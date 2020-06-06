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Купола, капсулы пришельцев и дом на дереве: самые необычные гостиницы Тульской области

Купола, капсулы пришельцев и дом на дереве: самые необычные гостиницы Тульской области

Они удивляют и внешним видом, конечно, и ценником. Но забавно!

Дома-купола

В районе поселка Мордвес на трассе М4 построили необычный мотель-кемпинг для путешественников: все домики-номера в «Ферме Цыпа’s» сделаны по технологии купольных. Выглядит необычно! Местные жители сначала были заинтригованы, теперь обсуждают в соцсетях подробности.

 

Космические эко-капсулы

В заокском поселке Ланьшинский есть эко-капсулы — в комплексе «Гуляй город» предлагают пожить в небольших футуристик-коттеджах с видом на Оку. «Лунный домик», «НЛО», «Спутник» — они действительно забавно выглядят.

 

Домик на дереве

Это необычное место находится в Веневском районе близ деревни Малая Уваровка. Помните, как в детстве мы строили домики на деревьях (а кто-то только мечтал об этом)? Домик-гостиница называется «Лапочкино гнездо», и конечно, он гораздо круче, чем мы могли себе представить в своих детских мечтах.

 

Гостиница-теплица

Это есть в Ясногорском районе, в экопоселении «Ясно поле» близ деревни Вележево. Гостиница-теплица спроектирована так, что находится на самообеспечении. Отопление работает за счет геотермального насоса, горячая вода греется солнцем через солнечные коллекторы, зимой догревается печью на дровах.

Необычные строения всегда притягивают внимание! Например, дом-мост в Заокском районе вошел в десятку самых необычных в мире.
 

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:00 +2
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