с вкусной едой и напитками обеспечит угощение для всех.

И что особенно здорово, после праздничной программы веселиться и играть в «Мисти Парке» можно весь день, до самого закрытия! Веселье продолжается!

Так что пора заказывать программу прямо сейчас! И при бронировании до 31 марта в «Мисти Парке» действует скидка 20% на безлимитные билеты для выпускников, а взрослые приходят на выпускной бесплатно в любом количестве. Успейте!

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж.

Тел. +7 (4872) 25-45-10, +7 961 265-12-24 (отдел праздников).

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