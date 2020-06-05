Онлайн-выходные в Туле: 5-7 мая
Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!
Онлайн-лекция «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде»
Когда: 5 июня, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
5 июня физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека» Антон Захаров прочитает онлайн-лекцию «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде». Где на самом деле возникает вкус, во рту или в мозге? Как проверить, насколько хорошо человек чувствует вкус? Что в восприятии пищи важнее — вкус или запах? На эти и другие подобные вопросы вам ответят на лекции. Также Антон расскажет и про невероятный феномен фастфуда и о том, что именно вызывает вяжущее чувство во рту и как правильно «поджигать» язык!
Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»
Когда: 5 июня, пятница, 18.00.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
5 июня в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Семья вурдалака» по пьесе В.Сигарева. С 26 мая по 26 июня 2020 года в Тульской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», в котором Тульский областной театр юного зрителя принимает активное участие.
Онлайн-концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.»
Когда: 5 июня, пятница, 18.30.
Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество театра в «ВКонтакте».
5 июня в концертном зале Тульского театра «Эрмитаж» музыканты сыграют лучшие композиции из своего репертуара. Зрители смогут насладиться музыкой через экраны своих мониторов в режиме онлайн.
Пост-панк вечеринка в «Типографии»
Когда: 6 мая, суббота, 19.00.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме
Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00.
С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.
На этих выходных запланированы следующие мероприятия:
5 июня:
- 11.00 Кто кого: охотник и жертва?
- 16.00 Императорский удав.
- 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой.
6 июня:
- 11.00 Ням-ням-шоу.
7 июня:
- 11.00 Ням-ням-шоу.
Музыкальный онлайн-марафон #Savethescene
Когда: 6-7 июня, суббота, воскресенье, 18.00.
Как попасть: в назначенное время перейти в сообщество фестиваля в «Facebook».
Известные апологеты местной сцены, студия и клуб Powerhouse Moscow проведет двухдневный музыкальный марафон, чтобы продолжить работу во время и после карантина. В первый день состоятся выступления авангардно-электронного проекта по переосмыслению русских песенных форматов «ИльяМазо», альтернативщиков с фолком и электроникой Juncti и магических северных шугейзеров «Деревянные киты». Также свои сеты исполнят мистические арт-рокерши Lucidvox, герои лоуфай-инди «Пасош» и участник дрим-поп-формации «Увула» Алексей Августовский. Такой лайнап сам по себе максимально привлекателен, а тут еще надо учитывать, что это только первый день и на кону благородное дело — спасение места силы локальной сцены.
Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».
Как попасть:
- Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.
- Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.
- more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.
- ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.
- КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.
Бойцовский клуб
Наступили выходные. Кинотеатры все еще закрыты, а за окном снова пасмурно, как и на душе. Мы считаем, что это самое подходящее время, чтобы посвятить этот день себе и своим мыслям. Подумать о своем дальнейшем жизненном пути. А поможет вам в этом наша небольшая подборка фильмов, которые обязательно останутся в вашей фильмотеке.
И первым на очереди у нас культовый фильм Дэвида Финчера, номинированный на «Оскар», с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер. Экранизация одноименного романа Чака Паланика, значительно повысила популярность писателя в мире. В 1999 году картина наделала немало шума, вплоть до обвинений в разжигании агрессии. В число ее фанатов охотно записался Квентин Тарантино, а Донателла Версаче выпустила специальную мужскую коллекцию с аллюзиями на фильм. Рассказ ведется от лица человека без имени. Это типичный «белый воротничок», страдающий от бессонницы, сомнений на тему выбора посуды («Какой сервиз лучше выразит меня как личность?») и собственной никчемности. Однажды в самолете он знакомится с Тайлером, который живет по совсем другим установкам: «Все, что имеешь ты, в конце концов имеет тебя». Вместе они организуют закрытый бойцовский клуб, который постепенно перерастает в нечто большее.
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Хороших вам выходных! Цените время, проведенное с близкими людьми, но также научитесь наслаждаться временем, проведенным с самим собой.