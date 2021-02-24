Выбираем лучшую студию йоги и пилатеса в Туле
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие студии йоги и пилатеса в Туле.
Напоминаем, что это не рекламное голосование, за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
Куда вы ходите на занятия? Куда советуют ходить ваши друзья? Где цены приятнее? Где самые профессиональные тренеры? Есть ли возможность позаниматься индивидуально? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые
студии йоги и пилатеса,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.
Вам предлагается пара студий йоги и пилатеса, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары выбирайте наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
19 марта мы подведём итоги голосования и назовем
самую «народную» студию йоги и пилатеса в Туле.
А еще расскажите в комментариях, где, по вашему мнению, лучше всего тренироваться, и почему?
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать такие накрутки как голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки. И перед объявлением итогов мы вычитаем все накрученные голоса, и оставляем только реальные.