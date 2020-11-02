Хотите попариться? Добро пожаловать в «Богучаровские бани»!

Это семейный банный комплекс, расположенный всего в 20 минутах езды от центра Тулы. Вам откроется живописное место в экологически чистой природной зоне.

Русская баня на дровах

Хамам

Зона отдыха

Акции и скидки для гостей

Попариться в бане — идеальное решение, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить душевную гармонию!

В «Богучаровских банях» есть всё необходимое, чтобы удовлетворить пожелания даже самого требовательного гостя. Приветливый персонал окружит вниманием и заботой каждого посетителя.

Хотите приятно провести время в большой компании друзей, насладиться семейными выходными или просто побыть вдвоем с любимым или любимой?

Добро пожаловать в «Богучаровские бани»! Ваш отдых будет незабываемым.



«Богучаровские бани» – семейный комплекс. Деревянная фигурка на фото – символ семьи.

В банном комплексе вы сможете насладиться двумя видами бань: турецкой (хамам) и русской на дровах.

Русская баня на дровах

К услугам гостей две парные, душ, обливное ведро, а также бассейн с гидромассажем и противотоком (волной), оснащенный современной системой фильтрации и ажурным переходным мостиком.

Хамам

Гидротерапия горячим паром, оказывающая благоприятный эффект на физическое и психологическое состояние организма. Благодаря расслабляющему эффекту горячего пара, турецкая баня является отличным средством для избавления от стресса.

Не взяли с собой банные принадлежности? Не переживайте! За небольшую дополнительную плату посетители могут взять в аренду любые необходимые вещи, в том числе простыни, полотенца, тапочки, банные березовые и дубовые веники, ароматические масла. Также при желании гости могут воспользоваться SPA-услугами, но об этом необходимо предупреждать заранее. Для детей есть два бассейна с игрушками в отдельном помещении, но рядом с родителями. Малыши смогут резвиться в собственном водоеме под присмотром взрослых.

После водных процедур вы сможете расслабиться в комфортной зоне отдыха: посмотреть телепередачи на плазменной панели, послушать музыку. Перекусить в специальной закрытой зоне с панорамными окнами или же на террасе? Решать вам! Выбирайте, что нравится. За большим обеденным столом удобно разместится компания до 20 человек. К услугам гостей — мангал, где можно пожарить шашлыки. На территории комплекса также есть современная и безопасная детская площадка, где смогут поиграть малыши. Для желающих расслабиться после парилки или остаться на ночь есть комната отдыха с двухспальной кроватью и душем. Возле здания банного комплекса есть большая и охраняемая стоянка для автомобилей. При необходимости авто можно оставить на ночь на территории, а утром забрать его. Каждый гость сможет угоститься ароматным горным чаем, собранным в Армении, попробовать яичницу из перепелиных яиц или шашлык из перепелиного мяса, а также заказать овощи-гриль с пылу с жару. В меню есть освежающие коктейли и смузи, которые взбодрят организм после банных процедур. В «Богучаровских банях» каждый посетитель себя почувствует дорогим и желанным гостем! Для всех клиентов действует ряд скидок, о которых мы расскажем подробнее Хотите устроить оригинальный девичник? Это возможно! Команда комплекса поможет сделать ваш праздник ярким и веселым. Невеста и ее подружки могут арендовать банные халаты и тапки в едином стиле. Заказать прямо в банном комплексе можно фруктовое ассорти или даже фондю! Для особой атмосферы, классных фотографий и у слугам девушек — купель с розовой или гречишной водой. Еще один приятный бонус «Богучаровские бани» предлагают для родителей — в будни в первой половине дня (до 16.00) для них действует скидка на посещение банного комплекса — 50%!

На день рождения скидка 10% либо торт в подарок.

При заказе бани на три часа четвертый час в подарок либо шашлык.

Для компании из 10 мужчин при заказе пяти часов бани шашлыки в подарок.

Акция «Фиеста» — отметьте в бане годовщину свадьбы или другой важный повод. При заказе от 4 часов бани и хамама испанский ужин из креветок и 2 бокала вина — в подарок!

Для постоянных клиентов есть специальная карта с фиксированной датой и ценой.

Добро пожаловать в «Богучаровские бани», место, где вы отдохнете и зарядитесь энергией надолго!

ГО Тула, поселок Октябрьский, участок 99.

Тел: +79207776655.

График работы — круглосуточно.

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