Онлайн-выходные в Туле: 5-7 мая

Концерты, спектакли, лекции, экскурсии и многое другое в формате онлайн. Оставайтесь дома вместе с родными и нашим обзором выходных!

Онлайн-лекция «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде»

Когда: 5 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

5 июня физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека» Антон Захаров прочитает онлайн-лекцию «Нейрогастрономия или как мозг думает о еде». Где на самом деле возникает вкус, во рту или в мозге? Как проверить, насколько хорошо человек чувствует вкус? Что в восприятии пищи важнее — вкус или запах? На эти и другие подобные вопросы вам ответят на лекции. Также Антон расскажет и про невероятный феномен фастфуда и о том, что именно вызывает вяжущее чувство во рту и как правильно «поджигать» язык!

Нейрогастрономия — это новая область прикладной нейронауки, изучающая влияние сенсорных раздражителей на вкусовые ощущения. Она основана на осознании того, что все, что люди пьют или едят, проходит через все органы чувств. Нейрогастрономия позволяет изменить не только вкус, но и «оздоровить» пищу.

Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»

Когда: 5 июня, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

5 июня в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Семья вурдалака» по пьесе В.Сигарева. С 26 мая по 26 июня 2020 года в Тульской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», в котором Тульский областной театр юного зрителя принимает активное участие.

Онлайн-концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.»

Когда: 5 июня, пятница, 18.30.

Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество театра в «ВКонтакте» .

5 июня в концертном зале Тульского театра «Эрмитаж» музыканты сыграют лучшие композиции из своего репертуара. Зрители смогут насладиться музыкой через экраны своих мониторов в режиме онлайн.

И музыканты, и зрители соскучились по концертам и живому общению. Зрителем большого джазового концерта может стать каждый, не выходя из дома.

Пост-панк вечеринка в «Типографии»

Когда: 6 мая, суббота, 19.00.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

Грустно и одиноко на карантине? «Типография» представляет онлайн версию пост-панк вечеринки, во время которой вы сможете полностью вкусить одиночества и танцевать под прямую бочку у себя дома!

Музыку вам предоставят:

Новички тульской пост-панк сцены — MGS/Malibu Gas Station, одобренные самим Ионовым. ВИА «Пылинки» — супер пост-панк группа из уже знакомых вам местных музыкантов, которые решили взорвать ваш домашний танцпол.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка в пятницу в 22.00. С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания. На этих выходных запланированы следующие мероприятия: 5 июня: 11.00 Кто кого: охотник и жертва?

16.00 Императорский удав.

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой. 6 июня: 11.00 Ням-ням-шоу. 7 июня: 11.00 Ням-ням-шоу. Музыкальный онлайн-марафон #Savethescene Когда: 6-7 июня, суббота, воскресенье, 18.00.

Как попасть: в назначенное время перейти в сообщество фестиваля в «Facebook».

Известные апологеты местной сцены, студия и клуб Powerhouse Moscow проведет двухдневный музыкальный марафон, чтобы продолжить работу во время и после карантина. В первый день состоятся выступления авангардно-электронного проекта по переосмыслению русских песенных форматов «ИльяМазо», альтернативщиков с фолком и электроникой Juncti и магических северных шугейзеров «Деревянные киты». Также свои сеты исполнят мистические арт-рокерши Lucidvox, герои лоуфай-инди «Пасош» и участник дрим-поп-формации «Увула» Алексей Августовский. Такой лайнап сам по себе максимально привлекателен, а тут еще надо учитывать, что это только первый день и на кону благородное дело — спасение места силы локальной сцены.

А что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Бойцовский клуб

Наступили выходные. Кинотеатры все еще закрыты, а за окном снова пасмурно, как и на душе. Мы считаем, что это самое подходящее время, чтобы посвятить этот день себе и своим мыслям. Подумать о своем дальнейшем жизненном пути. А поможет вам в этом наша небольшая подборка фильмов, которые обязательно останутся в вашей фильмотеке.

И первым на очереди у нас культовый фильм Дэвида Финчера, номинированный на «Оскар», с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер. Экранизация одноименного романа Чака Паланика, значительно повысила популярность писателя в мире. В 1999 году картина наделала немало шума, вплоть до обвинений в разжигании агрессии. В число ее фанатов охотно записался Квентин Тарантино, а Донателла Версаче выпустила специальную мужскую коллекцию с аллюзиями на фильм. Рассказ ведется от лица человека без имени. Это типичный «белый воротничок», страдающий от бессонницы, сомнений на тему выбора посуды («Какой сервиз лучше выразит меня как личность?») и собственной никчемности. Однажды в самолете он знакомится с Тайлером, который живет по совсем другим установкам: «Все, что имеешь ты, в конце концов имеет тебя». Вместе они организуют закрытый бойцовский клуб, который постепенно перерастает в нечто большее.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Вторым в нашем списке будет вдохновляющий и добрый фильм с прекрасным саундтреком, рассказывающий историю тихого неудачника, мечтающего об увлекательной жизни. Уолтер Митти (Бен Стиллер) работает в редакции журнала Life, где занимается подбором фотографий, но несмотря на то, что он старательно делает своё дело, о его существовании будто бы никто не знает. Митти привык жить безропотно и незаметно: у него не хватает храбрости постоять за себя, когда ему угрожают сокращением, и он никак не может признаться в чувствах к своей коллеге Шерил (Кристен Уиг).

От скуки ежедневной рутины Уолтер спасается в своих фантазиях, где его жизнь полна удивительных приключений. Никто из окружающих не может предположить, что в глубине души этот скучный парень грезит о героических поступках и большой любви, и что больше всего на свете он хочет почувствовать себя живым.