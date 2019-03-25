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Лечимся у стоматолога: качественно и без боли

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Лечимся у стоматолога: качественно и без боли

Обзор тульских стоматологий от Myslo. 

Денталь

Для красоты улыбки очень важно поддерживать здоровье зубов. Стоматологическая клиника «Денталь» приглашает к себе на профессиональную гигиену полости рта и отбеливание зубов.

Ежедневная и правильная чистка зубов в домашних условиях помогает избавиться от налёта и отложений, но нередко этого бывает недостаточно. Неправильное питание, недостаточная гигиена и хронические заболевания способствуют развитию проблем в полости рта. Профессиональная чистка поверхности зубов и дёсен от бактериальных отложений позволяет вовремя предотвратить развитие кариеса и заболеваний тканей пародонта.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Профессиональная гигиена полости рта — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья полости рта.

Врач-гигиенист в клинике «Денталь» проведёт профессиональную чистку зубов от всех видов зубных отложений, полировку зубов, процедуру обогащения зубной эмали минеральными компонентами и покрытие зубов специальным защитным лаком.


Профессиональная гигиена полости рта.

Регулярное проведение профессиональной гигиены полости рта повышает срок службы всех стоматологических реставраций (пломб, вкладок, коронок).

Профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить:

  • При каждом профилактическом осмотре, с целью предупреждения или раннего обнаружения заболевания.
  • Перед началом терапевтического стоматологического лечения, так как отсутствие зубных отложений позволит точнее подобрать цвет пломбировочного материала, улучшить краевую адгезию реставрации, а также снизить вероятность вторичного кариеса под пломбой.
  • Перед ортопедическим стоматологическим лечением, с целью повышения качества слепков и более точного выбора цвета коронок и искусственных зубов, а также для надежной адгезии зубных протезов при их фиксации в полости рта.
  • Перед плановыми хирургическими манипуляциями в полости рта, с целью профилактики вторичной инфекции.
  • В период ортодонтического лечения с целью предупреждения развития кариеса зубов и заболевания пародонта во время ношения брекет-систем.
  • После окончания ортопедического лечения с целью подбора средств и обучения рациональному домашнему уходу за новыми конструкциями в полости рта.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Отбеливание зубов в стоматологии «Денталь» поможет вам приобрести уверенность в себе и красивую улыбку.

Процедура отбеливания здесь проводится при помощи систем LUMACOOL, Amazing White, Opalescence boost.

Клиническое отбеливание зубов — это быстрый, легкий и эффективный способ осветлить ваши зубы.


Отбеливание при помощи системы Amazing White.

Процедура клинического отбеливания имеет ряд противопоказаний (уточняйте в клинике).

За 7-10 дней до процедуры отбеливания необходимо провести профессиональную гигиену полости рта. При наличии кариозных полостей на зубах необходимо провести лечение и герметизацию этих дефектов временным пломбировочным материалом, окончательную реставрацию зубов рекомендуется проводить через 10−14 дней после отбеливания.

Процедура отбеливания при помощи системы LUMACOOL имеет двойную активацию, заключается в изоляции губ и десны, последующим нанесении специального состава на зубы и его активизация световым потоком лампы. В процессе активации из отбеливающего состава выделяется активный кислород, который воздействует на пигмент в структуре эмали.

Оптимальный результат достигается путем проведения трех сеансов по 8 минут. Осветление зубов от 8 до 12 тонов. Время проведения процедуры до 2 часов.


Отбеливание при помощи системы LUMACOOL.

Процедуры отбеливания при помощи систем Amazing White, Opalescence boost, представленные в этой клинике, имеют только химическую активацию и могут считаться щадящим видом отбеливания. Эффект от такого отбеливания – от 2 до 8 тонов.

Поддерживать эффект отбеленных зубов поможет тщательная индивидуальная и регулярная гигиена полости рта.

Все услуги стоматологической клиники «Денталь»:

  • Лечение зубов
  • Все виды протезирования
  • Удаление зубов
  • Имплантация
  • Профессиональная гигиена
  • Полный спектр пародонтологического лечения (от VECTOR-терапии и кюретажа до эстетической пластики десны)
  • Отбеливание зубов лампой LUMACOOL
  • Внутриканальное отбеливание «мертвых» зубов
  • Рентген-диагностика (визиография и панорамные снимки, чтение 3D-снимков).

Позаботьтесь о здоровье ваших зубов — приходите в клинику «Денталь»!

