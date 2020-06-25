Заказываем вкусные роллы и пиццу на дом или в офис!

Эта служба доставки работает в Туле уже более пяти лет. За это время тысячи туляков стали ее клиентами. Неудивительно, что жители нашего города выбирают японское меню именно от «Суши пати». О качестве блюд красноречиво говорят репутация заведения и положительные отзывы посетителей.

Профессиональные повара разработали уникальное меню. Все названия блюд для удобства клиентов адаптировали на более простые и запоминающиеся — Love is, «Дамский угодник», «Змей Горыныч», «Палочки оближешь», «Пати на кровати», «Дискотека 80-х»… Больше вам не придется произносить эти страшноватые японские слова!

Помимо японской кухни здесь есть и фастфуд — вкуснейшие и нежные бургеры со свининой, говядиной, рыбой и креветками. Выбирайте на свой вкус!

«Суши пати» — это блюда, приготовленные только из свежих и качественных ингредиентов. Кстати, соевый соус повара варят сами и разливают по фирменным бутылочкам. Обязательно попробуйте!

Заведение постоянно устраивает акции для клиентов. Один из традиционных бонусов — «Набор дня».

Ежедневно «Суши пати» предлагает тулякам скидку в 20% на определенный сет.

Выгодное предложение для большой компании!

Также постоянно действует скидка на самовывоз — 10% на сеты, 20% – на роллы.

«Суши пати» заботится о безопасности своих клиентов, именно поэтому у заведения появилась бесконтактная доставка. Оформите заказ на сайте, оплатите через «Сбербанк Онлайн». В течение часа-полтора к вам приедет курьер — в маске и перчатках — и привезет заказ.

Также заказать любимые блюда можно и через приложения в GooglePlay и AppStore.

Для клиентов есть бонусная система. При оплате заказа начисляются баллы, 1 балл = 1 рубль. Чем чаще заказываете, чем дешевле для вас будет следующая покупка. Таким образом можно списать до половины чека.

У вас большая вечеринка, романтический ужин или просто «пати на кровати»? Спешите сделать заказ в «Суши пати»!

Тула, ул. М. Горького, 1-б.

Тел. +7 (4872) 71-65-35 .

Сайт

Скачать приложение в GooglePlay, AppStore.

ИП Корнилова О. В., юридический адрес: Тула, пос.Горелки, ул.Гарнизонный проезд, 2-е, кв.21, ОГРН 318715400060678.

Это крупная федеральная сеть, которая работает в 27 городах России более 10 лет и насчитывает более чем 90 кафе, в которых можно заказать роллы и пиццу с доставкой на дом. Туляки знакомы с кухней заведения с 2011 года. За это время пицца и японские блюда, приготовленные в этом кафе, полюбились многим жителям нашего города.

В нынешних непростых условиях команда «Автосуши и Автопиццы» продолжает работать, чтобы вкусно накормить как можно больше своих клиентов.

Сейчас кафе работает только на доставку и самовывоз.

Закажите домой или в офис любимую пиццу или роллы, и уже в течение 50 минут к вам приедет курьер.

Выберите классический вариант пиццы или необычные сочетания начинки и вкусов, традиционную пиццу или римскую, и даже пиццу из двух половинок! В зависимости от вашего аппетита это блюдо могут вам приготовить разных размеров — 21, 33 и 40 см.

В кафе также большой выбор японской кухни: роллы (большие, маленькие, запеченные, горячие, сеты), суши, вок, супы, салаты, десерты и напитки.

Нынешние условия диктуют новые правила. Им и следует кафе. Чтобы обезопасить клиентов, в «Автосуши и Автопицце» есть бесконтактная доставка.

Как это работает? Выбирайте блюда на сайте, там же оплачивайте. По указанному адресу приедет курьер (конечно, в перчатках и в маске), поставит заказ перед дверью, отойдет на безопасное расстояние и позвонит вам.

Непосредственно в самих кафе сотрудникам ежедневно измеряют температуру. Если вдруг у кого-то окажутся симптомы ОРВИ, его не допустят к работе и отправят к врачу. Еще одна мера предосторожности: персонал между точками не пересекается.

Для постоянных клиентов заведения, в новых условиях работы в эпидемию коронавируса, изменилась система лояльности: теперь потратить авторубли можно не только на самовывоз, но и на доставку при любом статусе карты лояльности («серебряный», «золотой», «платиновый»). От 15 до 50% заказа на доставку можно оплатить авторублями. Раньше это можно было сделать, только имея статус карты «платиновый». А накопить авторубли, как и всегда, можно при любом статусе. Карту лояльности можно получить бесплатно при заказе на 1000 рублей или приобрести всего за 50 рублей. Подробнее об условиях системы лояльности можно узнать на сайте автосуши.рф. Обратите внимание, что бесплатная доставка по городу — при заказе от 400 рублей. Но «Автосуши и Автопицца» доставляют заказы и в ближайший пригород. Зону доставки и порог минимального заказа для бесплатной доставки можно посмотреть на сайте автосуши.рф либо уточнить у операторов колл-центра.

Пока в Туле на самовывоз работают три кафе: на проспекте Ленина, 135-а, на ул. Епифанской, 54 и ул. Макаренко, 5-б. Доставка работает в обычном режиме по всей зоне доставки.

«Автосуши и автопицца»

График работы: с 10.00 до 23.00.

Заказ на доставку можно сделать до 22.30.

Заказ на самовывоз — до 22.50 и забрать до 23.15.



