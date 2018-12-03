Отказали в кредите? Есть выход!

«В кредите отказано», - эта фраза в банке вызывает отчаяние, ведь деньги обычно нужны срочно и на важные цели. Почему не дают кредит и как с этим бороться?

Отказать в кредите банк может по самым разным причинам: иногда это просто «лотерея», когда решение принимает компьютер, но чаще поводом все же становится сам человек — его доходы, просрочки, завышенные запросы и т. д. С помощью компании «Залоговик» и ее специалиста Татьяны Богдановой мы собрали самые распространенные истории заемщиков и выяснили, можно ли им помочь в их, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Татьяна Богданова,

менеджер по работе с клиентами ООО «Залоговик».

История первая: слишком маленький доход

Тулячка Анна С. в месяц зарабатывает 35 000 рублей, 18000 из них платит по кредиту, который она давным-давно взяла в магазине под огромные проценты на покупку бытовой техники. Аня хочет перекрыть невыгодный кредит, но банки отказывают: долговая нагрузка превышает 50% ее доходов.

- Человеку с высокой долговой нагрузкой банки вероятнее всего откажут в кредите. У нас много таких закредитованных клиентов, которые от отчаяния бросаются за микрокредитами, но это не спасает ситуацию.

Если у такого заемщика есть недвижимое имущество, мы поможем ему подобрать займ по ставке от 26% годовых.

Процент чуть выше, чем в банке, но все же гораздо выгоднее тех условий, которые раньше навязывали в магазинах и по кредитным картам.

«Залоговик» подбирает для своих клиентов займы под залог имущества, которое находится в собственности, — комнат, квартир, домов, коммерческой недвижимости. У нас есть программы как от банков, так и от частных инвесторов — условия разные, и для каждого клиента мы находим займ, который ему подходит.

История вторая: испорчена кредит история

У Михаила Р. несколько лет назад был сложный финансовый период, и он не смог погашать банковский кредит. Просрочка составила около полугода. Затем дела наладились, мужчина смог погасить долг. Сейчас его маме нужны деньги на операцию, но кредит Михаилу не дают.

- Да, испорченная кредитная история чаще всего является причиной отказа в кредите. Но не всегда: если у человека есть недвижимость, которую он может предоставить в залог, его могут рассмотреть в качестве заемщика и наши банки-партнеры, и частные инвесторы, и выдать до 85% от рыночной стоимости его имущества. Причем в обоих случаях это будут займы под адекватный процент и на удобный срок — до 7−10 лет.

Мы работаем со всеми клиентами — закредитованными, с плохой кредитной историей, задолженностями, без постоянной работы и другими проблемами. Стараемся помочь всем и в минимальные сроки — за 1−5 дней.

Мы понимаем, что к нам обращаются люди, которым деньги нужны незамедлительно.

История третья: нужны деньги, но страшно за квартиру и большие платежи

У Артема Б. есть квартира и большой долг, взятый без процентов под расписку у знакомых. Нужно возвращать деньги, банки в кредите отказали. Мужчина знает о займах под залог, уже готов заложить квартиру, но боится, что проценты будут огромными, и он не «потянет» ежемесячные платежи. А еще очень боится, что у него отберут квартиру.

- «Залоговик» помогает найти займы ТОЛЬКО под залог имущества: это не купля-продажа или какие-то другие сделки. На недвижимость оформляется договор займа-залога и накладывается обременение на срок займа. При этом заемщик остается собственником имущества, может беспрепятственно им пользоваться, но не может совершать с ним сделки — продавать, дарить и т. д.

Главное условие нашей работы — полная безопасность и прозрачность.

Мы не просто рассказываем заемщику, как будет происходить процесс выдачи займа, — мы прописываем для него каждый шаг. Образец договора залога выдаем на руки или высылаем по электронной почте, чтобы человек мог спокойно ознакомиться с ним дома, обсудить с юристом. Если заемщика все устраивает, наши юристы готовят договор индивидуально для него.

