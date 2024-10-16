Авторская рулетка, российская хтонь и литература травмы: о чем говорили на книжном фестивале в «Октаве»

Центральной частью фестиваля стала книжная ярмарка. На нее приехали представители десятка издательств. Они привезли самые актуальные новинки — тут и художественная, и детская литература в большом разнообразии. Много было и книг «не для всех».

Вячеслав Немиров, редактор издательства V–A–C Press.

— Мы издательская программа большого культурного фонда V–A–C. Большой наш блок — это книги об искусстве, как современном, так и прошлых столетий. Например, недавно вышла в свет книга Камиллы Грей «Русский эксперимент в искусстве» — это первое исследование русского авангарда, написанное еще в 60-е годы прошлого столетия. Также издаем детские книги. Их особенность — в иллюстрациях, для создания которых мы привлекаем современных художников. Например, для известной всем «Дюймовочки» рисовал иллюстрации Алексей Булдаков.

Читатель быстрее находит нас, чем мы читателя. Наше издательство, скорее, не коммерческая история, а просветительская. Людей, которые читают наши книги, немного, и это нормально. Никогда не будет такого, чтобы вся страна читала книги о теории искусства, но какой-то процент всегда будет встречаться, обсуждать то, что мы издаем.

Коллега по цеху — издательство «Гараж». В центре их внимания — тоже искусство.

— Наши книги в основном рассказывают об истории и культуре XX века. В последнее время выходит много исследований о переосмыслении культуры Советского Союза, осмыслении архитектуры, о музеях, кино. Советское искусство — это особый мир. Некоторое время назад искусство Советского Союза не привлекало особого внимания и казалось прямолинейным и абсолютно понятным. Но все же это не совсем так, и исследования говорят о его многообразии, большом количестве скрытых смысловых уровней. Это особенно интересно, ведь так или иначе мы наследники этой истории и должны ее знать и понимать, — пояснил Андрей Лебедев, сотрудник издательства «Гараж».

Напротив расположилось издательство Like Book. Его аудитория — это молодежь, ищущая ответы на многие вопросы. Издательство не только работает с бумагой, но и активно сотрудничает с электронными площадками и издает параллельно электронные книги.

— Мы не чувствуем конкуренции между электронными и бумажными книгами. Больше того, мы сами предоставляем свои книги электронным площадкам, чтобы они их продвигали. Читатель у бумажных книг есть и будет. Но тем, кому удобен электронный формат, мы тоже рады! Параллельно с выходом очередного издания в печать появляется и электронная версия, — рассказала Анна Снигирева, менеджер отдела продаж издательства Like Book.

Издательство активно следит за запросами читателей, публикациями блогеров.

— В последнее время хотят читать более легкие книги — о том, что все хорошо или заканчивается хорошо. Об этом говорят данные продаж, отзывы критиков, блогеров, — пояснила Анна.

Какая книжная ярмарка без фэнтези! Русскоязычной фэнтези-литературой с удовольствием радовало гостей ярмарки издательство «Полынь».

В этот мир с удовольствием погружаются все — от мала до велика.

— Фэнтези — один из самых популярных жанров у читателей от 14 до 25 лет. Конечно же, в топе — любовные романы и психология, саморазвитие. Это то, что в большинстве случаев хорошо покупается. Но при этом нельзя сказать, что это суперинтеллектуальная литература, — считает Екатерина Петрова, литературный обозреватель. — Это, скорее, коммерческая история, на это есть запрос у читателей, и соответственно, авторы отвечают предложением. Они активно эксплуатируют популярную повестку, поднимают те темы, которые обсуждаются в обществе. Другие же писатели не обращают внимания на модные тренды, а рассказывают то, о чем им интересно, поднимают те темы, которые считают важным обсудить с широкой общественностью. На самом деле, работает и то, и то. На каждую книгу найдется свой читатель.

В рамках фестиваля Екатерина Петрова провела две встречи с гостями. На одной из них рассказывала о том, как читать книги, чтобы понимать, что хотел сказать автор. На второй — о тенденциях современной русскоязычной прозы.

— Очень популярен сегодня автофикшен — это когда авторы пишут про себя, свой опыт, историю, события. Это молодой жанр, и пока такая литература находится в поиске себя. Однако очень важный момент — вручение Нобелевской премии Анне Эрно, автору произведения автофикшен. Это своего рода общественное признание жанра.

Литература травмы — еще один тренд. Я считаю, что такая литература нужна, потому что поднимает темы, о которых мы не говорили публично. Но одно дело — просто рассказывать, другое же — психотерапия за счет читателя. Последнее не всегда хорошо. Да, все писатели пишут так или иначе о себе, о том, что их волнует.

Но «лечиться о читателя», мне кажется, не совсем правильно.

Еще одна тенденция — дети 90-х и новая искренность. Это авторы, родившиеся в середине или конце 80-х, они видели ужас следующего десятилетия через призму детского восприятия. Сейчас же пытаются осмыслить то, что произошло в те годы. Особенность детей 90-х — они стараются смотреть на все как оно есть, описывать это, говорить о своих ощущениях. Порой это не очень красиво, странно и непонятно. Такие книги хороши тем, что они правдивы. Когда мы начинаем говорить открыто о себе, о своих чувствах, мы не пытаемся быть кем-то другим. Не всем понята новая искренность, некоторые считают это эмоциональным эксгибиционизмом.

Также в последнее время авторы часто прибегают к такому приему, как взрослые проблемы глазами детей, то есть попытке посмотреть и показать проблему под другим углом. Молодой тренд — децентрализация: если раньше писателям нужно было помещать героев в Москву или Санкт-Петербург, то сейчас, наоборот, интересна локальная история. На это есть и спрос у читателя. Активно развивается российский хоррор, но это не совсем про ужасы, убийства, маньяков.

Такой жанр порой являет собой метафору на российскую жизнь. Это своего рода российская хтонь.

Тема телесности одно время была табуирована, не принято было говорить про женский натурализм. Образ женщины всегда был далек от реальности. В последнее десятилетие много вышло книг, в которых поднимается тема обычной женщины, ее телесных особенностях без прикрас.

Какой бы жанр литературы вы ни предпочитали, самое важное, чтобы чтение приносило удовольствие.

— Для читателя найти свою книгу — это как обрести любовь всей жизни. Но тут надо действовать только методом проб и ошибок. Я лично слежу за новинками, за тем, что обсуждают в интернете, о чем пишут блогеры, учитываю рейтинги продаж, слежу за литературными премиями.

Но иногда я использую «метод рулетки» — случайным образом выбираю книгу с закрытыми глазами, просто какую-то по счету на книжной полке.

Дело в том, что мы все опираемся на свои интересы или чьи-то рекомендации, выбирая, что бы почитать. И в жизни отсутствует эффект неожиданности. Очень сложно увидеть что-то иное, если мы идем по проторенной дорожке. Такая «рулетка» позволяет открывать для себя что-то новое, которое я никогда бы не нашла, руководствуясь рациональными принципами отбора. При этом в 75-80% случаев в случайно выбранной книге нахожу что-то необычное для себя. И это здорово, ведь если бы я делала сознательный выбор, то ни за что бы этого всего не узнала!