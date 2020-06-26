Всё готово, чтобы вы готовили: кухня для дома или дачи – всего за один день

Обустроить уютную и удобную кухню – не так дорого и сложно, как кажется. Доступное и быстрое решение – модульная кухня. Такие модели появились в «Леруа Мерлен».

Модульная кухня – это набор готовых модулей: столов, навесных шкафов, фасадов, столешниц. Модули имеют разную ширину, и из них можно собрать любое сочетание, которое впишется в размеры вашей кухни дома или на даче.

С модульной кухней возможен даже угловой вариант компоновки: для установки угловых модулей есть специальные элементы.

Модульные кухни – новинка в коллекции «Леруа Мерлен». С такой кухней вы получаете всё, что нужно, в одной «корзине» - стенки шкафов, дверцы, столешницу требуемой длины, цоколь и всю необходимую фурнитуру – петли, ножки, ручки и т. д. Такую кухню легко собрать самостоятельно, легко подвести к ней коммуникации.

Важно, что модули есть в наличии, их можно забрать сразу или заказать доставку – и новая кухня будет у вас дома всего за один день.

Новые модульные кухни в «Леура Мерлен» есть в трех вариантах цвета и с разным дизайном фасадов. Все – лаконичные, элегантные и стильные.

Также в продаже появились столешницы нового интересного оттенка.

Для оформления стены между столами и шкафами есть 10 новых вариантов стеновых панелей – с орнаментами, геометрическими принтами, ярких и спокойных оттенков.

Если вы хотите сделать кухню более индивидуальной и идеально вписать ее в габариты вашего помещения, сделать это помогут в отделе проектирования кухонь. Здесь вашу будущую кухню соберут как конструктор: можно использовать любые размеры и цвета шкафов и разные варианты их компоновки – прямую, угловую, с барной стойкой или островом, можно «примерить» различные варианты фасадов и столешниц, скомбинировать два цвета в одной кухне, «глухие» шкафы, витрины и открытые полки.

3D-проект своей кухни вы можете сделать на сайте «Леруа Мерлен» самостоятельно и сразу получить предварительный расчет ее цены.

Что касается столешниц, то у покупателя есть большой выбор – ЛДСП и искусственный камень, матовые и глянцевые поверхности, разные оттенки и принты.

Один из долговечных вариантов – тонкие столешницы, которые благодаря многослойной структуре и особому покрытию превосходят по практичности даже искусственный камень. На них можно резать, ставить горячую посуду без риска повредить поверхность.

В коллекции кухонных моек появились новые варианты – мойки из искусственного мрамора и кварца разных форм, размеров и цветов – белый, бежевый, черный.

Если вам больше нравятся нержавеющие мойки, обратите внимание на новые модели с увеличенной глубиной и новые оттенки – например, золото.

Есть мойки со специальным покрытием, стойким к царапинам, а также с шумоизоляцией, которая приглушает звук льющейся воды. Для дачи – недорогие маленькие мойки, которые уместятся в небольшие тумбы или подойдут для использования на улице.

Если вы покупаете кухню в «Леруа Мерлен», здесь можно воспользоваться удобной услугой - сразу вырезать отверстие под мойку в столешнице.

Чтобы сразу использовать новую кухню было максимально удобно, в «Леруа Мерлен» ее можно укомплектовать всем необходимым, в том числе бытовой техникой, как отдельно стоящей, так и встраиваемой.

Холодильник, газовая плита, стиральная и посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка – все есть в продаже. Разные размеры позволяют подобрать технику к любой кухне, от миниатюрной до просторной.

Варочная поверхность может быть газовой (на стекле, эмалированной или стеклянной панели), электрической или индукционной.

Выбирайте, на чем вам удобнее готовить, и не забудьте о безопасности: если дома есть маленькие дети или пожилые люди, электрическая или индукционная плита будет более оптимальным выбором по сравнению с газом. Для дачи можно купить удобную мобильную индукционную плитку с одной конфоркой, которая просто ставится на стол, а также миниатюрные газовые поверхности и электроплитки.

Кроме наполнения для кухонных шкафов, которое тоже есть в «Леруа Мерлен», стоит предусмотреть и различные кухонные мелочи – разделочные доски, крючки, лотки для посуды, контейнеры для хранения и многое другое.

Эти аксессуары помогут вам организовать хранение и работу на кухне максимально удобно.

Обычно кухню, сделанную по индивидуальному проекту, приходится долго ждать – иногда месяцами. В «Леруа Мерлен» вы получите ее сразу, хоть в тот же день, когда был сделан проект: все элементы кухонь есть в наличии – забирайте сами или закажите доставку. Сборка кухни, установка техники – эти услуги тоже можно получить в «Леруа Мерлен».

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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