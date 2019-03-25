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Выбираем лучшие магазины детских товаров - 2019

Выбираем лучшие магазины детских товаров - 2019

Серия народных голосований Myslo.

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие магазины детских товаров, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

Уважаемые читатели портала, в какой магазин детских товаров вы чаще ходите, когда нужно купить одежду, и грушки и другие товары для своих детей? Где выбор больше, цены демократичнее и качество выше? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые магазины детских товаров, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара магазинов детских товаров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

25 апреля мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» магазин детских товаров Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: в какие магазины для детей вы посоветуете ходить, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше 1 раза в сутки), поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 12:41 0
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Место
Тула
Прочее
народное место mysloнародное голосованиелучшие тульские магазины детских товаров
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