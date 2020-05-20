Что делать, если умер близкий человек
Каждый, кто хоть раз пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе.
Городская ритуальная служба №1, работающая уже 25 лет, информирует о возможности безвозмездного захоронения и дает инструкцию на случай, если вас коснулось горе.
Смерть близкого человека – страшный удар. Ситуация осложняется тем, что уже через пару часов после страшной вести надо заняться организацией похорон. Порой сложно сразу адекватно оценить происходящее. Поэтому об особенностях этого процесса и реальной стоимости лучше узнать заранее.
Если горе случилось
- Вызовите сотрудника Городской ритуальной службы №1 по телефону 22-72-21 или 8 (910) 165-34-14 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Спросите и запишите ФИО назначенного сотрудника и номер его удостоверения.
- Сверьте у прибывшего сотрудника его паспорт и удостоверение с записанными вами ранее.
- Вместе с ним вызовите участкового врача (днем) или скорую (нерабочее время) и полицию.
- Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного.
Будьте внимательны!
самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает заключать договор.
Как избежать обмана?
- Профессионализм: многолетний опыт позволяет решать любые задачи.
- Порядочность: Городская ритуальная служба №1 не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель – помочь людям в трудную минуту.
Сотрудники Городской ритуальной службы №1 расскажут о пособиях, льготах и компенсациях на погребение и помогут оформить документы на получение пособия и др.
- Сопровождение на всех этапах в этот нелегкий час.
- Агент бесплатно выедет на дом, чтобы вы в минуты горя могли обсудить организацию траурной церемонии с близкими.
- Подготовит и проведет похороны, предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед.
- Большой выбор качественных ритуальных товаров – гробы разной ценовой категории, кресты, венки, подушки, одежда для усопших и многое другое. Благодаря собственному производству соотношение цены и качества ритуальных товаров оптимально.
- Изготовление и установка памятников из гранита, мрамора и искусственного камня, в том числе по индивидуальному проекту. Предоставляется услуги по комплексному благоустройству могильных участков.
Благоустройство могил
- Покраска ограды;
- выравнивание памятника;
- уборка на могильном участке;
- демонтаж и монтаж любой сложности.
Цены на благоустройство могильных участков:
- Памятники из гранита под ключ (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;
- памятник из искусственного камня под ключ (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
- памятник из мрамора под ключ (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;
- художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
- ограды – от 650 руб. метр;
- укладка плитки – 2000 руб.;
- скамейка – 1000 руб.;
- стол – 1000 руб.;
- цветник – 1500 руб.;
Руководитель
Гусейнов Алексей Анатольевич
Руководитель отдела благоустройства
Афонин Денис Юрьевич
Директор ритуального магазина
Гусейнова Елена Юрьевна
Ритуальный агент
Логвинов Станислав Владимирович
Ритуальный агент
Кан Юлия Константиновна
Ритуальный агент
Аборкин Константин Игоревич
Ритуальный агент
Берёзин Руслан Владимирович
Ритуальный агент
Якушев Денис Николаевич
|Категория граждан
|Льготы на погребение
|Льготы на установку памятников и благоустройство могильного участка
|Неработающие пенсионеры
|6 124 руб.
|15 000 руб.
|Неработающие граждане
|6 124 руб.
|15 000 руб.
|Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ
|5 947,5 руб.
|26 000 руб.
|Ветераны боевых действий
|до 26 280 руб.
|до 36 000 руб.
|Работающие пенсионеры
|до 26 280 руб.
|до 36 000 руб.
|Действующие военнослужащие
|до 26 280 руб.
|до 36 000 руб.
Городская ритуальная служба № 1
ритуальная-служба-1.рф
Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.
Щекино, ул. Советская, 24.
Телефоны:
8 (4872) 22-72-21,
8-910-165-34-14,
8-902-901-57-25.