Время покупать: осенний шоппинг в «АзАрт»!

Осень - не повод для грусти: самое время порадовать себя чем-то новеньким. Туляки Екатерина, Полина и Кирилл заглянули в «Гипер Азарт» и остались довольны качеством, ценой и ассортиментом.

Рассказывают Полина, Екатерина и Кирилл.

- Были немало удивлены: приятный магазин, прикольная одежда, позитивные продавцы и самое главное - цены вполне себе демократичные .

В Туле достаточно магазинов одежды и обуви, а «Гипер Азарт» предлагает идеальный вариант шопинга и гармоничное соотношение цены качества товаров.

Нам очень понравилось!

Первое, на что обратили внимание, - огромная площадь магазина, есть, где погулять. Красивое оборудование с огромным, разнообразным ассортиментом одежды, обуви – кажется, что здесь можно ходить часами, выбирая обновку.

Второе – стильные сезонные новинки. Плащи, куртки, жилеты, пальто, кардиганы помогут создать модный осенний образ. Мы не смогли остановиться на одной модели.

Да и, если честно, не утруждали себя выбором: цены «Гипер Азарте» позволили нам рассчитывать на покупку сразу двух-трёх вещей без ущерба нашему бюджету.

Третье – понравился приличный ассортимент легинсов и джинс. В сезоне осень-зима 2017 это по-прежнему актуально. Разнообразие расцветок, рисунков и фактур в «Гипер Азарте» привело нас в восторг. Узоры, «принты», лампасы - захотелось всё померить.

Потом дошла очередь и до всего остального: выбирали, примеряли одежду от классики до casual. Всё достойно, стильно и, что больше всего привело в восторг, недорого.

Конечно, не смогли пройти мимо обувного отдела с шикарным ассортиментом. В магазине также есть : постельное бельё и халаты, сумки, колготки, нижнее бельё, блузки, палантины, перчатки.

В «Гипер Азарт» представлены не только сезонные вещи. Через неделю отпуск, а вы вспомнили, что нет подходящего купальника? Не стоит бегать по магазинам в поисках остатков летней коллекции: в «Гипер Азарт» большой выбор купальников даже осенью! То же касается легких блузок, платьев, шортиков, футболок и сарафанов.

Заглянули также в мужской и детский отдел. Честно, не ожидали увидеть такой ассортимент. А ведь есть люди, которые ходят сюда каждый день.

«Гипер АзАрт» - теперь и наш ЛЮБИМЫЙ МАГАЗИН. Мы сделали свой выбор! А вы?

Тула, ул. Путейская 5А.