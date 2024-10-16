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Как сэкономить на лечении варикоза?
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Как сэкономить на лечении варикоза?

Забирайте полезную инструкцию.

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

 

— Обычно наши пациенты доходят до лечения варикоза уже на последних его стадиях. И это не всегда боязнь операции. Все чаще это стоимость услуг и отсутствие времени на лечение, стационар или больничный. Именно поэтому рассказываем, как сегодня можно сэкономить время и деньги.

1. Делаем операцию по ОМС.

Эрадж Худойназаров, флеболог:

 

— Да, это возможно. Берем направление в поликлинике по месту жительства, встаем в очередь и ждем свой час икс. Среднее время ожидания — до 30 дней (в зависимости от региона). В это время собираем все анализы и заключения по листу назначений.

В данном случае — лечение хирургическое (флебэктомия). Подробнее об операции, ее последствиях и реабилитации можно прочесть на просторах интернета.

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Мы отправляем на такие операции пациентов только в двух случаях:

  • диаметр вены слишком велик, чтобы вылечить ее лазером,
  • желание пациента провести лечение по ОМС (бесплатно).
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вывод — при таком варианте вы экономите на:

  • подготовке (анализы по ОМС) — от 3000 рублей,
  • операции (проводится по ОМС) — от 40 000 рублей.

Но не экономите время. Стационар и реабилитация примерно составляют от 14 до 30 дней. Также наркоз при данной операции, к сожалению, неизбежен.

2. Делаем операцию по ДМС (добровольное медицинское страхование).

Эльхан Османов, флеболог, профессор:

Эльхан Османов

— Здесь 2 варианта: 

  • полис ДМС для сотрудников от работодателя (уточняем на работе);
  • полис ДМС, который можно приобрести самостоятельно у страховой компании и получить качественные медицинские услуги в случае болезни в частных клиниках.

Вывод — при таком варианте вы экономите на:

  • подготовке (анализы можно включить в пакет ДМС) — от 3000 рублей,
  • операции — от 40 000 рублей,
  • времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).

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Но при покупке полиса ДМС придется все же немного вложиться. Сумма небольшая (зависит от страховой компании). Работает по принципу ОСАГО, т. е. наступил страховой случай — обратились, вылечились и довольные ушли домой. А страховая компания погасила стоимость лечения и/или обследования.

3. Делаем операцию за счет личных средств.

Вадим Бондарь, флеболог:

 

— Часто, если дело доходит до операции, мы хотим быть уверены в клинике, докторе и, конечно же, результате. Именно поэтому обычно отдаем предпочтение тому, кому доверяем. И тут уже не всегда важна стоимость. Главное — результат и доверие.

Но даже здесь можно сэкономить на:

  • подготовке (пройти по ОМС),
  • комплексном лечении (при лечении, например, сразу двух ног возможны скидки),
  • времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Варианты есть всегда.

Главное — желание лечиться и найти доктора, которому доверяешь.

В клинике Л’МЕД  вы можете пройти лечение по ДМС или за счет личных средств, выбрав доктора, который подойдет именно вам.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Записаться на консультацию можно:

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  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 (939) 859-61-50.

Ждем вас!

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Наш сайт: Клиника Л’МЕД.

ООО «Лазермед». Реклама.

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Место
ТулаТульская область

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