Автоликбез: как выбрать летние шины?

Фото Алексея Пирязева.

Весна наконец пришла, снег на дорогах тает – скоро нужно будет переобувать автомобиль. С помощью шинных центров «Автошина» разбираемся, как выбрать летние шины и не переплатить лишнего.

Когда менять шины, сколько денег готовить на комплект летних шин и как их правильно выбрать? На вопросы отвечает Кирилл Григорьев, менеджер шинного центра «Автошина» на Рязанской, 7.

Можно ездить летом на зимней «липучке»?

Кирилл Григорьев — Нет, зимние шины не предназначены для вождения летом. Они имеют другой состав резиновой смеси, разработанный для эксплуатации при минусовых температурах, и ездить на ней можно при температуре воздуха не выше +7+10 градусов.

Резиновая смесь, которую используют при изготовлении зимних шин, мягче той, что применяется в летних шинах. В теплую погоду она нагревается и теряет свои свойства. Это приводит к увеличению тормозного пути, ухудшению управляемости и быстрому износу покрышек. По этой же причине нельзя использовать летом зимние шины, в которых не осталось шипов. Не подвергайте себя риску.

Сколько служат летние шины? Когда пора их менять?

В среднем шины «ходят» по 50 тысяч км. Но следите за их состоянием – высотой протектора и наличием трещин на боковинах. Обязательно обращайте внимание на оба признака. Протектор может казаться абсолютно новым, но если есть трещины, это может грозить взрывом покрышки – например, если вы на скорости попали в яму и давление в шине резко увеличилось.

Стертый протектор еще опаснее: даже после небольшого дождя такие шины не будут «держать дорогу», и машину занесет.

Понять, что протектор стерт до опасного уровня, можно по индикатору, который есть на каждой шине.

Если высота протектора сравнялась с индикатором, шина запрещена к эксплуатации.

Широкие или узкие шины?

Широкие шины не допускают пробуксовок, уменьшают тормозной путь и обладают повышенной износостойкостью. Однако сопротивляемость потере сцепления с дорогой во время дождя у них ниже, чем у обычных. Такой типы шин чаще выбирают любители быстрого, спортивного вождения, а также владельцы спорткаров.

Узкие шины – более универсальный вариант. К их преимуществам можно отнести цену (в разы ниже более широких аналогов), они хорошо справляются с отводом воды.

Если вы соблюдаете правила дорожного движения и водите аккуратно, узкие шины – это ваш вариант.

— При выборе между широкими- и узкими шинами стоит учитывать и финансовую сторону вопроса, — говорит Кирилл Григорьев. — Если узкую шину можно купить за 3700 рублей за штуку, то аналогичная широкая той же марки будет стоит уже 10 900.

Чем отличаются дорогие и дешевые шины?

Составом резиновой смеси. Крупные производители (например, Michelin, Hankook, GoodYear, Cordiant и другие) с каждой новой моделью обновляют резиновую смесь, используют новые компоненты, чтобы усовершенствовать характеристики шины – ее эластичность, надежность, ходимость, сцепление. Дорогие шины более эффективны в торможении, дольше не теряют своих свойств при длительной эксплуатации.

Есть отличия и в рисунке протектора. Дешевые и дорогие шины могут иметь похожий крупный рисунок, но дорогая покрышка имеет еще и более мелкую нарезку, которая в том числе позволяет более эффективно отводить воду из-под колеса на мокрой дороге. Такая шина имеет повышенное сцепление с асфальтом, что сокращает тормозной путь и улучшает устойчивость автомобиля.

А Есть «золотая середина» по цене и качеству?

— Покупателям, которые хотят купить премиальные шины и не переплачивать за громкое имя, я рекомендую марку Hankook, — говорит Кирилл Григорьев. — Она не уступает в качестве более дорогим вариантам и имеет демократичную цену. Добавлю, что качество Hankook сегодня высоко ценят даже производители автомобилей премиум-класса: шины Hankook устанавливаются на ряд комплектаций Audi, BMW, Mercedes, Porsсhe.

Какой рисунок протектора выбрать? Есть ли гарантия на шины и как установить их бесплатно? Отвечает Александр Найверт, старший менеджер шинного центра Hankook Masters на ул. Рязанской, 38.

Низкопрофильные или стандартные шины?

Александр Найверт — Низкопрофильные шины имеют более высокую жесткость, что повышает курсовую устойчивость автомобиля. Но на этом их плюсы заканчиваются. Минусы таких шин – более высокая цена, меньший комфорт при езде, а со временем — и «убитая» подвеска машины. Если вы хотите ездить с комфортом и заботитесь о состоянии своего авто, выбирайте стандартные шины.

Какой рисунок протектора выбрать?

— Рисунок протектора стоит подбирать в зависимости от вашего стиля вождения и типа дорожного покрытия, по которому вы планируете ездить, — говорит Александр. — Универсального решения не существует. Один тип протектора хорош на трассе, но подведет вас на грунтовой дороге. «Грязевые» шины не боятся проселочных дорог, но хуже держат дорогу на скорости и больше шумят.

