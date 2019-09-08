Вавилонская башня из айфона, «Духless 2» и мемасики: новая выставка в музее Станка

В День города и области в Туле открылась выставка, которая доказывает, что искусство идет в ногу со временем.

Myslo побывал на открытии выставки «Электробутик: архив современности», познакомился с веяниями современного искусства и заодно вспомнил историю развития информационных технологий от первого музыкального плеера Стива Джобса до современных мобильных игр для ваших питомцев.

Экспозиция включает в себя 16 арт-объектов, среди которых не встретишь привычных глазу картин или скульптур. При входе в зал скорее возникает ощущение, что ты, словно героиня известной сказки, попал в «Зазеркалье» и весь мир вокруг тебя перевернулся с ног на голову!

На входе в первый зал гостей встречает гигантский айфон, закрученный в виде башни, в соседнем углу — электронная собака, которая методично скроллит информацию на планшете, на стене висит гигантский iPоd с наушниками, на экране которого транслируются клипы, а повеселевшие после бокала шампанского гости подходят к стене с виртуальными экранами и гримасничают перед импровизированными экранами для сэлфи, выбирая нужный фильтр.

На самом деле каждая деталь всех 16 объектов тщательно продумана. Художникам удалось объединить искусство и современные технологии — всеми этими разработками можно не только любоваться, но и можно использовать на практике. Над созданием выставки работали люди с техническим образованием, которые решили посвятить себя искусству и арт-дизайну.

12 лет участники проекта «Электробутик» Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин пристально историю развития нового информационного пространства. О том, как это происходило, рассказал один из участников группы Аристарх Чернышев:

Аристарх Чернышев - Группа «Электробутик» создавалась в 2005 году, как раз когда возник хайп вокруг гаджетов, беспроводного и мобильного интернета. Тогда не было телефонов с сенсорными дисплеями, но общество было к этому морально готово и предъявляло большие ожидания. Появлялись первые дизайнерские проекты, в художественной ситуации тоже был подъем. На его фоне мы и решили создать компанию по производству искусства с более официальным названием как у торговой сети, которое будет четко нас отделять от остальной художественной тусовки Москвы. В отличие от традиционных подходов в искусстве (живопись, перформансы) мы создали объекты, которых на художественной сцене еще не было.

- В первые пять лет мы попали в волну интереса к гаджетомании, поэтому наши выставки показывали в Англии, Норвегии, Австрии, — продолжает Аристарх. — В российских регионах долгое время не было подходящих залов для такой выставки. Только в последние 3−4 года в регионах стали развиваться большие выставочные пространства и появились такие запросы.

В момент создания выставки я сформулировал такой художественный подход: изобрели телефон — пользуйся, изобрели радио — слушай, изобрели геном- изменяйся, модифицируйся.

Мы должны использовать все изобретения человечества, чтобы наша жизнь стала комфортной и интересной, — пояснил Аристарх.

Художник провел для гостей небольшую экскурсию и рассказал немного о каждом объекте отдельно. Все объекты, по словам художника, являются памятниками визуальной культуры. Участники проекта «Электробутик» постарались зафиксировать в культурном поле все эти вещи. Некоторые устройства уже исчезли, но оставили свой след в эстетике и искусстве.

Экспонат под названием «Поэтическая экономика» например, был снят в фильме «Духлесс 2». В фильме он появляется на кадрах в одной из башен «Москва-Сити».

По словам художника, для фильма был изготовлен макет по общему эскизу, но по размеру он гораздо больше, чем тот, что висит в «Октаве». Кстати, этот арт-объект и сейчас можно встретить в «Башне на Набережной».

А вот этот гигантский, скученный в рожок iPhone стал своеобразным символом информационного общества. Арт-объект был создан в 2009 году сразу после выхода первого сенсорного iPhone. Необычная форма была заимствована от Вавилонской башни, Башни Татлина и создатели «скрестили» ее с iPhone. В основе этого объекта лежит идея массового распространения и доступности информации.

В центре первого зала стоит артомат — компьютер со специальной программой, в которой любой гость может самостоятельно создать свое произведение искусства в стиле «арток» (прим. авт.: термин, созданный Аристархом Чернышевым, обозначающий арт-объект, который создает непрофессионал за короткий промежуток времени) и отправить себе на электронную почту. Художник подробно рассказал, как им пользоваться, и на его примере показал, как создается большинство современных объектов искусства. Правда, Аристарх также отметил, что эта технология устаревает, и на ее смену приходят нейросети.

А вот электронная собака, которая скроллит ленту новостей на планшете, символизирует интернет-мемы. Арт-объект называется Ipow. Благодаря развитию информационного пространства большие массы людей стали самостоятельно создавать картинки и постить их в сети. На заре нашего тысячелетия и появились широко распространяемые «вирусные» картинки, которые мы называем «мемами». Современное искусство, по словам художника, также стремится уйти в массы. Также этот объект посвящен игровым программам для животных, в которые ваши питомцы могут играть на гаджетах.

На удивление, посмотреть модную выставку пришли не только главные представители поколения iPhone — молодежь, на выставке встречались и более взрослые гости, которые с интересом нажимали на кнопки и примеряли 3D очки. В соседнем зале расположена крупная инсталляция из трех разноцветных клякс на стене. Понять, что там происходит, можно только надев 3D очки, висящие на шпагате прямо перед вами.

Оксана:

- Сначала мне показалось, что в этих работах не видно смысла, но после того, как мы послушали рассказ художника, я поняла, что смысл то есть, и очень глубокий. В жизни я активно пользуюсь гаджетами, они нужны и на работе и в учебе, к тому значительная часть досуга проходит тоже в гаджетах.

Девушка Ася, которая проходит стажировку в московском музее современного искусства «Гараж», пришла на выставку со своей мамой.

Асина мама, Ольга:

- Я отношусь прекрасно к современным технологиям. Нас с мужем привела сюда дочь. Меня впечатлил достаточно правильный взгляд на современный мир, на его взгляды, вкусы и менталитет. Современные культовые герои в музейный интерьерах — Бэтмен в роли современного Аполлона Бельведерского, а доллар — это самый привлекательный арт-объект в современном обществе.

Ася:

- Мы попали сюда случайно, о выставке мне сообщил мой молодой человек, который работает в «Октаве». Я уточнила, действительно ли это те два знаменитых художника и преподавателя медиаарта. Интересно, что здесь собраны одни из самых важных их работ. Визуально мне очень понравились «Медиазеркала» они максимально вовлекают в искусство, а концептуально мне ближе работы, связанные с неолиберализом. С одной стороны мы живем в неолиберальном обществе, с другой — время от времени пытается против этого восставать. Мне нравится, что искусство пытаются сделать современным, а не называют современным то, что было создано в конце XX в.

И действительно, выставка показала, что искусство непрерывно развивается и идет в ногу со временем.

Выставка пробудет в Музее Станка до 15 ноября.

Билеты в Музей Станка стоят 350 р. для взрослых, 250 р. для студентов, и 200 р. для школьников.