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«Мистер и Мисс Тула – 2020»: в Туле выбрали самых мощных атлетов
Фото Максима Останкина.

«Мистер и Мисс Тула – 2020»: в Туле выбрали самых мощных атлетов

Смотрите большой фоторепортаж с чемпионата по бодибилдингу, который прошел в Туле на сцене областного центра молодежи.

Тульская область — одна из немногих, где в этом году удалось провести чемпионат по бодибилдингу. Во многих регионах России турнир отменили — не позволила эпидемиологическая обстановка.

«Мистер и Мисс Тула» — традиционные соревнования, которые состоялись в оружейной столице уже в 34-й раз. Организаторами выступили общественная организация «Спортивный клуб «Андрей» и Федерация бодибилдинга Тульской области.

Президент Федерации бодибилдинга Тульской области Андрей Павловский рассказал, что турнир проводился в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

К сожалению, зрителей было мало, как и участников. На соревнования приехали 23 спортсмена — из Тульской, Тамбовской, Курской, Тверской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Нижнего Новгорода и Калуги.

- За неделю до наших соревнований в Севастополе должны были пройти чемпионат и первенство России по бодибилдингу. Мы планировали, что эти спортсмены после приедут к нам. Но турнир перенесли в Красноярск, и дата соревнований совпала с нашей. Много атлетов в итоге уехали выступать туда, — говорит Андрей Георгиевич.

Участники соревновались в следующих дисциплинах: классик физик, менс физик (пляжный бодибилдинг), бодифитнес, фитнес-бикини, а также мужской бодибилдинг. Жюри оценивало развитие мышц, красоту телосложения, умение показать себя, держаться на сцене.

Главные титулы в итоге выиграли москвичи Антон Галушко и Юлия Борисова.

Победители и призеры получили кубки, дипломы, а также денежные призы.

Тулячка Анастасия Дубовникова стала чемпионкой в дисциплине «Фитнес-бикини до 166 см»:

- Идея выступить на чемпионате посетила меня в начале этого года. Я начала искать себе тренера, что оказалось совсем не легко. Случайно наткнулась на страницу Юли Мазиной в соцсетях и сразу поняла, что это мой будущий тренер. До Юли я тренировалась в зале около трех лет, поэтому мы решили не откладывать и начали подготовку к весеннему сезону 2020, но пандемия нарушила планы. Возможно, это даже к лучшему. За лето мне удалось улучшить форму и позирование, что не менее важно. Да, это был мой дебют и я, скажу откровенно, не ожидала такой высокой оценки своей формы! Такой я неуверенный в себе человек. Но эта победа не стала для меня поводом расслабиться. Напротив, это мотивация для ещё более продуктивной работы над собой.

результаты соревнований

КЛАССИК ФИЗИК

Владимир Чуриков (Чехов).

ФИТНЕС-БИКИНИ до 166 см

1. Анастасия Дубовикова (Тула);
2. Юлия Фатчева (Тула);
3. Юлия Овинова (Балашиха).

ФИТНЕС-БИКИНИ +166 см

1. Юлия Борисова (Москва);
2. Александра Порохня (СПБ);
3. Анастасия Печникова (Москва).

БОДИФИТНЕС

Валерия Рогулева (Калуга).

ПЛЯЖНЫЙ БОДИБИЛДИНГ (MEНС ФИЗИК)

1. Александр Скобелев (Тверская обл.);
2. Абдалла Хамудиен (Ставрополь);
3. Алексей Верхушин (Н. Новгород).

БОДИБИЛДИНГ до 90 кг

1. Станислав Филимонов (Москва);
2. Александр Каширцев (Курск);
3. Денис Гатауллин (Чехов).

БОДИБИЛДИНГ +90 кг

1. Антон Галушко (Москва);
2. Виктор Комаров (Мичуринск);
3. Виктор Заглодин (Павловский посад).

ФИТНЕС-БИКИНИ АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА

Юлия Борисова (Москва).

БОДИБИЛДИНГ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

Антон Галушко (Москва).

 

Андрей Павловский выражает благодарность всем, кто помогал в организации соревнований.

Галерея
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 36
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 37
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 39
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 41
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 42
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 43
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 44
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 45
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 46
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 47
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 48
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 49
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 50
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 51
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 52
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 53
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 54
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 55
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 56
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 57
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 58
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 59
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 60
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 61
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 62
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 63
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 64
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 65
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 66
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 67
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 68
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 69
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 70
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 71
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 72
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 73
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 74
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 75
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 76
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 77
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 78
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 79
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 80
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 81
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 83
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 85
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 86
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 87
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 88
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 89
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 92
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 138
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 139
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 146
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 147
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 149
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 158
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Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 166
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 167
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 168
Мистер и мисс Тула 2020, Фото: 169
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:40 −3
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