Врачи Тульского центра диагностики и лечения о том, как пережить лето и сохранить здоровье

Тяжесть в ногах, судороги по ночам, изменения во внешнем виде – симптомы, знакомые многим, особенно любительницам высоких каблуков. Современные медицинские технологии позволяют избавиться от этих проблем всего за несколько визитов к специалисту-флебологу.

Зорий Казьмин, главный врач Тульского центра диагностики и лечения (Тульского флебологического центра), кандидат медицинских наук, сосудистый хирург, врач высшей категории:

– Заболевания ног влияют не только на самочувствие пациента, но и на внешний вид ног. Молодые женщины, сталкиваясь с варикозом, боятся идти к врачу, думают, что лечить его сложно, опасно, долго и дорого. Но современные медицинские технологии позволяют излечивать это заболевание без госпитализации и длительного выбывания из привычного рабочего ритма. Поход к флебологу сейчас не страшнее посещения стоматолога. На базе флебологического отделения в Центре проводится лечение варикозного расширения вен и других заболеваний нижних конечностей. Уже много лет пациенты выходят из кабинета со здоровыми и красивыми ногами.

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К сожалению, невозможно предотвратить варикоз, если у вас есть предрасположенность к нему. Специфика недуга такова, что он всё равно проявит себя рано или поздно. Но мы можем облегчить симптомы и задержать появление варикоза. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни: избегать переедания, много двигаться и час в день уделять физкультуре. А еще: ограничьте время ходьбы на высоких каблуках, оставьте их для торжественных случаев, а для повседневного ношения выбирайте удобную обувь.

Варикоз можно лечить летом. В нашей клинике это делают малоинвазивным способом, так что единственное ограничение для пациентов – ношение специальных чулок в течение месяца. Они легкие и комфортные, так что не доставят неудобств даже в жару.

Если убрать больные вены, кровообращение не нарушится. В ноге у человека две системы вен: глубокая и подкожная. 90% крови идет по глубокой системе. В больных расширенных подкожных венах кровь застаивается и, наоборот, мешает кровотоку.

После вмешательства человек испытывает облегчение в ногах, ликвидируется застой крови, тяжесть и отеки.

Для пациента составляется индивидуальная программа лечения. Вы получите все услуги в одном месте: консультацию флеболога, диагностику на оборудовании экспертного класса и эффективное лечение.

Помните: выступающие вены на ногах, сосудистые сеточки – это повод как можно быстрее обратиться к врачу, что позволит избежать более серьезных проблем в будущем. А в возрасте старше 30 лет флеболога нужно посещать ежегодно, даже если видимых поводов для беспокойства нет. Современное диагностическое оборудование позволяет выявить болезнь на ранней стадии. Лечение в нашем центре не требует пребывания в стационаре, проводится быстро, комфортно для пациента и по доступным ценам.

Большинство препаратов имеют побочные действия и так или иначе дают нагрузку на организм. Опытные специалисты Тульского центра диагностики и лечения (Тульского флебологического центра) знают немедикаментозные способы лечения, которые по эффективности не уступают лекарствам. Александр Гуляев, врач-озонотерапевт, физиотерапевт, остеопат: – Избавиться от сильной хронической или острой боли можно не только таблетками. На выручку приходит озонотерапия. Активные вещества, образующиеся при взаимодействии озона с жидкостями живого организма, образуют особые соединения – озониды. Они разрушают белки, нейромедиаторы и воспалительные факторы, которые образуются в нашем организме при воспалении и болевом синдроме. Применять озон можно в самых разных сферах медицины, вводить его подкожно, внутривенно и локально в мышцы или триггерные точки. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Озонотерапия обладает широчайшим спектром антибактериального, противовирусного и противогрибкового действия. Несмотря на то, что озон окружает нас постоянно, ни один микроорганизм не выработал к нему устойчивость. То есть, по сути, это универсальный антибиотик, к которому ни у одного патогенного микроорганизма нет защиты, при этом озон не имеет побочных действий, характерных для большинства антибиотиков.