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Тула, ул. Литейная, 4.
Тел. 8 (4872) 34-57-67.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Юнидент

В стоматологии «Юнидент» помогут вам вылечить зубы, проведут протезирование с применением современных материалов и назначат грамотное лечение дёсен. Все стоматологические проблемы можно решить, если обратиться к профессионалам «Юнидент»!

Кроме хорошего оборудования в стоматологии очень важен высокий профессионализм сотрудников, чуткое и доброжелательное отношение к каждому пациенту. В «Юнидент» соблюдают этот принцип и создают уютную атмосферу для каждого пациента.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Еще до начала лечения здесь вы сможете получить бесплатную консультацию и получить примерный план лечения, а также ориентировочную стоимость процедур.

«Главные принципы нашей работы — доброжелательность, профессионализм и сугубо индивидуальный подход к каждому пациенту любого возраста!» — говорит заместитель директора Кристина Игоревна Кузнецова.

В клинике «Юнидент» ведёт приём врач-ортодонт, который поможет  исправить прикус. Почему важно иметь правильный прикус?

При неправильном смыкании зубов пища плохо пережевывается и не перерабатывается должным образом. Это может стать причиной многих заболеваний. Кроме того, важен и эстетический момент. Многие люди стесняются широко улыбаться и не уверены в себе из-за неровных зубов.

Из-за неправильно расположенных зубов и челюстей может нарушаться произношение некоторых звуков, а также нарушается дыхание (при неплотном закрывании рта).

Все эти проблемы можно предотвратить, обратившись к специалисту для исправления прикуса.

Все услуги клиники «Юнидент»:

  • Лечение;

  • Хирургия;

  • Детский стоматолог;

  • Исправление прикуса;

  • Эстетическая реставрация;

  • Лазерное отбеливание;

  • Стоматологический медосмотр (справки).

Доверьте здоровье зубов специалистам клиники «Юнидент»!

Галерея
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 1
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 2
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 3
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 4
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 5
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 6
Идём к стоматологу: качественно и без боли, Фото: 7
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Щёкино, ул. Лукашина, 15, 2-й этаж.
Тел.: 7 (48751) 49-777, 8 (980) 723-88-33.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Триумф Дент

Когда возникают стоматологические проблемы, хочется решить их как можно скорее и надёжнее.

Хотите получить качественную стоматологическую помощь и возможность комплексного
лечения зубов? Приходите
в клинику «Триумф Дент»!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Здесь оказывают весь спектр современной стоматологической помощи:

  • Имплантация и костно-пластическая хирургия;
  • Все виды протезирования;
  • Исправление прикуса;
  • Эстетическая реставрация и лечение зубов;
  • Лечение заболеваний пародонта;
  • Профессиональная гигиена;
  • Отбеливание аппаратом Zoom.

Специалисты «Триумф Дент» предлагают своим пациентам, которые хотят восстановить утраченные зубы, новейшую швейцарскую имплантационную систему SGS Dental. Она отвечает высочайшим требованиям ЕС.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В чём же преимущества имплантационной системы SGS Dental?

Уникальная, микроструктурированная, биологически активная и антибактериальная поверхность импланта обеспечивает его практически 100% приживаемость.

Если клиническая ситуация не позволяет сразу установить имплантат, пациенту в этой клинике предложат сделать операцию направленной костной регенерации, то есть восстановят утраченную костную ткань.

В случае отторжения импланта в этой клинике пациенту предложат на выбор либо бесплатно установить его снова, либо вернуть всю сумму, потраченную на операцию. На эти импланты клиника даёт каждому пациенту бессрочную пожизненную гарантию!

Через 2-3 месяца после установки импланта можно приступать к протезированию.

В клинике «Триумф Дент» выполняют все современные виды протезирования, в том числе коронки из диоксида циркония.

Если протезирование вам противопоказано, специалисты предложат вам различные виды съёмных протезов:

  • нейлоновые,
  • бюгельные с ацеталовым каркасом,
  • бюгельные на замковых креплениях.

Клиника «Триумф Дент» предлагает своим пациентам установку имплантов SGS (Швейцария) по специальной цене — всего 19 000 руб. за 1 имплант.

Используйте возможность установить одни из самых передовых видов имплантов с большой экономией!

Записывайтесь на приём к специалистам клиники «Триумф Дент» и верните себе уверенную улыбку.

 

Тула, пр. Ленина, 68.
Тел. 8 (4872) 31-21-43.

triumfdent.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
вчера, в 13:06 0
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