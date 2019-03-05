Автоликбез: как выбрать летние шины?
Весна наконец пришла, снег на дорогах тает – скоро нужно будет переобувать автомобиль. С помощью шинных центров «Автошина» разбираемся, как выбрать летние шины и не переплатить лишнего.
Когда менять шины, сколько денег готовить на комплект летних шин и как их правильно выбрать? На вопросы отвечает Кирилл Григорьев, менеджер шинного центра «Автошина» на Рязанской, 7.
Кирилл Григорьев
— Нет, зимние шины не предназначены для вождения летом. Они имеют другой состав резиновой смеси, разработанный для эксплуатации при минусовых температурах, и ездить на ней можно при температуре воздуха не выше +7+10 градусов.
Резиновая смесь, которую используют при изготовлении зимних шин, мягче той, что применяется в летних шинах. В теплую погоду она нагревается и теряет свои свойства. Это приводит к увеличению тормозного пути, ухудшению управляемости и быстрому износу покрышек. По этой же причине нельзя использовать летом зимние шины, в которых не осталось шипов. Не подвергайте себя риску.
В среднем шины «ходят» по 50 тысяч км. Но следите за их состоянием – высотой протектора и наличием трещин на боковинах. Обязательно обращайте внимание на оба признака. Протектор может казаться абсолютно новым, но если есть трещины, это может грозить взрывом покрышки – например, если вы на скорости попали в яму и давление в шине резко увеличилось.
Стертый протектор еще опаснее: даже после небольшого дождя такие шины не будут «держать дорогу», и машину занесет.
Понять, что протектор стерт до опасного уровня, можно по индикатору, который есть на каждой шине.
Если высота протектора сравнялась с индикатором, шина запрещена к эксплуатации.
Широкие шины не допускают пробуксовок, уменьшают тормозной путь и обладают повышенной износостойкостью. Однако сопротивляемость потере сцепления с дорогой во время дождя у них ниже, чем у обычных. Такой типы шин чаще выбирают любители быстрого, спортивного вождения, а также владельцы спорткаров.
Узкие шины – более универсальный вариант. К их преимуществам можно отнести цену (в разы ниже более широких аналогов), они хорошо справляются с отводом воды.
Если вы соблюдаете правила дорожного движения и водите аккуратно, узкие шины – это ваш вариант.
— При выборе между широкими- и узкими шинами стоит учитывать и финансовую сторону вопроса, — говорит Кирилл Григорьев. — Если узкую шину можно купить за 3700 рублей за штуку, то аналогичная широкая той же марки будет стоит уже 10 900.
Составом резиновой смеси. Крупные производители (например, Michelin, Hankook, GoodYear, Cordiant и другие) с каждой новой моделью обновляют резиновую смесь, используют новые компоненты, чтобы усовершенствовать характеристики шины – ее эластичность, надежность, ходимость, сцепление. Дорогие шины более эффективны в торможении, дольше не теряют своих свойств при длительной эксплуатации.
Есть отличия и в рисунке протектора. Дешевые и дорогие шины могут иметь похожий крупный рисунок, но дорогая покрышка имеет еще и более мелкую нарезку, которая в том числе позволяет более эффективно отводить воду из-под колеса на мокрой дороге. Такая шина имеет повышенное сцепление с асфальтом, что сокращает тормозной путь и улучшает устойчивость автомобиля.
— Покупателям, которые хотят купить премиальные шины и не переплачивать за громкое имя, я рекомендую марку Hankook, — говорит Кирилл Григорьев. — Она не уступает в качестве более дорогим вариантам и имеет демократичную цену. Добавлю, что качество Hankook сегодня высоко ценят даже производители автомобилей премиум-класса: шины Hankook устанавливаются на ряд комплектаций Audi, BMW, Mercedes, Porsсhe.
Какой рисунок протектора выбрать? Есть ли гарантия на шины и как установить их бесплатно? Отвечает Александр Найверт, старший менеджер шинного центра Hankook Masters на ул. Рязанской, 38.
Александр Найверт
— Низкопрофильные шины имеют более высокую жесткость, что повышает курсовую устойчивость автомобиля. Но на этом их плюсы заканчиваются. Минусы таких шин – более высокая цена, меньший комфорт при езде, а со временем — и «убитая» подвеска машины. Если вы хотите ездить с комфортом и заботитесь о состоянии своего авто, выбирайте стандартные шины.
— Рисунок протектора стоит подбирать в зависимости от вашего стиля вождения и типа дорожного покрытия, по которому вы планируете ездить, — говорит Александр. — Универсального решения не существует. Один тип протектора хорош на трассе, но подведет вас на грунтовой дороге. «Грязевые» шины не боятся проселочных дорог, но хуже держат дорогу на скорости и больше шумят.
