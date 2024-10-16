Как сэкономить на лечении варикоза?

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Александр Варев, директор Клиники Л’Мед | Тула:

— Обычно наши пациенты доходят до лечения варикоза уже на последних его стадиях. И это не всегда боязнь операции. Все чаще это стоимость услуг и отсутствие времени на лечение, стационар или больничный. Именно поэтому рассказываем, как сегодня можно сэкономить время и деньги.

1. Делаем операцию по ОМС.

Эрадж Худойназаров, флеболог:

— Да, это возможно. Берем направление в поликлинике по месту жительства, встаем в очередь и ждем свой час икс. Среднее время ожидания — до 30 дней (в зависимости от региона). В это время собираем все анализы и заключения по листу назначений.

В данном случае — лечение хирургическое (флебэктомия). Подробнее об операции, ее последствиях и реабилитации можно прочесть на просторах интернета.

Мы отправляем на такие операции пациентов только в двух случаях:

диаметр вены слишком велик, чтобы вылечить ее лазером,

желание пациента провести лечение по ОМС (бесплатно).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вывод — при таком варианте вы экономите на:

подготовке (анализы по ОМС) — от 3000 рублей,

операции (проводится по ОМС) — от 40 000 рублей.

Но не экономите время. Стационар и реабилитация примерно составляют от 14 до 30 дней. Также наркоз при данной операции, к сожалению, неизбежен.

2. Делаем операцию по ДМС (добровольное медицинское страхование).

Эльхан Османов, флеболог, профессор:

Эльхан Османов — Здесь 2 варианта: полис ДМС для сотрудников от работодателя (уточняем на работе);

полис ДМС, который можно приобрести самостоятельно у страховой компании и получить качественные медицинские услуги в случае болезни в частных клиниках.

Вывод — при таком варианте вы экономите на:

подготовке (анализы можно включить в пакет ДМС) — от 3000 рублей,

операции — от 40 000 рублей,

времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).

Но при покупке полиса ДМС придется все же немного вложиться. Сумма небольшая (зависит от страховой компании). Работает по принципу ОСАГО, т. е. наступил страховой случай — обратились, вылечились и довольные ушли домой. А страховая компания погасила стоимость лечения и/или обследования.

3. Делаем операцию за счет личных средств.

Вадим Бондарь, флеболог:

— Часто, если дело доходит до операции, мы хотим быть уверены в клинике, докторе и, конечно же, результате. Именно поэтому обычно отдаем предпочтение тому, кому доверяем. И тут уже не всегда важна стоимость. Главное — результат и доверие.

Но даже здесь можно сэкономить на:

подготовке (пройти по ОМС),

комплексном лечении (при лечении, например, сразу двух ног возможны скидки),

времени (операция за 60 минут, без стационара и больничного).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Варианты есть всегда.

Главное — желание лечиться и найти доктора, которому доверяешь.

В клинике Л’МЕД вы можете пройти лечение по ДМС или за счет личных средств, выбрав доктора, который подойдет именно вам.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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