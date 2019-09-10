Всё о поддержке бизнесменов в Тульской области: глава комитета ответил на вопросы читателей Myslo

Как открыть ИП? Какие бесплатные курсы можно пройти начинающим предпринимателям? И в каких конкурсах можно выиграть 100 000 рублей на рекламу своего бизнеса?

Читатели Myslo присылали вопросы председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславу Романову. Сегодня от ответил на самые популярные из них.

На какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели в Тульской области?

– Предприниматели в Тульской области получают самую разнообразную помощь. Огромный спектр мер поддержки — от регистрации ИП до выведения продукции на экспорт — оказывается в центре «Мой бизнес». Для каждого предпринимателя важны знания, которые на практике помогут в развитии бизнеса.

В центре «Мой бизнес» можно получить самые разнообразные консультации:

по вопросам финансового планирования и оптимизации налогообложения;

по вопросам правового обеспечения деятельности;

по подбору персонала и вопросам применения трудового законодательств и т. д.

И это только небольшой перечень. На самом деле, на семинарах, тренингах и форумах затрагиваются все важные для бизнеса вопросы от участия в тендерах крупных заказчиков до продаж в Instagram. Обучение проводят высокопрофессиональные спикеры, компетентные эксперты и успешные бизнес-тренеры.

Всё обучение делится по уровню подготовленности: есть тренинги как для начинающих, так и для продвинутых предпринимателей. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» реализует такие программы, как:

«Азбука предпринимателя» — создание бизнеса с нуля;

— создание бизнеса с нуля; «Школа предпринимательства» — развитие бизнеса;

— развитие бизнеса; «Мама-предприниматель» — развитие женского предпринимательства.

Еще одна площадка для поддержки предпринимателей, которая предоставляет льготную аренду помещений для начинающих бизнесменов, – бизнес-инкубатор. Чтобы разместиться там, нужно пройти конкурсный отбор. Но оно того стоит! Стоимость аренды в бизнес-инкубаторе одна из самых низких в Туле, при этом предприниматели получают комфортабельное помещение, уже оборудованное необходимыми коммуникациями и выходом в интернет.

Также на базе центра «Мой бизнес» действуют Центр инжиниринга и Центр поддержки экспорта, где предпринимателям помогут расширить возможности производства и презентовать свой продукт не только на российских, но и на международных торговых площадках.

Помимо этого в Тульской области доступна и финансовая помощь. Во-первых, любой предприниматель может получить поддержку в региональных финансовых институтах – в микрофинансовых организациях Тульской области и в Тульском областном гарантийном фонде.

С их помощью можно получить займы с хорошей процентной ставкой. Микрозайм на сумму до 5 000 000 руб. доступен со ставкой от 1% до 7,25% годовых.

Например, займ на 100 000 руб. предоставляется под 1% на 1 год без залога и поручителей.

На минимальную ставку по кредиту могут претендовать предприниматели из моногородов Тульской области, те, кто занимается социально ориентированным бизнесом, а также бизнесмены, которые являются лицами с ограниченными возможностями здоровья. Подробности можно узнать в микрофинансовых организациях лично или по телефону.

Если же необходимо получить более объемное финансирование, то можно воспользоваться программой «8,5», которая действует во всех уполномоченных государством банках. По программе предоставляются кредиты по ставке до 8,5% годовых. На инвестиционные цели можно получить до 2 млрд руб, а на пополнение оборотных средств – до 500 млн руб. Предоставлять такие займы уполномочены все крупнейшие банки, работающие в регионе. При необходимости комитет по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области готов выступить партнером в сопровождении заявки на займ в банке и отслеживать качество предоставления услуги и быстроту выполнения.

В случае, если предпринимателю не хватает собственных обеспечительных средств для получения кредита в коммерческом банке, он может обратиться в региональный гарантийный фонд и получить его в размере до 25 млн рублей. Если и этого окажется недостаточно, в работу готова подключиться федеральная корпорация МСП. Она может предоставить недостающее обеспечение для того, чтобы взять займ на развитие и продвижение бизнеса.

Я начинающий предприниматель, чувствую, что не хватает знаний для развития бизнеса. Слышал, что у вас есть обучающие курсы. Расскажите об этом.

