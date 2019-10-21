Часы на улицах Тулы: древние, «мэрские», цветочные и вокзальные

«Который час?». Теперь эта фраза звучит не так уж часто! В XXI веке туляки узнают время чаще по своему смартфону. Но часы с фасадов зданий не только не пропадают, но и появляются новые.

Символы города, арт-объекты и часы-термометры. Они узнаваемы и любимы! Уличные часы можно обнаружить на колокольнях храмов, фасадах зданий, например, торговых центров и развлекательных комплексов, они остаются обязательным элементом архитектуры железнодорожного и автовокзала. А о некоторых, самых-самых, стоит рассказать отдельно.

Тульские куранты

Часы на колокольне Успенского собора Тульского кремля



Их называют « Их называют « Тульскими курантами ». Их циферблат виден издалека, ведь колокольня Тульского кремля — архитектурная доминанта и одна из самых ярких точек на карте города. Каждые три часа - по предложению губернатора Владимира Груздева - часы играют гимн Тулы. Он создан на основе песни «Тульские улицы», написанной в середине ХХ века композитором Анатолием Новиковым на стихи Владимира Гурьяна.

Авторы отразили в песне историю города, связанную с началом оружейного производства в России, и вспомнили такие улицы, как Курковая, Штыковая, Пороховая, Патронная. В 2018 году в часы ударила молния . Но, в отличие от событий из трилогии «Назад в будущее», их работа была восстановлена очень быстро.

Самые летние

Часы на ул. Октябрьской, 215



Сверять время с помощью арт-объекта, расположенного на газоне неподалёку от крупного супермаркета на ул. Октябрьской, можно только летом, тем более, что яркие краски природы добавят положительных эмоций. Сейчас же на газоне остался только пустой циферблат, без стрелок и прочих деталей. Но даже летом для пристального изучения часов придётся пройтись пешком. И остановка общественного транспорта, и парковка супермаркета находятся в небольшом отдалении. Сверять время с помощью арт-объекта, расположенного на газоне неподалёку от крупного супермаркета на ул. Октябрьской, можно только летом, тем более, что яркие краски природы добавят положительных эмоций. Сейчас же на газоне остался только пустой циферблат, без стрелок и прочих деталей. Но даже летом для пристального изучения часов придётся пройтись пешком. И остановка общественного транспорта, и парковка супермаркета находятся в небольшом отдалении.



«Оружейный хронометр»

Часы на фасаде административного здания Тульского оружейного завода

Самые древние в Туле. Речь идёт не о циферблате, выполненном в стилистике 70-х годов прошлого века, а о старинном механизме. Дата создания — 1772 год! Однако прежде чем попасть на здание ТОЗа, часы на несколько лет разместили около Успенского собора Тульского кремля. Итак, на здании Тульского оружейного завода часы провисели до Великой Отечественной войны — в эти страшные годы старейший тульский «оружейный хронометр» убрали в запасники. Вспомнили о них не сразу, а лишь в начале 60-х. Немного модернизировали циферблат, удлинили стрелки, поставили небольшой электродвигатель, почистили часовой механизм и повесили на законное место. Историческая и культурная ценность этого чудо-механизма в том, что дошёл он до нашего времени практически в первозданном виде. И есть все основания полагать, что часики эти проработают, как минимум, столько же, то есть ещё лет эдак 250.

Самые «полицейские»

Часы на здании Управления МВД на пр. Ленина

Само здание (это образец сталинского неоклассицизма) в Туле было возведено в 1950-м году. А вот часы его украсили гораздо позже — в конце 70-х годов. И сделаны они были на заказ на одном из тульских предприятий на так называемых транзисторных матрицах. Но цифры на циферблате складывались из обыкновенных 40-ваттных лампочек, которые часто перегорали. Несколько лет назад на УВД поставили новые цифровые часы, выполненные в едином моноблоке. Сегодня «полицейские» часы показывают не только время, но и температуру воздуха, что, безусловно, очень удобно и полезно. Само здание (это образец сталинского неоклассицизма) в Туле было возведено в 1950-м году. А вот часы его украсили гораздо позже — в конце 70-х годов. И сделаны они были на заказ на одном из тульских предприятий на так называемых транзисторных матрицах. Но цифры на циферблате складывались из обыкновенных 40-ваттных лампочек, которые часто перегорали. Несколько лет назад на УВД поставили новые цифровые часы, выполненные в едином моноблоке. Сегодня «полицейские» часы показывают не только время, но и температуру воздуха, что, безусловно, очень удобно и полезно.