Риск потерять имущество в судебном порядке есть только в одном случае — если человек не погашает займ и не идет на контакт. Во всех остальных случаях, если заемщик оказался неплатежеспособным, мы в любой момент готовы сесть за стол переговоров, обсудить варианты и сроки погашения займа либо продажу недвижимости с тем, чтобы клиент мог расплатиться с долгом и купить себе другое жилье.

Если же человек дисциплинированно платит, рисков нет никаких. И не стоит бояться высоких платежей. Для примера: при сумме займа 500 000 рублей под 26% годовых на срок 5 лет ежемесячный платеж составит 14 800 рублей. В эту сумму входит погашение как процентов, так и основного долга. Платеж вполне посильный.

История четвертая: нужно немного денег — возьму «быстрый займ»

Светлану Ф. с мужем залили соседи, нужно срочно делать ремонт, а денег нет — ни родные, ни банки не дают. Сумма нужна не очень большая, до 100 тысяч рублей, и выход семья видит в микрозайме.

- Первое, что нужно знать о микрозаймах, — это очень высокий процент, до 732% годовых. Хорошо подумайте, готовы ли вы к такой переплате и погашению гигантских процентов? И потом, микрозаймы носят такое название как раз потому, что суммы там выдаются небольшие, до 30 тысяч рублей.

ООО «Залоговик» поможет вам подобрать займ на выгодных для вас условиях от 100 000 руб. и до 85% от рыночной стоимости недвижимости.

Залогом может стать не только недвижимость, но и ПТС - по такому займу можно получить до 60% от рыночной стоимости авто.

Если у вас есть имущество, которое может стать залогом, — такой займ будет гораздо более выгодным и правильным решением, чем микрокредит. Вы сразу решите свои задачи (ремонт, погашение долгов и др.) и сможете спокойно выплачивать займ небольшими платежами, без безумной переплаты.

История пятая: долгов много, имущество не в собственности

Оказавшись в сложной ситуации, Денис В. задолжал всем - банкам, МФО, знакомым. На погашение долгов нужны деньги, обращаться за новым банковским кредитом бессмысленно, а займы под залог тоже не подходят: квартира мужчины не приватизирована.

- Специалисты ООО Залоговик помогут найти деньги и в такой ситуации. Мы поможем заемщику быстро приватизировать квартиру, погасить долги по ЖКХ, если они есть. И после этого поможем правильно ее заложить - под удобные для заемщика условия.

История шестая: в кредит дали мало, а нужно много

У Веры Васильевны есть коммерческая недвижимость в собственности и несколько видов бизнеса. На их развитие предпринимательнице нужна крупная сумма. Женщина обратилась в банк за кредитом под залог своего имущества, но из требуемых 20 миллионов рублей получила только 6 и всего на 3 года. Платежи огромные, а денег все равно не хватило.

- В такой ситуации стоит рассмотреть альтернативные варианты — займы в других банках или в залоговых компаниях. Мы работаем с коммерческой недвижимостью и помогаем наших клиентам (не только юридическим, но и физическим лицам, у которых есть такое имущество) получать нужные им суммы на более комфортные сроки.

В описанной ситуации рыночная стоимость недвижимости клиентки составляла более 100 миллионов рублей, то есть у нас она могла рассчитывать на очень значительную сумму займа. Но есть требовалось именно 20 миллионов, причем необходимо было перекредитование — то есть погашение уже имеющегося банковского кредита. Подходящую программу в банках она искала самостоятельно более полугода. Мы же быстро подобрали для нее банк, который смог предоставить такие условия: выдал нужную сумму под адекватный процент, увеличил срок с 3 до 10 лет.

Также у нас есть возможность взять крупный займ на бизнес от частных инвесторов, а также получить деньги без залога на развитие действующего бизнеса до 3 миллионов рублей.

Одним словом, выход есть всегда!

ООО «Залоговик»

Тула, пр. Ленина, 53, оф. 12.

Тел.: +7 (953) 967-06-66 , +7 (920) 745-89-99 .

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