Чудеса перевоплощения: забавные песики до и после груминга

Они на эти стрижки не напрашивались, но посмотрите, какими красавцами стали!

Все знают: стрижка может преобразить любого до неузнаваемости. С котами и собаками это правило тоже работает.

Кажется, этот пес и сам слегка удивлен переменой образа

Какая принцесса скрывалась в этом шерстяном клубке!

Час работы грумера, и перед вами настоящая милашка

Перемена имиджа – налицо!

Кажется, у этой собачки хозяин – любитель экспериментов. Интересно, а у него самого какая прическа?

Вот такой примерный парень скрывался за пышной шевелюрой!

Эту леди застали в момент банных процедур. Кажется, SPA пошло ей на пользу!

Какие же красивые глаза открылись после стрижки!

Да-да, это одна и та же собака!

Борода явно сделала этого пса брутальнее

Мы уверены: каждый четвероногий друг хотя бы раз в жизни должен побывать у грумера!

За помощь в подготовке материала благодарим зоосалон «5 хвостов».