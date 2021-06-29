Центр Защиты Заемщиков: «По вине мошенников у вас долги? Мы поможем!»
Стал жертвой телефонных мошенников, уволили с работы и нет денег на оплату коммуналки или погашение кредита… Причин стать должником не по своей воле очень много. Ежемесячно в такой ситуации оказываются сотни человек.
Мы не понаслышке знаем, как трудно приходится тем гражданам, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, потеряли работу, дополнительный заработок, бизнес…и допустили свои первые просрочки по кредитам.
Но выход из долговой ямы есть.
Банкротство – это единственный законный способ избавления от непосильных кредитов и займов.
Если сумма ваших долгов составляет 250 000 рублей и более, у вас есть просрочки по кредитам от одного месяца — вы имеете полное право подать на процедуру банкротства и полностью избавиться от долгов, не выплачивая их.
О работе компании рассказал руководитель Центра Защиты Заемщиков Евгений Махиня.
– Сколько ваша компания работает на рынке услуг? Как вы пришли к тому, чтобы создать личное дело в таком направлении?
– Наша компания работает в сфере банкротства более 3-х лет, специализируется на юридическом сопровождении бизнеса и граждан, в том числе и в процедурах банкротства и взыскания долгов на стороне кредитора. Благодаря этому было налажено взаимодействие с партнерами и арбитражными управляющими более чем из 30 регионов России.
За последнее время мы заметили, что в обществе и в нашей деятельности наметился ощутимый запрос на помощь гражданам, попавшим в кризисную (непростую) ситуацию и на повышение грамотности людей в финансовой сфере, когда человек уже не может самостоятельно сориентироваться и решить свою проблему в одиночку или с помощью юристов общего профиля. Так было принято решение выделить в нашей компании отдельное направление – помощь заемщикам, в том числе и посредством процедуры банкротства.
– В чем отличие Центра Защиты Заемщиков от других компаний?
– Благодаря широкой партнерской сети вы сможете получить бесплатную консультацию не только в Туле, но и в других городах нашей области, а также по всей России. Вам не придется платить десятки тысяч рублей за сбор документов. Берем взаимодействие с коллекторами и банками на себя. Заключив официальный договор, мы прописываем цель нашего сотрудничества – завершение процедуры банкротства и списание долгов.
Гарантии результата и полного освобождения от долгов мы прописываем в договоре.
Каждый случай уникален, и подход к каждому клиенту индивидуальный. На консультации мы разберем ваш конкретный случай, подберем решение вашей сложившейся ситуации и предоставим рассрочку на удобный для вас период.
– С каким арбитражным управляющим сотрудничает ваша компания в Туле?
– Процедура банкротства неразрывно связана с личностью арбитражного управляющего, который ее проводит. И именно от выбора финансового управляющего и его работы зависит успех и результативность вашего дела. Партнером нашей компании является арбитражный управляющий Дарья Валерьевна Дзензура. Она родилась в Туле, в 2011 году с отличием закончила Тульский государственный университет по специальности «юриспруденция», прошла профессиональную переподготовку по специальности «арбитражное антикризисное управление», работает в сфере банкротства граждан и организаций более 10 лет.
– Я провела много процедур банкротства и с уверенностью могу сказать, что для многих процедура банкротства – это единственный законный способ начать новую жизнь без долгов, – отметила Дарья Дзензура.
– Как понять, что пора обращаться за помощью к вам? С какими проблемами к вам обращаются клиенты?
– Центр Защиты Заемщиков помогает людям, которые в силу различных обстоятельств попали в сложную финансовую ситуацию и не могут выполнять свои долговые обязательства.
Одно из дел, которым сейчас мы активно занимаемся, это дело пенсионерки – жертвы телефонных мошенников. Им она перевела 3 млн рублей. Пришла к нам совершенно опустошенная, женщине психологически было настолько плохо, что она после случившегося даже речи лишилась на несколько дней. Мы ее успокоили, потому что в этой ситуации она не виновата, и абсолютно не стоило переживать. У нее есть на руках постановление о возбуждении уголовного дела, а этого уже достаточно, чтобы признать ее банкротом. 4 июня была введена эта процедура. На данный момент ей перестали звонить коллекторы и банки. Расследование же ее уголовного дела продолжается, насколько я знаю.
Наши клиенты:
– все те, кто стал жертвой мошенников и стал должником по кредитам;
– кто попал в аварию по своей вине и не имел страховки (за исключением случаев алкогольного опьянения и без серьезных административных нарушений);
– созаемщики и поручители;
– должники микрофинансовых организаций;
– должники по кредитам;
– должники по коммунальным платежам;
– номинальные директора фирм, которые оказались должниками по налогам.
Мы также помогаем тем, кто выступил кредитором, но должник не возвращает деньги и пытается уйти от ответственности, переоформляя свое имущество на родственников или продает его.
Если вам должны, вы можете обратиться к нам, и мы поможем взыскать долг, также инициируя банкротство должника.
Не помогаем: должникам по алиментам и виновникам ДТП, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения.
– Есть ли какие-то определенные сроки, в которые необходимо успеть начать процедуру банкротства?
– Если вас одолевают коллекторы, не надо с ними вести беседы. Обратитесь к нам, мы поможем. Запишитесь на бесплатную консультацию, и мы подскажем, как на данном этапе урегулировать отношения с кредитором.
Банкротство клиента – это вынужденная и крайняя мера. Основная задача – наладить отношения с кредитором и удовлетворить интересы обеих сторон. Достаточно часто возникает ситуация, когда человек оказался в сложной финансовой ситуации и ему нужна временная помощь, а в целом он готов выполнить свои финансовые обязательства. В этом случае мы помогаем получить кредитные каникулы, отсрочку по платежам или реструктурировать долг.
– Что делать, если процедура банкротства не подходит клиенту?
– Да, действительно, банкротство подходит далеко не всем. Например, есть ипотека и еще много других долгов, с которыми вы не справляетесь. В этом случае мы можем предложить альтернативное списание долгов: сделать отказ от взаимодействия с банками и третьими лицами, взять юридические каникулы на 6-9 месяцев, далее будет мировое соглашение и фиксация суммы долга. После этого мы будем договариваться с кредитором о выкупе долга. Выход есть всегда. Поэтому если у вас есть проблема с любыми долгами – обращайтесь к нам. Не ждите, когда кредитор сам инициирует процедуру банкротства, ведь у него тоже есть такое право.
– Почему не нужно бояться банкротства?
– Пандемия сыграла очень серьезную роль в увеличении количества должников. Одного уволили, другому зарплату сократили, сотни предпринимателей лишились бизнеса, а у всех кредиты. Не надо бояться банкротства. Жилье вы не потеряете, выезд за границу никто не закроет, кредитная история у вас будет положительная, в нашей практике есть даже случаи, когда клиентке через три месяца после завершения банкротства одобрили ипотеку. Банкам выгодно выдавать кредиты, поэтому они сами вам их предложат, и очень скоро. Да, есть вероятность, что автомобиль, который есть в собственности, будет продан в счет погашения долгов. Но лучше расстаться с машиной, чем жить под постоянным психологическим давлением.
Не ждите лучшего времени, чтобы избавиться от долгов. Начните уже сейчас. Наши клиенты начинают новую счастливую жизнь без долгов. Они перестают бояться коллекторов и вздрагивать от каждого телефонного звонка.
Центр Защиты Заемщиков – избавься от долгов быстро и законно!
Тула, пр. Ленина, 85, корп. 7.
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