Туляки совершили восхождение на Килиманджаро

Пик Ухуру, 5895 м. По традиции туристы привязывают здесь ленточку в знак того, что вершина взята. На фото Данил Аджиев и Александр Федин. Фото из личного архива героя публикации.

Туляки Александр Федин и Данил Аджиев совершили восхождение на самую высокую гору Танзании, а в планах у них – покорение Казбека!

Активный отдых Александр Федин любит всю жизнь, обожает кататься на горных лыжах. И когда ему предложили подняться на Килиманджаро, он согласился, не раздумывая.

Килиманджаро – самая высокая гора на африканском континенте – 5895 метров! Точнее, это стратовулкан, который состоит из слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Расположен Килиманджаро на северо-востоке Танзании, недалеко от экватора. Именно поэтому при восхождении турист оказывается в большей части климатических зон Земли: начиная с тропических джунглей у подножия и заканчивая зоной тундр и ледников.

Александр Федин – На Килиманджаро я поднимался два года подряд. Первый раз в феврале 2020 года, мы с моим другом Данилом Аджиевым шли по маршруту Марангу – это несложный маршрут через стационарные лагеря. В группе было два туриста – я и Данил, шесть портеров и два гида. Портеры несут весь ваш скарб – рюкзаки с едой, палатку, газовый баллон, посуду и т. д. Мы несли только личные вещи – до 20 кг. По времени наше путешествие заняло 10 дней: 8 на восхождение и 2 на спуск.

Среди портеров есть и повара, которые готовят разнообразную сытную еду, все тушеное, чтобы лучше усваивалось. В рационе много фруктов, овощей, на перекусы – снеки, орехи, батончики. Во время привалов предлагают сладкий чай и печенья. Всё для энергии.

Режим дня достаточно строгий. В 6.30 нас осм­а­тривал медработник – к этому времени уже нужно быть одетым и умытым. Оценивали общее состояние, измеряли кислород в крови, пульс. В семь завтрак, в 7.30 – выступление.

В день проходишь 20-25 км, по камням. Красотами особо не полюбуешься, потому что все время смотришь под ноги. Очень легко споткнуться, упасть и сильно разбиться. Уровень травматизма достаточно высок, причем при спуске даже больше, чем при подъеме.



На счету туляка Данила Аджиева уже несколько восхождений на разные горы мира.

Много животных находятся внизу, в джунглях. В основном, обезьяны, мангусты, лани. Чем выше поднимаешься, тем реже встречаешь живность. Бегали зверьки, похожие на бурундуков, с полосатыми спинками. Всю дорогу встречаются растения гигантской высоты. Это крестовник килиманджарский. Чем выше поднимаешься, тем меньше становится кислорода и начинаются проблемы со скоростью движения, голова как в тумане, такое полусонное состояние...

В ночь штурма вершины скорость снижается до 1 км в час, Штурм начинается в 23.00. Надо добраться до вершины до утра, потому что рано утром начинаются сильные ветра, снег, ледяная крошка. Долго на вершине не пробудешь – не более 20 минут.

Самые сильные эмоции на пике – удовлетворение, что ты это сделал! Ведь это непро­сто, хотя я физически подготовлен. Именно от сложной физической нагрузки я получил наибольшее удовольствие. Это как борьба со стихией, в которой ты одерживаешь победу...

Мне очень хотелось своими глазами увидеть, как все это выглядит. И теперь я убежден – это очень интересно.



Впервые вершина была покорена немецким путешественником Гансом Мейером и австрийцем Людвигом Пуртшеллером 5 октября 1889 года.

Конечно, удовольствие это дорогое. Мы обратились в турфирму, которая расположена в Танзании. Связались с русскоговорящим менеджером, сделали предоплату. Стоимость нашего тура с перелетом – 4000 долларов на человека. Плюс дополнительное вознаграждение сопровождающим, чаевые рабочим команды, плюс специальная трекинговая одежда и обувь. Это еще около 1000 долларов.

В тур включен один день в Танзании в городе Моши. Это небольшой африканский городишко с минимальной инфраструктурой. Всё очень бедненько, люди живут сельским хозяйством.

Покорение вершин захватило меня, и я намерен продолжать и развивать свое хобби.

Следующее восхождение мы запланировали на август – поедем в Грузию покорять Казбек. Надеюсь, пандемия нам в этом не помешает.

В будущем хочу привлечь своих детей к этому виду отдыха. Но пока мне самому надо стать более подготовленным, чтобы не только вести за собой, но и гарантировать безопасность.