Озонотерапия – универсальная прививка для иммунитета. Прохождение кратких курсов помогает привести в тонус иммунную и антиоксидантную систему. Озонотерапия – это не альтернативная медицина, а полностью научная методика. Дозировки и схемы лечения определены Минздравом РФ. Однако это немедикаментозный метод лечения, который практически не имеет противопоказаний и побочных действий, поэтому подходит многим. Тем не менее озонотерапия с определенной дозировкой, способом введения и кратностью проведения процедур должна назначаться только доктором, исходя из имеющихся показаний и текущего состояния пациента Денис Жуков, врач травматолог-ортопед, хирург: – Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний, и часто с ним сталкиваются взрослые и подростки. Стопа заваливается от слабости связочно-мышечного аппарата. Чтобы этого не происходило, нужно изначально помочь ей правильно сформироваться. Для этого взрослым и детям желательно много ходить босиком, лучше всего по траве. Если вы едете на дачу или на природу, особенно это важно для детей, дайте малышу побегать без обуви, это очень полезно! В обувь желательно подобрать индивидуальные стельки, в них есть нужный угол наклона, что тоже благотворно влияет на формирование свода. Стельки, ходьба и занятия помогают не хуже лекарств. В Тульском центре диагностики и лечения ортопед подберет самый щадящий, но эффективный вариант лечения и сделает индивидуальные стельки для каждого. В случае с ортопедией – это постоянное движение и упражнения. Вы можете сколько угодно ходить на массаж и прочие манипуляции, но если вы не пользуетесь стопой, то есть почти не ходите, проблем не избежать. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Проблемы с осанкой усугубились во время пандемии. Всё вокруг складывается так, что нас всех фактически закрыли дома. Из-за этого мышцы слабеют. Мы всё меньше выходим на улицу и гуляем и всё больше сидим за компьютером. Привыкайте больше ходить пешком и подниматься на этаж без лифта, позвоночник скажет вам за это спасибо. Заведите собаку! Для того чтобы поддерживать здоровье в порядке, больше ходите. Сложные физические упражнения подходят не всем, а пройтись по улице всегда полезно. Я советую своим пациентам завести питомца, с которым вы так или иначе будете выходить каждый день хотя бы два раза по 15 минут. По современным меркам, это уже неплохо. Помогаем коже и волосам пережить жару Солнечные лучи не лучшим образом сказываются на состоянии кожи и волос. О том, как безопасно пережить это время и наслаждаться солнцем без вреда для здоровья и красоты, рассказывают врачи Тульского центра диагностики и лечения. Диана Семина, врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, трихолог: – Мы все обожаем загорать, и это не просто приятно, но и полезно. За 10-15 минут нахождения на солнце мы получаем дневную норму витамина D. Но не нужно забывать о солнцезащитных средствах или, как их называют, санскринах. На рынке их много – кремы, спреи, стики и молочко. Людям со светлым типом кожи (1-й и 2-й тип) необходимо применять средства с SPF-показателем 35-50. Менее интенсивные средства для таких людей будут неэффективны. Люди с более смуглой кожей могут пользоваться защитой с SPF-фильтром 35 и ниже. Слабые санскрины применяются только для поддержания загара. Если вы выбрали водостойкие санскрины, то их не нужно наносить на кожу каждый раз, когда вы выходите из воды. Они отлично действуют в течение 2-5 часов. При этом наносить средство нужно только на сухую кожу, иначе они не подействуют. После загара обязательно нанесите увлажняющий крем, это поможет избавиться от сухости. