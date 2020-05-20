Что посмотреть: топ-10 российских сериалов, за которые не стыдно
За окном снова среда, снова вечер и снова пасмурно. А это значит, мы приготовили для вас подборку сериалов разных лет, на этот раз российских.
Распространено мнение, что российская индустрия кино переживает мягко говоря нелучшие времена. Этой подборкой мы не хотим вас переубеждать в обратном или наоборот. Мы хотим просто поделиться неплохими, на наш взгляд, сериалами, чтобы вы могли порадоваться, погрустить и немного поностальгировать.
Дальнобойщики (2001 — 2004)
Метод (2015)
Сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске и поимке опасных серийных убийц. В молодости Родион обнаружил в себе странные наклонности маньяка, но с помощью профессиональных психологов Меглину удалось избавиться от этой патологии. Полностью преодолев свои врожденные пороки, Родион устраивается работать следователем. Имея свой собственный секретный метод поимки маньяков, Меглин с легкостью раскрывает любые запутанные дела. Сыщик во всех подробностях предугадывает поведение преступника и с высокой точностью описывает картину случившегося преступления. Детектив сам решает, кого из маньяков оставить в живых и в дальнейшем наблюдать за его поведением, а кого лишить права на жизнь. Свой тайный метод Родион тщательно скрывает от сослуживцев. Но однажды молодой стажер Меглина, девушка по имени Есеня, узнает о тонкостях работы детектива.
Ликвидация (2007)
Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.
Внутри Лапенко (2019 — 2020)
Юмористический сериал, отличительной чертой которого является то, что всех персонажей играет один человек — Антон Лапенко. Основная часть диалогов — импровизация. За основу сюжета взяты жизнь и приключения персонажей из instagram Антона. Сериал выполнен в стилистике советского кино и не имеет четкой временной привязки — это некая Вселенная, в которой переплетаются 80-е и 90-е годы XX века.
Оттепель (2013)
Телевизионная ретро-драма Валерия Тодоровского с говорящим названием «Оттепель». Зрители переносятся в советское прошлое закулисного мира кино и видят ушедшую эпоху в контексте жизни и работы съемочной группы. В ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Михаил Ефремов, Анна Чиповская. Виктор Хрусталев — молодой советский кинооператор с печальным пятном в биографии. Он был причастен к несчастному случаю, который стоил жизни его талантливому другу-сценаристу. Подчиняясь давлению руководства, Виктор снимает легкую и веселую мелодраму о колхозниках, чтобы впоследствии получить разрешение на постановку сценария покойного друга. Он знакомится с Егором — начинающим режиссером, который может сделать большое кино. Но прежде Виктор устраивает Егора работать на съемочную площадку комедии. Герои пройдут через разные испытания, в том числе испытание дружбы и честности, но самым главным вопросом станет прощение. Прощение не только ближнего, но и себя.
Граница: Таежный роман (2000)
Знаменитый сериал Александра Митты с лучшими отечественными актерами — Маратом Башаровым, Алексеем Гуськовым, Ольгой Будиной, Ренатой Литвиновой и многими другими. На советском дальневосточном гарнизоне завязывается роман между молодым лейтенантом Иваном и красивой медсестрой Ольгой. Главная преграда между ними — властный муж Ольги, опытный и жестокий капитан Никита Голощекин, который ни за что не уступит любимую жену. Голощекин знает об ее измене и ищет способ избавиться от соперника, который кажется благороднее его. Действие сериала происходит в 1970-х годах на советском Дальнем Востоке, в военном гарнизоне, который расположился в таежном городке на китайской границе. Здесь наивно надеяться на личную жизнь и сохранение тайны, поэтому вскоре все узнают о романе и о том, что капитанская жена ждет ребенка не от него.
Мотыльки (2013)
История любви выпускницы старших классов Али и солдата срочной службы Паши разворачивается на фоне самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской АЭС. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.
Кухня (2012 — 2016)
Доктор Живаго (2005)
Это уже четвертая экранизация великого романа Бориса Пастернака, на этот раз в прочтении российских кинематографистов. Если вам интересно, как увидели события книги режиссер Александр Прошкин, сценарист Юрий Арабов, актеры Олег Янковский, Олег Меньшиков, Чулпан Хаматова и др., то стоит посмотреть онлайн сериал «Доктор Живаго». Юрий Живаго родился в очень зажиточной семье и в детстве не знал ни лишений, ни голода. Однако жизнь его родителей не была счастливой, отец бросил семью, а мать рано скончалась. Мальчик попал к приемным родителям — Александру и Анне Громеко. Он прекрасно писал стихи, но жизнь свою решил посвятить иному — медицине. В приемной семье он нашел не только тепло, заботу и понимание, но и свою первую любовь Тоню, на которой женился и которая родила ему двоих детей. Но главной женщиной жизни Юрия суждено было стать не ей, а Ларисе. Лара — одновременно и слабая, и сильная личность. Попав в своеобразную западню адвоката Комаровского, она никак не может порвать с ним отношения. Чтобы вырваться из плена, она вступает в брак с Павлом Антиповым, но союз не приносит счастья. Пройдут годы, прежде чем доктор Живаго и Лариса встретятся и полюбят друг друга.
Участок (2003)
А какие российские сериалы любите вы? Мы наверняка что-то забыли упомянуть. Вспомним в комментариях?