Выбираем лучшую студию йоги и пилатеса в Туле

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие студии йоги и пилатеса в Туле.

Напоминаем, что это не рекламное голосование, за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Куда вы ходите на занятия? Куда советуют ходить ваши друзья? Где цены приятнее? Где самые профессиональные тренеры? Есть ли возможность позаниматься индивидуально? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые

студии йоги и пилатеса,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара студий йоги и пилатеса, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары выбирайте наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.