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Санскрины покупайте в аптеке. Туда попадают только проверенные средства, в магазинах косметики велик риск купить разрекламированный, но неэффективный крем. Солнце не помогает бороться с акне, особенно если вы пренебрегаете средствами защиты. Да, антибактериальный эффект солнечные лучи подарят, но вместе с тем спровоцируют повышенную выработку себума. Если у вас проблемная кожа, не злоупотребляйте загаром и обязательно подберите подходящее солнцезащитное средство у врача. Еще один побочный эффект солнца – риск появления новообразований. В зоне риска люди со светлой кожей и те, у родственников которых диагностировалась онкология. Чтобы не пропустить недуг, запишитесь на прием к дерматологу, как только заметили подозрительную родинку на теле. В Тульском центре диагностики и лечения исследования родинок проводят с помощью современной цифровой системы – дерматоскопа. Прибор сканирует родинку и выводит ее на экран в сильно увеличенном размере. Врач сразу может увидеть любые, даже малейшие нарушения в структуре кожи и выявить вероятность развития онкологии в процентах. И ни в коем случае не удаляйте родинки самостоятельно или в косметологических салонах! Это можно делать только под присмотром квалифицированного врача. Избавиться от родинки можно в Тульском центре диагностики и лечения. Процедура проводится под местной анестезией и не причиняет никаких неудобств пациенту. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Для наших волос лето тоже сродни испытанию. Волосы сохнут и выпадают. Если вы заметили у себя эту проблему, значит, пришло время задуматься об увлажнении. Выбирайте увлажняющие маски с витаминами A и E. А если самостоятельная борьба с сухостью и выпадением не помогает, запишитесь на прием к трихологу. Дерматоскопия поможет увидеть истинную причину выпадения, а специалист индивидуально подберет эффективные средства по уходу. Женское здоровье на долгие годы – это реально К сожалению, с годами меняется не только лицо и кожа женщины, возраст влияет на все грани женского здоровья, и интимная сфера – не исключение. Раньше говорить об этом было не принято, но сейчас медицинские технологии позволяют женщине любого возраста чувствовать себя уверенно. Алла Бадаева, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук: – С возрастом женское здоровье женщины начинает угасать. Проблемы снижения эластичности, растяжения и опущения органов, потеря яркости ощущений при интимной близости знакомы многим женщинам после 40, а иногда и после 30 лет. В запущенных случаях может присоединиться еще и неприятная проблема с недержанием. Часто подобные сложности возникают или усугубляются после родов. Не стоит молча наблюдать за постепенным угасанием интимного здоровья, эти проблемы вполне поправимы с помощью инновационных методов современной медицины. Современные методы направлены на улучшения состояния мышечной системы малого таза. Эта система сложно устроена и включает в себя множество деликатных мышц. Здоровье и тонус этих мышц во многом и определяют «интимный возраст» женщины. Восстановить их самостоятельно не получится из-за сложности строения и функции. На помощь приходит новейшее оборудование, позволяющее быстро и комфортно восстановить тонус и вернуть интимную молодость. Процедура интимного омоложения проводится амбулаторно не более 30 минут. Никакой подготовки, кроме стандартного клинико-лабораторного обследования, не требуется. Обезболивание происходит неинъекционными методами. Реабилитация тоже не требуется. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом К новой технологии лечения прибегают всё больше и больше пациентов. Процедура улучшает качество жизни женщины и в плане гигиены, и в интимной сфере. Решение о необходимости процедуры принимает врач на основании осмотра. Наталья Долбышева, генеральный директор Тульского центра диагностики и лечения, ведущая курсов БОС-терапии: – Еще один метод восстановления тонуса интимных мышц – БОС-терапия. Это ультрасовременный метод лечения с использованием биологической обратной связи. Компьютерные технологии помогают найти «слабые места» в мышечной системе малого таза и затем работать над ними. По сути БОС-терапию можно сравнить с тренировками в спортзале. Здесь тоже есть упражнения, важна интенсивность и регулярность занятий. Курс помогает исправить послеродовые и возрастные проблемы, связанные с дискомфортом и сексуальным неудовлетворением. