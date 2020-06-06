Купола, капсулы пришельцев и дом на дереве: самые необычные гостиницы Тульской области

Домик на дереве

Это необычное место находится в Веневском районе близ деревни Малая Уваровка. Помните, как в детстве мы строили домики на деревьях (а кто-то только мечтал об этом)? Домик-гостиница называется «Лапочкино гнездо», и конечно, он гораздо круче, чем мы могли себе представить в своих детских мечтах.