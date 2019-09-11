Врач Тульского флебологического центра: Как сохранить ножки красивыми и здоровыми
Медицинский центр диагностирует, лечит и помогает предотвратить сосудистые заболевания ног, а также избавляет от многих эстетических дефектов.
Варикоз — главный враг элегантных ножек. Кто подвержен этой болезни больше других? Сколько можно носить каблуки? И провоцируют ли варикоз физические нагрузки? На эти и другие вопросы отвечает врач-хирург высшей квалификационной категории, флеболог Тульского флебологического центра Василий Курносов.
— Кто чаще всего сталкивается с варикозом?
Василий Курносов
— Когда пора записываться на прием к флебологу?
- Сразу, как только почувствовали дискомфорт в ногах. Насторожить должны не только виднеющиеся вены, но и тяжесть в ногах уже в середине дня, отеки к вечеру, судороги по ночам и пигментация на нижней трети голени.
Все эти симптомы могут свидетельствовать о венозной недостаточности, врожденных пороках сосудов и о варикозе, в том числе стволовом, когда магистральная вена не справляется с нагрузкой, но внешне это никак не проявляется. А еще бывает, что мы выявляем перенесенный на ногах тромбоз. Многие не замечают его, но последствия всегда требуют лечения.
Выявить проблему во всех вышеописанных случаях помогает УЗИ. И кстати, во многих из них можно обойтись без оперативного вмешательства.
Мы знаем, что многие откладывают запись к флебологу: боятся, не находят времени, считают, что можно надеть юбку или штаны подлиннее и забыть о проблеме.
Но сейчас варикоз лечится без наркоза, операция не оставляет заметных шрамов, и сразу после нее вы уходите домой на своих ногах.
Один пациент признался, что 20 лет откладывал лечение, а когда через полтора часа после операции пришел домой со здоровой ногой, расплакался от счастья.
— Сейчас на телевидении и в интернете часто мелькает реклама кремов и мазей, которые якобы могут помочь при варикозе. Насколько это реально?
- Для назначения мазей есть четкие показания, например, трофические язвы, липодерматосклероз, пигментация кожи
Другое дело, кремы и гели с ментолом, которые помогают чувствовать себя лучше девушкам после целого дня хождения на каблуках. За счет охлаждающего эффекта они действительно могут помочь снять напряжение.
— Сколько вообще можно носить каблуки?
- Единой нормы для всех нет. Каждая женщина сама знает свою норму. У каждой в гардеробе есть туфли с высокими каблуками, на которых вы чувствуете себя комфортно весь день, и есть те, в которых вы можете ходить максимум полчаса.
Но мы должны помнить, что венозная кровь в организме движется за счет двух механизмов: движения диафрагмы и мышечной помпы во время движения с пятки на носок. Во время хождения на каблуках второй механизм исключается. Так что изящные туфли желательно чередовать с плоской подошвой.
А если носить каблуки обязывает дресс-код, походите хотя бы полчаса по парку в кроссовках, и ваши ножки скажут за это спасибо.
— Как защитить себя от болезней вен?
- Если у вас есть склонности к возникновению варикоза, скорее всего, рано или поздно болезнь проявится. Но чтобы сдержать ее развитие, желательно соблюдать несколько правил.
В первую очередь, защитить себя от одномоментных физических нагрузок и исключить спорт, связанный с натуживанием, — тяжелую атлетику, пауэрлифтинг
А во вторую, не забывать про движение, особенно если у вас сидячая работа. Положительно скажутся ходьба, прогулки на велосипеде, оздоровительный бег, йога, стретчинг, растяжка и аэробика.
В Тульском флебологическом центре работают опытные высококвалифицированные врачи.
Активно оперирующие хирурги-флебологи помогут безболезненно и быстро избавиться от варикоза.
В центре проводятся современные малоинвазивные вмешательства, которые не требуют большой реабилитации и не оставляют больших шрамов.
Врач остеоартролог-ревматолог занимается лечением пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата: дегенеративными изменениями, воспалительными и посттравматическими заболеваниями. А также проводит внутрисуставные пункции для купирования болевого синдрома, подбирает ортопедические средства коррекции осанки, плоскостопия, лечение подагры и многое другое.
Еще одно направление Тульского флебологического центра – диагностика и удаление новообразований (родинок, папиллом и т.д.). В центре проводят диагностику с помощью цифровой современной системы дерматоскопа.
Аппарат сканирует родинку и сразу же выводит ее на экран в сильно увеличенном размере, так что врач может заметить даже очень маленькие изменения в структуре кожи. Если родинка неопасна, ее можно тут же быстро и безболезненно удалить. Если же невус вызывает подозрения, то пациента отправят на прием к онкологу, чтобы исключить возможные неприятные последствия.
ООО «Тульский флебологический центр»
Специализированный сосудистый медицинский центр
Тула, ул. Декабристов, 6.