Направленный протектор великолепно справляется с лужами и не допускает аквапланирования — потери сцепления с дорогой во время дождя. Это «скоростной» вариант для тех, кто часто ездит по трассам: он более жесткий и дольше прослужит при преимущественной эксплуатации на высоких скоростях. Недостатки – повышенная шумность.

Симметричный протектор обладает умеренной стоимостью и неплохими показателями по основным характеристикам.

Помимо хорошей курсовой устойчивости, у данного типа покрышек самая большая площадь соприкосновения с дорогой, поэтому и их износ будет наименьшим.

Если вы не «гонщик» и не проезжаете по сотне километров в день, выбирайте шины с симметричным протектором.

Асимметричный рисунок протектора сочетает в себе преимущества двух типов, направленного и симметричного. Поэтому у таких шин повышена износостойкость и сопротивление аквапланированию. Они подойдут для любителей быстрого стиля вождения и для тех, кто постоянно в дороге. Минус – высокая цена.

Есть так называемые «грязевые» шины, предназначенные для бездорожья, а также для смешанной эксплуатации «асфальт-грунт».

Для любителей гонок разработаны шины со специальным составом резиновой смеси и рисунком протектора.

Их ставят на спорткары и автомобили, которые используются для гоночных мероприятий, либо хранят в качестве отдельного комплекта: в обычных городских условиях такие шины быстро изнашиваются.

Шины подбирают под марку авто?

Нет, для любого автомобиля можно выбрать любую марку шин, главное – соблюдать размерность, которую рекомендует производитель автомобиля.

Сколько денег готовить на летние шины?

Это зависит от вашего автомобиля, запросов и возможностей.

Средняя цена за качественные шины на 14-15 радиус составляет 10-15 тысяч рублей за комплект.

На внедорожник с 18-м радиусом потребуется в среднем 30 тысяч. Это золотая середина: есть варианты и дешевле, и дороже.

— На шинах не стоит экономить, — говорит Александр Найверт. — Качественные шины лучше держат дорогу и дольше служат. А вопрос с финансами на их покупку можно решить с помощью рассрочки без переплаты. В наших шинных центрах это очень популярная услуга.

На шины действует гарантия?

Предприятие-изготовитель шин гарантирует отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, или 5 лет со дня изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации автомобильных шин.

— Гораздо реже встречается расширенная гарантия на эксплуатацию шин, — говорит Александр Найверт. — А это вещь гораздо более полезная, потому что автомобилисты гораздо чаще сталкиваются с проколами и порезами, чем с браком. В наших шинных центрах такая гарантия предоставляется на шины Hankook, так как мы являемся официальным дилером бренда.

При покупке комплекта из 4 шин Hankook радиусом 16 и выше покупатель получает гарантийный талон на ремонт шин в течение года или на замену шины на новую в случае, когда ремонт невозможен. Гарантия действует при проколах, порезах и других повреждениях шин.

Когда менять?

Следите за погодой. Если сошел снег, а температура не опускается ниже +5 градусов, пора записываться на шиномонтаж.

сеть Шинных центров «автошина»

Официальный дилер марок Hankook, Michelin, Goodyear. Также в шинных центрах представлены шины Toyo, Goodyeаr, Cordiant, «Кама» многие другие.

марок Hankook, Michelin, Goodyear. Также в шинных центрах представлены шины Toyo, Goodyeаr, Cordiant, «Кама» многие другие. Огромный выбор шин , все размеры, шины для различных условий эксплуатации. Возможна покупка любой модели, если она еще производится. Доставка на заказ – в течение 3-5 дней.

, все размеры, шины для различных условий эксплуатации. Возможна покупка любой модели, если она еще производится. Доставка на заказ – в течение 3-5 дней. Большой модельный ряд дисков, а также аккумуляторы и сопутствующие товары для автомобилистов (наборы водителя, ароматизаторы и многое другое).

В шинных центрах работает шиномонтаж с полными подъемниками: замена шин здесь занимает максимум 30 минут.

С 1 марта в шинных центрах «Автошина» при покупке комплекта шин Hankook и Michelin от R16 шиномонтаж – бесплатно.

При покупке комплекта из 4 спортивных шин Michelin от R16 вы получите в подарок сертификат на услуги Яндекс.Такси на сумму до 4000 рублей.

На покупку шин можно воспользоваться рассрочкой без переплаты.

Есть услуга сезонного хранения шин – чтобы вам не пришлось вести резину в гараж или хранить ее на балконе. Ваши шины будет храниться в шинном центре в правильных условиях в течение всего сезона – дот следующего шиномонтажа. Стоимость услуги – 1800 руб. за сезон, то есть всего 300 рублей в месяц.

Шинный центр «КорсГрупп»

Тула, ул. Рязанская, 7, тел. (4872) 71-03-97.

Шинный центр Hankook Masters

Тула, ул. Рязанская, 38, тел. (4872) 71-00-97.

шинныйцентр.рф