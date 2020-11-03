«Мистер и Мисс Тула – 2020»: в Туле выбрали самых мощных атлетов

Фото Максима Останкина.

Смотрите большой фоторепортаж с чемпионата по бодибилдингу, который прошел в Туле на сцене областного центра молодежи.

Тульская область — одна из немногих, где в этом году удалось провести чемпионат по бодибилдингу. Во многих регионах России турнир отменили — не позволила эпидемиологическая обстановка.

«Мистер и Мисс Тула» — традиционные соревнования, которые состоялись в оружейной столице уже в 34-й раз. Организаторами выступили общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

Президент Федерации бодибилдинга Тульской области Андрей Павловский рассказал, что турнир проводился в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

К сожалению, зрителей было мало, как и участников. На соревнования приехали 23 спортсмена — из Тульской, Тамбовской, Курской, Тверской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Нижнего Новгорода и Калуги.

- За неделю до наших соревнований в Севастополе должны были пройти чемпионат и первенство России по бодибилдингу. Мы планировали, что эти спортсмены после приедут к нам. Но турнир перенесли в Красноярск, и дата соревнований совпала с нашей. Много атлетов в итоге уехали выступать туда, — говорит Андрей Георгиевич.

Участники соревновались в следующих дисциплинах: классик физик, менс физик (пляжный бодибилдинг), бодифитнес, фитнес-бикини, а также мужской бодибилдинг. Жюри оценивало развитие мышц, красоту телосложения, умение показать себя, держаться на сцене.

Главные титулы в итоге выиграли москвичи Антон Галушко и Юлия Борисова.

Победители и призеры получили кубки, дипломы, а также денежные призы.

Тулячка Анастасия Дубовникова стала чемпионкой в дисциплине «Фитнес-бикини до 166 см»:

- Идея выступить на чемпионате посетила меня в начале этого года. Я начала искать себе тренера, что оказалось совсем не легко. Случайно наткнулась на страницу Юли Мазиной в соцсетях и сразу поняла, что это мой будущий тренер. До Юли я тренировалась в зале около трех лет, поэтому мы решили не откладывать и начали подготовку к весеннему сезону 2020, но пандемия нарушила планы. Возможно, это даже к лучшему. За лето мне удалось улучшить форму и позирование, что не менее важно. Да, это был мой дебют и я, скажу откровенно, не ожидала такой высокой оценки своей формы! Такой я неуверенный в себе человек. Но эта победа не стала для меня поводом расслабиться. Напротив, это мотивация для ещё более продуктивной работы над собой.

результаты соревнований

КЛАССИК ФИЗИК

Владимир Чуриков (Чехов).



ФИТНЕС-БИКИНИ до 166 см

1. Анастасия Дубовикова (Тула);

2. Юлия Фатчева (Тула);

3. Юлия Овинова (Балашиха).



ФИТНЕС-БИКИНИ +166 см

1. Юлия Борисова (Москва);

2. Александра Порохня (СПБ);

3. Анастасия Печникова (Москва).



БОДИФИТНЕС

Валерия Рогулева (Калуга).



ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ (MEНС ФИЗИК)

1. Александр Скобелев (Тверская обл.);

2. Абдалла Хамудиен (Ставрополь);

3. Алексей Верхушин (Н. Новгород).



БОДИБИЛДИНГ до 90 кг

1. Станислав Филимонов (Москва);

2. Александр Каширцев (Курск);

3. Денис Гатауллин (Чехов).



БОДИБИЛДИНГ +90 кг

1. Антон Галушко (Москва);

2. Виктор Комаров (Мичуринск);

3. Виктор Заглодин (Павловский посад).



ФИТНЕС-БИКИНИ АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА

Юлия Борисова (Москва).



БОДИБИЛДИНГ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

Антон Галушко (Москва).

Андрей Павловский выражает благодарность всем, кто помогал в организации соревнований.