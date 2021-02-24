Полезные покупки со SPAR Аптекой: к каждому тонометру NISSEI – термометр в подарок

Современный ритм жизни накладывает отпечаток на наше здоровье. Постоянные стрессы, нагрузки на работе и дома, плохая экология привели к тому, что болезни сосудов и сердца помолодели. Врачи говорят, гипотония и гипертония давно перестали быть проблемами пенсионеров, от них все чаще страдают молодые люди.

Запущенные проблемы с давлением приводят к ужасным последствиям, в том числе к инфарктам и инсультам. Сейчас тонометр должен быть в каждом доме, чтобы вовремя заметить проблему с давлением, найти причину и избавиться от нее.

Для дома идеальный вариант тонометра – электронный. С ним легко измерить давление самостоятельно и не нужно прилагать усилия для накачивания манжеты. К тому же электронные модели измеряют артериальное давление максимально точно.

Какой тонометр выбрать?

Компания NISSEI из Японии производит тонометры не один десяток лет. На всех предприятиях NISSEI организован строгий многоуровневый контроль качества, отвечающий международным стандартам. Высокотехнологичная современная аппаратура завоевала доверие покупателей и оправдала его высокой точностью показателей и долгим сроком службы.

Компания Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. регулярно проводит проверку своих тонометров NISSEI на соответствие требованиям организаций Европы по профилактике гипертонии.

Имеются противопоказания. ознакомьтесь с инструкцией

Приборы NISSEI одобряют одна из самых авторитетных организаций в области профилактики и борьбы с гипертонией – Немецкое Общество Гипертонии. Оно объединяет известных специалистов в области кардиологии, неврологии, общей терапии, практикующих врачей и пациентов, страдающих артериальной гипертонией или входящих в группу риска.

NISSEI соответствуют и жестким требованиям Европейского Общества Гипертонии, основная цель которого – организация мероприятий по борьбе с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это признанный знак качества тонометра.

При выборе модели ориентируйтесь на возраст пациента и состояние здоровья:

Модель NISSEI DS-10а одобрена Европейским Обществом Гипертонии и предназначена для измерения давления у взрослых и детей с 12 лет. Измерение производится очень комфортно, без лишнего сдавливания руки, поэтому модель DS-10а особенно хорошо подойдет гипотоникам и гипертоникам. Прибор очень прост в использовании, за счет всего одной кнопки управления, имеет индикатор аритмии и индикатор помех при измерении. Манжета этого прибора подойдет людям с охватом руки 22-32 см, модель имеет память последнего измерения, а для экономии батареек в комплекте есть сетевой адаптер.

Модель NISSEI DS-11a одобрена Европейским Обществом Гипертонии и предназначена для измерения давления у взрослых и детей с 12 лет. Измерение производится очень комфортно, без лишнего сдавливания руки, поэтому модель DS-11а особенно хорошо подойдет гипотоникам и гипертоникам. По-настоящему семейный тонометр с универсальной манжетой для охвата руки 22-42 см, которая подойдет для всех членов семьи не зависимо от полноты. Кроме того, в этой модели есть память на 60 последних измерений с возможностью записи даты и времени. Для получения ещё более точного результата, прибор автоматически может рассчитывать среднее значение из трёх последних измерений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Модель NISSEI WS-1011 с манжетой на запястье подойдёт для мобильных людей. Компактный и легкий, его очень удобно брать с собой на работу и в дорогу. Модель получила одобрение Европейского Общества Гипертонии за точность измерения в том числе у людей старше 50 лет. Всё благодаря особой манжете в форме буквы «M», которая снимает показания с двух артерий одновременно.

В дополнение к привычным показателям давления и пульса прибор определяет пульсовое давление, а это своего рода индикатор здоровья сердца. Для дополнительной диагностики модель оснащена индикатором помех и аритмии. Встроенная память разделена на два блока по 60 измерений в каждом, что позволяет сохранять результаты для двух членов семьи.

Большой ассортимент тонометров NISSEI всегда в наличии в сети SPAR Аптека. А до 16 марта всех покупателей этой марки ждет подарок.

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Полезный подарок за покупку

При покупке любого тонометра NISSEI в аптеках SPAR клиент получает электронный термометр марки Little Doctor в подарок.

Электронный термометр – незаменимый помощник. В отличие от ртутных термометров, которые уже запрещены к производству, электронные модели безопасны и точны в измерениях.

Маленький помощник – термометр Little Doctor должен быть в каждом доме. И получить его вы можете совершенно бесплатно. Позаботьтесь о здоровье и безопасности своих близких!

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