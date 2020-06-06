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Чудеса перевоплощения: забавные песики до и после груминга

Чудеса перевоплощения: забавные песики до и после груминга

Они на эти стрижки не напрашивались, но посмотрите, какими красавцами стали! 

Все знают: стрижка может преобразить любого до неузнаваемости. С котами и собаками это правило тоже работает. 

 

Кажется, этот пес и сам слегка удивлен переменой образа

 

Какая принцесса скрывалась в этом шерстяном клубке!

 

Час работы грумера, и перед вами настоящая милашка

 

Перемена имиджа – налицо!

 

Кажется, у этой собачки хозяин – любитель экспериментов. Интересно, а у него самого какая прическа? 

 

Вот такой примерный парень скрывался за пышной шевелюрой!

 

Эту леди застали в момент банных процедур. Кажется, SPA пошло ей на пользу! 

 

Какие же красивые глаза открылись после стрижки!

 

Да-да, это одна и та же собака!

 

Борода явно сделала этого пса брутальнее

Мы уверены: каждый четвероногий друг хотя бы раз в жизни должен побывать у грумера!

За помощь в подготовке материала благодарим зоосалон «5 хвостов».

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сегодня, в 15:05 +1
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