Что посмотреть: топ-10 российских сериалов, за которые не стыдно

За окном снова среда, снова вечер и снова пасмурно. А это значит, мы приготовили для вас подборку сериалов разных лет, на этот раз российских.

Распространено мнение, что российская индустрия кино переживает мягко говоря нелучшие времена. Этой подборкой мы не хотим вас переубеждать в обратном или наоборот. Мы хотим просто поделиться неплохими, на наш взгляд, сериалами, чтобы вы могли порадоваться, погрустить и немного поностальгировать. Дальнобойщики (2001 — 2004)

В любое время суток, в жару и в лютую стужу они колесят по дорогам нашей страны, выполняя нелегкую и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики, для них каждый рейс — это не только пункт назначения, но и новые встречи, неожиданные трудности, нечаянные радости, риск и везение, и конечно — новые истории, правдивые и невероятные!

Бывалый шофер большегрузного трейлера Федор Иваныч никак не может поладить со своим новым напарником, легкомысленным и смешливым Сашком. Да и что может быть общего у двух совершенно разных характеров, двух разных поколений? Порой дело доходит даже до ссор, но всякий раз дальнобойщиков примиряет дорога и приключения, которые ждут их впереди.

Метод (2015)

Сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске и поимке опасных серийных убийц. В молодости Родион обнаружил в себе странные наклонности маньяка, но с помощью профессиональных психологов Меглину удалось избавиться от этой патологии. Полностью преодолев свои врожденные пороки, Родион устраивается работать следователем. Имея свой собственный секретный метод поимки маньяков, Меглин с легкостью раскрывает любые запутанные дела. Сыщик во всех подробностях предугадывает поведение преступника и с высокой точностью описывает картину случившегося преступления. Детектив сам решает, кого из маньяков оставить в живых и в дальнейшем наблюдать за его поведением, а кого лишить права на жизнь. Свой тайный метод Родион тщательно скрывает от сослуживцев. Но однажды молодой стажер Меглина, девушка по имени Есеня, узнает о тонкостях работы детектива.

Ликвидация (2007)

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Внутри Лапенко (2019 — 2020)

Юмористический сериал, отличительной чертой которого является то, что всех персонажей играет один человек — Антон Лапенко. Основная часть диалогов — импровизация. За основу сюжета взяты жизнь и приключения персонажей из instagram Антона. Сериал выполнен в стилистике советского кино и не имеет четкой временной привязки — это некая Вселенная, в которой переплетаются 80-е и 90-е годы XX века.

Оттепель (2013)

Телевизионная ретро-драма Валерия Тодоровского с говорящим названием «Оттепель». Зрители переносятся в советское прошлое закулисного мира кино и видят ушедшую эпоху в контексте жизни и работы съемочной группы. В ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Михаил Ефремов, Анна Чиповская. Виктор Хрусталев — молодой советский кинооператор с печальным пятном в биографии. Он был причастен к несчастному случаю, который стоил жизни его талантливому другу-сценаристу. Подчиняясь давлению руководства, Виктор снимает легкую и веселую мелодраму о колхозниках, чтобы впоследствии получить разрешение на постановку сценария покойного друга. Он знакомится с Егором — начинающим режиссером, который может сделать большое кино. Но прежде Виктор устраивает Егора работать на съемочную площадку комедии. Герои пройдут через разные испытания, в том числе испытание дружбы и честности, но самым главным вопросом станет прощение. Прощение не только ближнего, но и себя.

Граница: Таежный роман (2000)

Знаменитый сериал Александра Митты с лучшими отечественными актерами — Маратом Башаровым, Алексеем Гуськовым, Ольгой Будиной, Ренатой Литвиновой и многими другими. На советском дальневосточном гарнизоне завязывается роман между молодым лейтенантом Иваном и красивой медсестрой Ольгой. Главная преграда между ними — властный муж Ольги, опытный и жестокий капитан Никита Голощекин, который ни за что не уступит любимую жену. Голощекин знает об ее измене и ищет способ избавиться от соперника, который кажется благороднее его. Действие сериала происходит в 1970-х годах на советском Дальнем Востоке, в военном гарнизоне, который расположился в таежном городке на китайской границе. Здесь наивно надеяться на личную жизнь и сохранение тайны, поэтому вскоре все узнают о романе и о том, что капитанская жена ждет ребенка не от него.

Мотыльки (2013)

История любви выпускницы старших классов Али и солдата срочной службы Паши разворачивается на фоне самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.

Кухня (2012 — 2016)

«Во все времена еда была рядом с людьми. Она искушает, вдохновляет, восхищает, отвращает. Но человек не может без еды, а значит тот, кто создает еду, может управлять миром…». Так думал Максим Лавров, когда шел осуществлять свою мечту — устраиваться поваром в один из самых дорогих ресторанов столицы.

Мечта сбылась, вот только на деле все вышло не так вкусно. Шеф-повар ресторана Виктор Баринов — настоящая звезда гастрономического бомонда, знающая как угодить взыскательной публике. Оборотная сторона этого идеального образа — злоупотребление алкоголем, страсть к азартным играм и невыносимый характер. В гневе Баринов страшен, в загуле — неукротим.

Арт-директор Виктория Гончарова — настоящая снежная королева, карьеристка с ледяным сердцем, однако именно с ней Макс проводит ночь до того, как пойти на новую работу. А вся команда поваров только и ждет промашки новичка, чтобы от души посмеяться.

Доктор Живаго (2005)

Это уже четвертая экранизация великого романа Бориса Пастернака, на этот раз в прочтении российских кинематографистов. Если вам интересно, как увидели события книги режиссер Александр Прошкин, сценарист Юрий Арабов, актеры Олег Янковский, Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова и др., то стоит посмотреть онлайн сериал «Доктор Живаго». Юрий Живаго родился в очень зажиточной семье и в детстве не знал ни лишений, ни голода. Однако жизнь его родителей не была счастливой, отец бросил семью, а мать рано скончалась. Мальчик попал к приемным родителям — Александру и Анне Громеко. Он прекрасно писал стихи, но жизнь свою решил посвятить иному — медицине. В приемной семье он нашел не только тепло, заботу и понимание, но и свою первую любовь Тоню, на которой женился и которая родила ему двоих детей. Но главной женщиной жизни Юрия суждено было стать не ей, а Ларисе. Лара — одновременно и слабая, и сильная личность. Попав в своеобразную западню адвоката Комаровского, она никак не может порвать с ним отношения. Чтобы вырваться из плена, она вступает в брак с Павлом Антиповым, но союз не приносит счастья. Пройдут годы, прежде чем доктор Живаго и Лариса встретятся и полюбят друг друга.

Участок (2003)

Милиционер Павел Кравцов — человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и справшивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но задумчив. С такими задатками в городской милиции карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым.

Что-то вроде ссылки или не очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве непонимания ею преданности Кравцова профессии, когда профессия (в лице начальства) не очень-то держится за него…

Оставив все и взяв с собой только любимую собаку Цезаря, породы бладхаунд, Кравцов приезжает в Анисовку и начинает обживаться в селе.