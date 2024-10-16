Как сэкономить на лечении варикоза?

Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:
— Обычно наши пациенты доходят до лечения варикоза уже на последних его стадиях. И это не всегда боязнь операции. Все чаще это стоимость услуг и отсутствие времени на лечение, стационар или больничный. Именно поэтому рассказываем, как сегодня можно сэкономить время и деньги.
1. Делаем операцию по ОМС.
Эрадж Худойназаров, флеболог:
— Да, это возможно. Берем направление в поликлинике по месту жительства, встаем в очередь и ждем свой час икс. Среднее время ожидания — до 30 дней (в зависимости от региона). В это время собираем все анализы и заключения по листу назначений.
В данном случае — лечение хирургическое (флебэктомия). Подробнее об операции, ее последствиях и реабилитации можно прочесть на просторах интернета.
Мы отправляем на такие операции пациентов только в двух случаях:
- диаметр вены слишком велик, чтобы вылечить ее лазером,
- желание пациента провести лечение по ОМС (бесплатно).
Вывод — при таком варианте вы экономите на:
- подготовке (анализы по ОМС) — от 3000 рублей,
- операции (проводится по ОМС) — от 40 000 рублей.
Но не экономите время. Стационар и реабилитация примерно составляют от 14 до 30 дней. Также наркоз при данной операции, к сожалению, неизбежен.
2. Делаем операцию по ДМС (добровольное медицинское страхование).
Эльхан Османов, флеболог, профессор:
Эльхан Османов
— Здесь 2 варианта:
- полис ДМС для сотрудников от работодателя (уточняем на работе);
- полис ДМС, который можно приобрести самостоятельно у страховой компании и получить качественные медицинские услуги в случае болезни в частных клиниках.
Вывод — при таком варианте вы экономите на:
- подготовке (анализы можно включить в пакет ДМС) — от 3000 рублей,
- операции — от 40 000 рублей,
- времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).
Но при покупке полиса ДМС придется все же немного вложиться. Сумма небольшая (зависит от страховой компании). Работает по принципу ОСАГО, т. е. наступил страховой случай — обратились, вылечились и довольные ушли домой. А страховая компания погасила стоимость лечения и/или обследования.
3. Делаем операцию за счет личных средств.
Вадим Бондарь, флеболог:
— Часто, если дело доходит до операции, мы хотим быть уверены в клинике, докторе и, конечно же, результате. Именно поэтому обычно отдаем предпочтение тому, кому доверяем. И тут уже не всегда важна стоимость. Главное — результат и доверие.
Но даже здесь можно сэкономить на:
- подготовке (пройти по ОМС),
- комплексном лечении (при лечении, например, сразу двух ног возможны скидки),
- времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).
Варианты есть всегда.
Главное — желание лечиться и найти доктора, которому доверяешь.
В клинике Л’МЕД вы можете пройти лечение по ДМС или за счет личных средств, выбрав доктора, который подойдет именно вам.
Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
Записаться на консультацию можно:
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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82
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