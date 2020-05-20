Что делать, если умер близкий человек

Городская ритуальная служба №1, работающая уже 25 лет, информирует о возможности безвозмездного захоронения и дает инструкцию на случай, если вас коснулось горе.



Смерть близкого человека – страшный удар. Ситуация осложняется тем, что уже через пару часов после страшной вести надо заняться организацией похорон. Порой сложно сразу адекватно оценить происходящее. Поэтому об особенностях этого процесса и реальной стоимости лучше узнать заранее.

Будьте внимательны!

Информация о смерти человека часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость сообщения может доходить до 12 000 рублей. «Черные агенты» тут же приезжают к родственникам усопшего и настойчиво предлагают свои услуги. Стоимость сообщения включена в ее ценник. Чтобы не тратить лишние деньги, запомните:

самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает заключать договор.

Пустив в дом незваных гостей, вы рискуете стать жертвой «черных агентов» и переплатить в 2-3 раза больше по сравнению с ценой тех же услуг, заказанных в Городской ритуальной службе №1. В последнем случае в среднем организация похорон обойдется в 30 000 рублей.

Как избежать обмана?

Оформите прижизненный договор обслуживания с Городской ритуальной службой №1, в котором будет указан перечень необходимых услуг и товаров. В этом случае стоимость похорон не изменится и через много лет. Близких вы обезопасите от «черных агентов» и забот при подготовке похорон. Договор – уверенность в целевом использовании отложенных на погребение денег и сохранение их от мошенников.