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом После тренировки пациентки выходят из кабинета с ощущением уверенности в себе, а мужья пишут благодарности. БОС-терапия дарит женщинам новое понимание себя, и, судя по отзывам, курс помогает наладить отношения в семье, вернуть искру в сексуальную жизнь. Раньше женщины не знали о таких возможностях, а говорить о проблемах в интимной сфере было не принято. Теперь стать счастливой и снова почувствовать молодость может каждая! Если женщина хочет добиться результата, придется работать над собой. Курс БОС-терапии включает в себя 15 занятий. Но это того стоит. Первые десять занятий направлены на то, чтобы нарастить мышцы там, где это необходимо, остальные пять – на укрепление. Курса достаточно для достижения результата. Повторять его желательно раз в год. Записаться на курс и узнать подробности можно по телефонам Тульского центра диагностики и лечения: 58-54-42, 58-54-21, 8-953-953-41-17. Как правильно ухаживать за стопами летом Красивые и здоровые стопы – это возможность надеть красивые босоножки и без стеснения выйти на пляж. Что нужно делать, чтобы они были в порядке даже в жаркую погоду, рассказывают врачи Тульского центра диагностики и лечения (Тульского флебологического центра). Наталья Хиора, подолог, сертифицированный специалист парамедицинского педикюра и маникюра: – Заболевания стоп – вопрос деликатный, но сталкиваются с ним люди всех возрастов, от детей до людей пожилого возраста. Стесняться нечего, чтобы решить проблему натоптышей, трещин, вросших ногтей и грибка, нужно записаться на прием к подологу. Современные методы лечения позволяют избавиться от многих проблем со стопами, в том числе с вросшими ногтями, без хирургического вмешательства. А микоз, попросту говоря – грибок, сейчас в ряде случаев лечат даже без назначения лекарств, с помощью фотодинамической терапии и правильного ухода за ногами, обувью и чулочно-носочными изделиями. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Большинство людей не умеют правильно подбирать обувь. Многие ориентируются исключительно на длину стопы, забывая о ее ширине. 99% пациентов покупают обувь на два-три размера меньше, а иногда и вовсе надеются, что разносят понравившиеся туфли. После этого появляется множество проблем – от натоптышей и мозолей до гематом и подногтевых язв. Чтобы выбрать обувь правильно, вытащите стельку и поставьте на нее стопу. Она должна вмещаться полностью. То же самое касается и носков, их размер должен быть равен размеру стопы. Носочки-подследники размером с детскую ножку носить крайне нежелательно. Летом стопы требуют большего внимания. Рекомендую всем приходить на ежемесячные обработки к специалисту. Те, кто пытается делать педикюр в домашних условиях, должны понимать: чем больше вы воздействуете на кожу стоп пемзой или другими подобными средствами, тем больше провоцируете образование новых клеток. А когда пытаетесь сделать «розовые пяточки как у младенца», ждите трещин и огрубевшей кожи. Педикюр лучше доверить профессионалам. В Тульской клинике диагностики и лечения есть услуга медицинского педикюра, в отличие от эстетического его цель не просто привести ножки в порядок, но и сделать всё, чтобы эффект был долговременным. Врач даст рекомендации по уходу и посоветует косметические средства исходя из особенностей вашего организма. Дмитрий Пустынский, врач-дерматовенеролог высшей категории: – Грибок, или микоз стоп, – это серьезное заболевание, на лечение которого может уйти год и даже больше. Грибок заразен, чреват зудом и пожелтевшими ногтями, поэтому всегда доставляет массу неудобств человеку. Чтобы получить микоз, достаточно дотронуться до пораженного ногтя или поверхности, которая с ним контактировала. Инфекция любит влажную и теплую среду, часто грибком заражаются в общественных местах – раздевалках, душе, бассейне. Поэтому находясь там, не делайте босиком ни шага, надевайте свои шлепанцы или сандалии. Если хождение босиком неизбежно, сразу же потом обработайте ноги антисептиком или дезинфицирующими салфетками. Летом выбирайте открытую обувь или обувь из дышащих материалов, а также отдайте предпочтение носкам из натуральных тканей. Микоз не любит сухость и чистоту, поэтому соблюдайте правила гигиены – это невыносимые условия для грибка. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом