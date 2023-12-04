Кто стал победителем Оружейной лиги КВН в 2023 году?

Шесть команд-финалистов, разрывные шутки и необычное жюри — как это было, смотрите в репортаже Myslo.

Долгожданный финал Оружейной лиги КВН прошел 3 декабря в тульском Городском концертном зале. Несмотря на непогоду, людей в зале было много. И все не зря: на финале было на что посмотреть и над чем посмеяться.

За победу боролись шесть команд:

«Джексон, Шилов и Толян», Тула;

«Светофор», ОГУ им. И. С. Тургенева, Орёл;

«Туш», п. Прохоровка, Белгородская обл.;

«Команда 212», МАИ, Москва;

«Таков путь», РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева;

«Парк им. Тимирязева», РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева.

Оценивало выступление очень серьезное жюри — финал как-никак! Чемпион мира по кикбоксингу Манучар Пипия, участница Высшей лиги в составе команды «Бывшие» Екатерина Иванова, участница проекта «Перепой звезду» на Первом канале Ольга Савосина, продюсер Первой лиги МС КВН Артур Туманян и заместитель генерального директора ТТО «Амик», генеральный директор «КВН Продакшн» Виктор Вдовиченко.

Игра началась очень бодро. Перед конкурсными выступлениями прогнать материал решили участницы Высшей лиги КВН и в прошлом финалисты Оружейки — команда «Без баб». Девчонки смешно шутили и выглядели потрясающе.

Первой команде, которая выступала после девчонок, пришлось непросто. Единственные финалисты из Тулы — «Джексон, Шилов и Толян» — как будто сразу «просели».

Ребята были яркими, танцевали и пели. Но шутки не очень залетали.

Мы сегодня в костюмах. У нас важное событие случилось — Джексон кредитку закрыл.

— Ребята, давайте не будем ссориться. Скоро Новый год, время чудес!

— Вон у Шилова девушка беременна.

— Да я с ней только целовался!

— Это ли не чудо?!

Второй была команда «Светофор» из Орла. Уже лучше, но тоже без оваций.

— Сегодня праздник — День ничего!

— А что дарят в День ничего?

— Ничего.

— Получается мой день рождения — День ничего.

Третья «Команда 212» разрывами тоже не порадовала. Искала формулу идеальной шутки, замутила массовый номер. Словами все не опишешь, но средне.

— А пока вы думаете, почему лошадь умирает от капли никотина, а не от гвоздей в ногах…

Когда на сцене появилась команда «Таков путь», стало значительно веселее. Миниатюры смешные, фронтмен Женя, как всегда, — любимчик публики.

А вы знали, что в наших ушах есть сера? Вы не боитесь взорваться?

«Таков путь» — определенно одни из лидеров сезона, и они еще раз это доказали.

«Туш» из Прохоровки тоже показали достойное выступление: привезли с собой Мисс Прохоровку-1998 и врача, который следил на сцене, чтобы никто не умер со смеху.

Мы заметили, что у вас в Туле неотремонтированные здания баннером завешивают. Вот теперь думаем, где такой огромный баннер на всю Прохоровку взять.

Подарили подарки жюри и признались в любви Ольге Савосиной. Интересно!

«Парк им. Тимирязева» из Москвы залу пришлись по душе. Зажигательные, живые и смешные.

Это наши студенты по обмену. Жаль, что они невозвратные.

Ребята произнесли, пожалуй, лучшую шутку игры:

Недавно в России вышел закон о запрете ЛГБТ.

— Эммм, нуууу, ээээээ… А как его теперь называть?

— Ну, как и раньше… Мэр.

«Таков путь», «Туш» и «Парк им. Тимирязева» получили по 4,8 балла и вырвались в лидеры.

Второй конкурс — «Ситуация с жюри». Смешно, но члены жюри порой оказывались смешнее. Екатерина Иванова в роли сотрудницы шиномонтажки и Виктор Вдовиченко на рыбалке, по скромному мнению Myslo, выиграли этот конкурс.

Впереди по оценкам все те же лидеры — «Таков путь» и «Парк им. Тимирязева».

Музыкальное домашнее задание решило ход игры.

«Светофор» вытащил на сцену Алексея Чернышева из «Решки» (Высшая лига), но как-то недоиграли.

Тульская команда пофантазировала на тему подготовки к финалу: у Джексона родился ребенок, и все теперь не так, как прежде. Местами неплохо.

«Команда 212» скрестили советские фильмы и «Король лев».

…и Ленин такой молодой и ещё не полый внутри!

Было много смешно обыгранных цитат из фильмов.

«Таков путь» показал шпионский фильм, в котором искал злодея, ворующего пододеяльники.

«Я Хосэ Джеймс Бонд. Моя мать испанка, а отец болел ей».

На ребят зал возлагал большие надежды, но разрыва не случилось. Очень жаль.

«Парк им. Тимирязева» оказался лучше своих ближайших конкурентов. Они показывали комедию, в которой главный герой устраивается на завод.

В отделе кадров:

— Здравствуйте!

— Я вас люблю!

— Чего?

— Вы за 2 минуты не разу не сматерились.

Последней стала «Туш». Они хотели показать «Бригаду», но потом добавили новогоднего настроения и получилась «Снежная королева». Очень необычная!

— Пчела, возвращайся, с нами можно пить пиво!

— А со мной оно всегда будет холодным!

Не самая удачная музыкалка команды «Таков путь» все решила.

Победителями стали ребята из «Парка им. Тимирязева».

Они набрали 14,8 балла. Молодцы!

Вторые — «Таков путь» и «Туш» — 13,8 балла.

Третьи — «Светофор» — 13,4 балла.

Четвертой стала команда «212», а «Джексон, Шилов и Толян» замкнули шестерку финалистов.

Лучшая актриса игры — Ирина Гура, «Парк Им. Тимирязева».

Лучший актер — Евгений Антонов, «Таков Путь».