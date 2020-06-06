Чудеса перевоплощения: забавные песики до и после груминга
Они на эти стрижки не напрашивались, но посмотрите, какими красавцами стали!
Все знают: стрижка может преобразить любого до неузнаваемости. С котами и собаками это правило тоже работает.
Кажется, этот пес и сам слегка удивлен переменой образа
Какая принцесса скрывалась в этом шерстяном клубке!
Час работы грумера, и перед вами настоящая милашка
Перемена имиджа – налицо!
Кажется, у этой собачки хозяин – любитель экспериментов. Интересно, а у него самого какая прическа?
Вот такой примерный парень скрывался за пышной шевелюрой!
Эту леди застали в момент банных процедур. Кажется, SPA пошло ей на пользу!
Какие же красивые глаза открылись после стрижки!
Да-да, это одна и та же собака!
Борода явно сделала этого пса брутальнее
Мы уверены: каждый четвероногий друг хотя бы раз в жизни должен побывать у грумера!
За помощь в подготовке материала благодарим зоосалон «5 хвостов».
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