Центр Защиты Заемщиков: «По вине мошенников у вас долги? Мы поможем!»

Стал жертвой телефонных мошенников, уволили с работы и нет денег на оплату коммуналки или погашение кредита… Причин стать должником не по своей воле очень много. Ежемесячно в такой ситуации оказываются сотни человек.

Мы не понаслышке знаем, как трудно приходится тем гражданам, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию, потеряли работу, дополнительный заработок, бизнес…и допустили свои первые просрочки по кредитам.

Но выход из долговой ямы есть.

Банкротство – это единственный законный способ избавления от непосильных кредитов и займов.

Если сумма ваших долгов составляет 250 000 рублей и более, у вас есть просрочки по кредитам от одного месяца — вы имеете полное право подать на процедуру банкротства и полностью избавиться от долгов, не выплачивая их.

О работе компании рассказал руководитель Центра Защиты Заемщиков Евгений Махиня.

– Сколько ваша компания работает на рынке услуг? Как вы пришли к тому, чтобы создать личное дело в таком направлении?

– Наша компания работает в сфере банкротства более 3-х лет, специализируется на юридическом сопровождении бизнеса и граждан, в том числе и в процедурах банкротства и взыскания долгов на стороне кредитора. Благодаря этому было налажено взаимодействие с партнерами и арбитражными управляющими более чем из 30 регионов России.

За последнее время мы заметили, что в обществе и в нашей деятельности наметился ощутимый запрос на помощь гражданам, попавшим в кризисную (непростую) ситуацию и на повышение грамотности людей в финансовой сфере, когда человек уже не может самостоятельно сориентироваться и решить свою проблему в одиночку или с помощью юристов общего профиля. Так было принято решение выделить в нашей компании отдельное направление – помощь заемщикам, в том числе и посредством процедуры банкротства.

– В чем отличие Центра Защиты Заемщиков от других компаний?

– Благодаря широкой партнерской сети вы сможете получить бесплатную консультацию не только в Туле, но и в других городах нашей области, а также по всей России. Вам не придется платить десятки тысяч рублей за сбор документов. Берем взаимодействие с коллекторами и банками на себя. Заключив официальный договор, мы прописываем цель нашего сотрудничества – завершение процедуры банкротства и списание долгов.

Гарантии результата и полного освобождения от долгов мы прописываем в договоре.

Каждый случай уникален, и подход к каждому клиенту индивидуальный. На консультации мы разберем ваш конкретный случай, подберем решение вашей сложившейся ситуации и предоставим рассрочку на удобный для вас период.

– С каким арбитражным управляющим сотрудничает ваша компания в Туле?

– Процедура банкротства неразрывно связана с личностью арбитражного управляющего, который ее проводит. И именно от выбора финансового управляющего и его работы зависит успех и результативность вашего дела. Партнером нашей компании является арбитражный управляющий Дарья Валерьевна Дзензура. Она родилась в Туле, в 2011 году с отличием закончила Тульский государственный университет по специальности «юриспруденция», прошла профессиональную переподготовку по специальности «арбитражное антикризисное управление», работает в сфере банкротства граждан и организаций более 10 лет.

– Я провела много процедур банкротства и с уверенностью могу сказать, что для многих процедура банкротства – это единственный законный способ начать новую жизнь без долгов, – отметила Дарья Дзензура.

– Как понять, что пора обращаться за помощью к вам? С какими проблемами к вам обращаются клиенты?

– Центр Защиты Заемщиков помогает людям, которые в силу различных обстоятельств попали в сложную финансовую ситуацию и не могут выполнять свои долговые обязательства.

Одно из дел, которым сейчас мы активно занимаемся, это дело пенсионерки – жертвы телефонных мошенников. Им она перевела 3 млн рублей. Пришла к нам совершенно опустошенная, женщине психологически было настолько плохо, что она после случившегося даже речи лишилась на несколько дней. Мы ее успокоили, потому что в этой ситуации она не виновата, и абсолютно не стоило переживать. У нее есть на руках постановление о возбуждении уголовного дела, а этого уже достаточно, чтобы признать ее банкротом. 4 июня была введена эта процедура. На данный момент ей перестали звонить коллекторы и банки. Расследование же ее уголовного дела продолжается, насколько я знаю.

Наши клиенты:

– все те, кто стал жертвой мошенников и стал должником по кредитам;

– кто попал в аварию по своей вине и не имел страховки (за исключением случаев алкогольного опьянения и без серьезных административных нарушений);

– созаемщики и поручители;

– должники микрофинансовых организаций;

– должники по кредитам;

– должники по коммунальным платежам;

– номинальные директора фирм, которые оказались должниками по налогам.

Мы также помогаем тем, кто выступил кредитором, но должник не возвращает деньги и пытается уйти от ответственности, переоформляя свое имущество на родственников или продает его.

Если вам должны, вы можете обратиться к нам, и мы поможем взыскать долг, также инициируя банкротство должника.

Не помогаем: должникам по алиментам и виновникам ДТП, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения.

– Есть ли какие-то определенные сроки, в которые необходимо успеть начать процедуру банкротства?

– Если вас одолевают коллекторы, не надо с ними вести беседы. Обратитесь к нам, мы поможем. Запишитесь на бесплатную консультацию, и мы подскажем, как на данном этапе урегулировать отношения с кредитором.

Банкротство клиента – это вынужденная и крайняя мера. Основная задача – наладить отношения с кредитором и удовлетворить интересы обеих сторон. Достаточно часто возникает ситуация, когда человек оказался в сложной финансовой ситуации и ему нужна временная помощь, а в целом он готов выполнить свои финансовые обязательства. В этом случае мы помогаем получить кредитные каникулы, отсрочку по платежам или реструктурировать долг.

– Что делать, если процедура банкротства не подходит клиенту?

– Да, действительно, банкротство подходит далеко не всем. Например, есть ипотека и еще много других долгов, с которыми вы не справляетесь. В этом случае мы можем предложить альтернативное списание долгов: сделать отказ от взаимодействия с банками и третьими лицами, взять юридические каникулы на 6-9 месяцев, далее будет мировое соглашение и фиксация суммы долга. После этого мы будем договариваться с кредитором о выкупе долга. Выход есть всегда. Поэтому если у вас есть проблема с любыми долгами – обращайтесь к нам. Не ждите, когда кредитор сам инициирует процедуру банкротства, ведь у него тоже есть такое право.

– Почему не нужно бояться банкротства?

– Пандемия сыграла очень серьезную роль в увеличении количества должников. Одного уволили, другому зарплату сократили, сотни предпринимателей лишились бизнеса, а у всех кредиты. Не надо бояться банкротства. Жилье вы не потеряете, выезд за границу никто не закроет, кредитная история у вас будет положительная, в нашей практике есть даже случаи, когда клиентке через три месяца после завершения банкротства одобрили ипотеку. Банкам выгодно выдавать кредиты, поэтому они сами вам их предложат, и очень скоро. Да, есть вероятность, что автомобиль, который есть в собственности, будет продан в счет погашения долгов. Но лучше расстаться с машиной, чем жить под постоянным психологическим давлением.

Не ждите лучшего времени, чтобы избавиться от долгов. Начните уже сейчас. Наши клиенты начинают новую счастливую жизнь без долгов. Они перестают бояться коллекторов и вздрагивать от каждого телефонного звонка.

Центр Защиты Заемщиков – избавься от долгов быстро и законно!

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