«Мэрские». Серийные

Часы в сквере воинов-интернационалистов и их близнецы



Своей формой они напоминают любимый прежними поколениями туляков «Биг-Бен», располагавшийся некогда на площади у главпочтамта. Похожие часы есть и в других местах города, например, на перекрёстке улиц Советской и Тургеневской, в Толстовском сквере и так далее. Они не только сообщат о времени, но и напомнят о возрасте Тулы. На циферблате указан год основания города. А тулякам они известны как «мэрские» — их устанавливали по инициативе Владимира Могильникова, который тогда был мэром города. Своей формой они напоминают любимый прежними поколениями туляков «Биг-Бен», располагавшийся некогда на площади у главпочтамта. Похожие часы есть и в других местах города, например, на перекрёстке улиц Советской и Тургеневской, в Толстовском сквере и так далее. Они не только сообщат о времени, но и напомнят о возрасте Тулы. На циферблате указан год основания города. А тулякам они известны как «мэрские» — их устанавливали по инициативе Владимира Могильникова, который тогда был мэром города.

самые высокие

Часы на колокольне Всехсвятского кафедрального собора

Эти часы «забрались» ну очень высоко. Почти на самую верхушку 82-метрового исторического здания Тулы – колокольню Всехсвятского собора. Сама колокольня хорошо видна практически из любой точки города, но, увы, стрелки и циферблат можно разглядеть только в непосредственной близости от территории храма. Эти часы «забрались» ну очень высоко. Почти на самую верхушку 82-метрового исторического здания Тулы – колокольню Всехсвятского собора. Сама колокольня хорошо видна практически из любой точки города, но, увы, стрелки и циферблат можно разглядеть только в непосредственной близости от территории храма.



пролетарские, желтые Часы на здании ТЦ «Рио» (Пролетарская, 22-а) Пожалуй, эти часы могут считаться первыми в своём роде. Когда в Туле только стали появляться торгово-развлекательные комплексы, огромный циферблат украсил стену здания. Гости комплекса, спешащие его посетить, могут ориентироваться во времени и находясь на Пролетарском мосту, и на Демидовском путепроводе по пути из Заречья, и в районе Площадки.

на советской Часы на здании торгового центра (Советская, 86) Римские цифры на большом круглом циферблате, безусловно, привлекают внимание. Соответствуют главному требованию к уличным часам – видно их издалека. Они – настоящее украшение и неотъемлемая часть современного здания торгового центра, построенного в историческом стиле. средневековые Часы на здании ресторана на Красноармейском проспекте Часы на башенке сразу привлекают внимание и переносят нас в Средневковье, в эпоху отважных рыцарей и прекрасных принцесс. Если раньше это здание было знаменито своим барельефом, посвящённым Октябрьской революции, то теперь на главную достопримечательность вполне может претендовать вот такое интересное дизайнерское решение.

вокзальные Часы Московского вокзала Здесь без часов никак не обойтись, иначе можно пропустить отправку своего поезда. И напомнят о времени тут на каждом шагу - и на платформе, и в зале ожидания. Причём некоторые часы выполнены с сохранением традиций, но в современном формате. Вместо классического циферблата теперь можно полюбоваться на монитор с его изображением.

на благовещенской колокольне Колокольня храма Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Благовещенская) – Первоначальный проект колокольни храма Благовещения Пресвятой Богородицы в самом сердце Тулы, – рассказывает тульский экскурсовод Сергей Воробьёв, – часов не предусматривал. В те времена, а это более 300 лет назад, часы стоили баснословных денег. Впервые часы на колокольне появились в самом начале ХХ века, но, увы, продержались совсем недолго. В 30-е годы их украли и долгое время на их месте зияла дыра. В 60-70-е годы прошлого столетия дыру решили закрыть часами, но не настоящими, а бутафорскими. В 1989 году здание вернули Русской православной церкви и уже через год начался сбор денег на часы настоящие. Это продолжалось довольно долго, лет 10. И в начале нулевых здесь-таки появились настоящие часы. Именно те, которые мы можем видеть сейчас. Интересно, а надолго ли задержатся они?

А какие часы нравятся вам? Есть интересные истории, связанные с тульскими часами? Расскажите в комментариях!