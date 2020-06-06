Купола, капсулы пришельцев и дом на дереве: самые необычные гостиницы Тульской области
Они удивляют и внешним видом, конечно, и ценником. Но забавно!
Дома-купола
В районе поселка Мордвес на трассе М4 построили необычный мотель-кемпинг для путешественников: все домики-номера в «Ферме Цыпа’s» сделаны по технологии купольных. Выглядит необычно! Местные жители сначала были заинтригованы, теперь обсуждают в соцсетях подробности.
Космические эко-капсулы
В заокском поселке Ланьшинский есть эко-капсулы — в комплексе «Гуляй город» предлагают пожить в небольших футуристик-коттеджах с видом на Оку. «Лунный домик», «НЛО», «Спутник» — они действительно забавно выглядят.
Домик на дереве
Это необычное место находится в Веневском районе близ деревни Малая Уваровка. Помните, как в детстве мы строили домики на деревьях (а кто-то только мечтал об этом)? Домик-гостиница называется «Лапочкино гнездо», и конечно, он гораздо круче, чем мы могли себе представить в своих детских мечтах.
Гостиница-теплица
Это есть в Ясногорском районе, в экопоселении «Ясно поле» близ деревни Вележево. Гостиница-теплица спроектирована так, что находится на самообеспечении. Отопление работает за счет геотермального насоса, горячая вода греется солнцем через солнечные коллекторы, зимой догревается печью на дровах.