Направленный протектор великолепно справляется с лужами и не допускает аквапланирования — потери сцепления с дорогой во время дождя. Это «скоростной» вариант для тех, кто часто ездит по трассам: он более жесткий и дольше прослужит при преимущественной эксплуатации на высоких скоростях. Недостатки – повышенная шумность.
Симметричный протектор обладает умеренной стоимостью и неплохими показателями по основным характеристикам.
Помимо хорошей курсовой устойчивости, у данного типа покрышек самая большая площадь соприкосновения с дорогой, поэтому и их износ будет наименьшим.
Если вы не «гонщик» и не проезжаете по сотне километров в день, выбирайте шины с симметричным протектором.
Асимметричный рисунок протектора сочетает в себе преимущества двух типов, направленного и симметричного. Поэтому у таких шин повышена износостойкость и сопротивление аквапланированию. Они подойдут для любителей быстрого стиля вождения и для тех, кто постоянно в дороге. Минус – высокая цена.
Есть так называемые «грязевые» шины, предназначенные для бездорожья, а также для смешанной эксплуатации «асфальт-грунт».
Для любителей гонок разработаны шины со специальным составом резиновой смеси и рисунком протектора.
Их ставят на спорткары и автомобили, которые используются для гоночных мероприятий, либо хранят в качестве отдельного комплекта: в обычных городских условиях такие шины быстро изнашиваются.
Нет, для любого автомобиля можно выбрать любую марку шин, главное – соблюдать размерность, которую рекомендует производитель автомобиля.
Это зависит от вашего автомобиля, запросов и возможностей.
Средняя цена за качественные шины на 14-15 радиус составляет 10-15 тысяч рублей за комплект.
На внедорожник с 18-м радиусом потребуется в среднем 30 тысяч. Это золотая середина: есть варианты и дешевле, и дороже.
— На шинах не стоит экономить, — говорит Александр Найверт. — Качественные шины лучше держат дорогу и дольше служат. А вопрос с финансами на их покупку можно решить с помощью рассрочки без переплаты. В наших шинных центрах это очень популярная услуга.
Предприятие-изготовитель шин гарантирует отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора, или 5 лет со дня изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации автомобильных шин.
— Гораздо реже встречается расширенная гарантия на эксплуатацию шин, — говорит Александр Найверт. — А это вещь гораздо более полезная, потому что автомобилисты гораздо чаще сталкиваются с проколами и порезами, чем с браком. В наших шинных центрах такая гарантия предоставляется на шины Hankook, так как мы являемся официальным дилером бренда.
При покупке комплекта из 4 шин Hankook радиусом 16 и выше покупатель получает гарантийный талон на ремонт шин в течение года или на замену шины на новую в случае, когда ремонт невозможен. Гарантия действует при проколах, порезах и других повреждениях шин.
Следите за погодой. Если сошел снег, а температура не опускается ниже +5 градусов, пора записываться на шиномонтаж.
- Официальный дилер марок Hankook, Michelin, Goodyear. Также в шинных центрах представлены шины Toyo, Goodyeаr, Cordiant, «Кама» многие другие.
- Огромный выбор шин, все размеры, шины для различных условий эксплуатации. Возможна покупка любой модели, если она еще производится. Доставка на заказ – в течение 3-5 дней.
- Большой модельный ряд дисков, а также аккумуляторы и сопутствующие товары для автомобилистов (наборы водителя, ароматизаторы и многое другое).
- В шинных центрах работает шиномонтаж с полными подъемниками: замена шин здесь занимает максимум 30 минут.
С 1 марта в шинных центрах «Автошина» при покупке комплекта шин Hankook и Michelin от R16 шиномонтаж – бесплатно.
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При покупке комплекта из 4 спортивных шин Michelin от R16 вы получите в подарок сертификат на услуги Яндекс.Такси на сумму до 4000 рублей.
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На покупку шин можно воспользоваться рассрочкой без переплаты.
- Есть услуга сезонного хранения шин – чтобы вам не пришлось вести резину в гараж или хранить ее на балконе. Ваши шины будет храниться в шинном центре в правильных условиях в течение всего сезона – дот следующего шиномонтажа. Стоимость услуги – 1800 руб. за сезон, то есть всего 300 рублей в месяц.
Шинный центр «КорсГрупп»
Тула, ул. Рязанская, 7, тел. (4872) 71-03-97.
Шинный центр Hankook Masters
Тула, ул. Рязанская, 38, тел. (4872) 71-00-97.