ИП Солтер Ксения Александровна. Юр. адрес: г. Пенза, ул. Малая Бугровка, д. 68, ОГРН 311583615400017.

Служба доставки суши и роллов «Перелетные суши» — компания, которая радует туляков уже на протяжении двух лет изысканными блюдами японской, китайской и паназиатской кухни.

Почему суши перелетные? Да потому что заведение обещает быстро и в кратчайшие сроки доставить клиентам заказ, «перелетев» через все преграды!

В меню вы найдете классические, запеченные и жареные роллы, различные суши, футомаки, сеты. Многие позиции в меню — уникальные идеи поваров заведения. Например, интересные и необычные запеченные роллы «Обед грибника». В состав входят грибы, сырный соус, зеленый лук, картофель пай, сливочный сыр и рис.

Или роллы «Гурман»: икра лососевая, майонез, огурец, сливочный сыр, омлет «Томаго», рис.

Для безопасности клиентов команда «Перелетных суши» осуществляет бесконтактную доставку: делайте заказ на сайте и сразу оплачивайте. Выбранные блюда привезет курьер в маске и перчатках.

Приятный бонус для клиентов — ежедневно на «Набор дня» действует скидка в размере от 15 до 30%. Вы сможете сэкономить до 500 рублей!

«Перелетные суши» вас приятно удивят! Делайте заказ по телефону, на сайте или в приложениях в GooglePlay или AppStore.

Тула, ул. М. Горького 1-б

Тел.: 8-(910)-077−43−79.

График работы:

пн-чт: 10.00−23.00;

пт.: 10.00−24.00,

сб.: 11.00−24.00,

вс.: 11.00−23.00.



Доставка от 500 рублей бесплатно (в отдаленные районы уточняйте у оператора по телефону).

Сайт

Скачать приложение в GooglePlay, AppStore.

ИП Корнилова О. В., юридический адрес: Тула, пос.Горелки, ул.Гарнизонный проезд, 2-е, кв.21, ОГРН 318715400060678.

«Суши маг» — крупная развитая сеть магазинов модного и удобного для людей формата take away, то есть «еда с собой». В Туле заведение работает уже два года, успев за это время завоевать доверие клиентов. Здесь на первое место ставят качество блюд и интересы клиента, выручка и объемы продаж – не главное.

Сотрудники «Суши маг» следуют такой миссии: сделать качественную японскую кухню доступной каждому, быть ближе к клиентам и экономить их время благодаря быстрому приготовлению блюд из свежих ингредиентов.

Поварам важно вкусно накормить клиентов, именно поэтому все роллы такие сытные! Команда заведения отвечает за качество приготовленных блюд.

В меню заведения вы найдете:

классические холодные и запеченные роллы;

наборы;

суши;

wok;

темпура, роллы во фритюре;

маг-роллы, которые отличаются оригинальной упаковкой и простотой в перекусе;

вегетарианское меню,

горячее и салаты,

супы,

десерты.

«Суши маг» заботится о здоровье и безопасности своих клиентов, именно поэтому туляки могут выбрать популярный сейчас бесконтактный способ доставки. Оплата курьеру наличными или через терминал.

Минимальная сумма бесплатной доставки — от 700 рублей. Зону доставки уточняйте у оператора.

Для клиентов «Суши маг» действует крутая акция: полтора килограмма роллов всего за 999 рублей!

Промокод «555».

Побалуйте себя и своих близких вкусными японскими блюдами! Этот сет подойдет для большой компании.

В набор входят: «Филадельфия», «Калифорния в масаго», «Калифорния с кунжутом», «Магистр», «Дзенин», «Креветка & Краб», «Крошка-япошка», «Запечённый с мидиями». Предложение действует до 10 июля 2020 года. Спешите им воспользоваться!

Кроме того, при заказе от 800 рублей в магазине или от 1200 рублей на сайте при доставке вы получите подарок: овощной маг-ролл, маг-ролл «Спайси-краб», морс (напиток собственного приготовления из ягод, никаких концентратов и красителей!).

Добро пожаловать в «Суши маг»!

Тула, ул. Токарева, 66.

График работы: ежедневно с 11.00 до 23.00.

Заказ можно сделать за полчаса до закрытия магазина.

Телефон 8-910-165-58-75.

Сайт



ИП Кудрявцев Н. Е., юридический адрес: Тула ул.М.Горького, 21, кв.43, ОГРН 320715400018846.

«Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом.

У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приёма заказа до выдачи, работает через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и прием платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать, как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни.

Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.

Соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь.

Делайте заказ на сайте, оплатите его онлайн, а курьеры вам доставят пиццу бесконтактным способом. Как это работает, смотрите на видео:

Команда заведения уверена: оставаться дома можно с позитивом, главное, правильный настрой и идеально подобранные пиццы. Надоела домашняя еда? Вам на помощь придут разнообразные комбо. Например, вот этот набор — летний! То, что нужно в жару и зной. К двум пиццам 30 см «Додо» дарит 6 мини-эскимо с изысканными вкусами.

Додо Пицца» снизила минимальную цену на доставку — от 349 рублей.

Помимо пиццы вы также можете заказать разнообразные закуски, десерты, напитки и даже суп.

Если вдруг курьер не привезет вам заказ в течение 60 минут, тогда он подарит вам сертификат на любую пиццу 35 см!

В «Додо Пицце» для клиентов всегда действуют акции и скидки . За обновлениями следите на сайте заведения или в соцсетях.

Добро пожаловать в «Додо Пиццу»!