– Семинары, тренинги, образовательные программы, круглые столы и форумы — это хорошая возможность не только обучиться, но и завести деловые знакомства. Всё это можно найти в центре «Мой бизнес». Там же есть специальные программы для людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, по направлениям:

охрана труда;

пожарная безопасность.

По бухгалтерским, юридическим и многим другим вопросам специалисты бесплатно проконсультируют вас в индивидуальном порядке.

Собираемся открыть ИП. Знаем , что это сложная и долгая процедура. Как провести ее максимально быстро и комфортно?

– На самом деле, регистрация ИП — это быстро и совсем несложно.

В центре «Мой бизнес» бесплатно помогут подготовить пакет документов для регистрации

ИП или ООО.

Для этого вам достаточно прийти с идеей, паспортом и ИНН. Специалисты проконсультируют, помогут выбрать организационно-правовую форму для вашего предприятия и собрать весь пакет документов для налоговой службы. После этого вам останется только заплатить пошлину и передать документы в налоговую.

Хочу открыть бизнес, идея есть, но, честно говоря, не знаю с чего начать. Где можно найти полезную информацию на эту тему?

– В центре «Мой бизнес» доступна бесплатная консультация бухгалтера, который поможет определиться с налогообложением и подскажет, на какие налоговые льготы вы можете претендовать.

Здесь же вас может проконсультировать маркетолог. Этот специалист подскажет, как сделать бизнес современным и как эффективно рекламировать товары и услуги.

В центре «Мой бизнес» ведет консультации юрист, который ответит на все ваши вопросы в сфере права. Повышать знания затем вы сможете на обучающих семинарах и мастер-классах.

Если вы только начинаете бизнес, скорее всего, вам необходимо помещение.

В бизнес-инкубаторе вы можете арендовать офисное помещение по одной из самых низких цен в городе — всего 245 руб. за кв. м.

Оно уже оборудовано мебелью, офисной техникой и интернетом.

Кроме всего этого, в 2019 году в Тульской области стартовал проект по бизнес-наставничеству, где корифеи бизнеса берут под свое крыло начинающих предпринимателей. Это неоценимый опыт, практические советы и огромная поддержка!

А если вы планируете начать бизнес в одном из муниципальных образований региона, информационную и консультативную поддержку вам окажут уполномоченные сотрудники администрации — бизнес-гиды.

Чтобы ориентироваться в этом многообразии было проще, воспользуйтесь бизнес-навигатором — мощной платформой, на которой можно составить бизнес-план, рассчитать стоимость будущего бизнеса, выбрать помещение и увидеть конкурентов в конкретной локации.

Хотим зарегистрировать товарный знак. Как это сделать? И есть ли в регионе специалисты, которые могут оказать поддержку?

– Справиться с такой задачей вам помогут в Центре инжиниринга. Специалисты проверят уровень готовности предприятия к внедрению новых технологий, проведут технический аудит производства, помогут с позиционированием и продвижением выпускаемой продукции, организуют участие предприятия в выставке; проконсультируют по патентным исследованиям и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, помогут с сертификацией выпускаемой продукции для выхода предприятия на зарубежные рынки и т. д.

В каких конкурсах могут поучаствовать предприниматели Тульской области?

– Сейчас в регионе ведется прием заявок на два конкурса:

«Молодой предприниматель России» — проводится уже восьмой год, и за это время он позволил заявить о себе 400 предпринимателей, в возрасте до 30 лет.

Принять участие могут бизнесмены в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное место жительства в Тульской области и ведущие здесь же предпринимательскую деятельность.

Главный приз — 100 000 рублей на рекламу своего бизнеса.

Конкурс проходит в восьми номинациях:

интернет-предпринимательство;

сельскохозяйственное предпринимательство;

франчайзинг;

социальное предпринимательство;

производство;

торговля;

инновационное предпринимательство;

сфера услуг.

Заявки принимаются до 17 сентября 2019 года включительно. Победители регионального этапа поедут в Казань на федеральный этап конкурса.

Конкурс «Предприниматель года — 2019» проходит в 12 номинациях:

проходит в 12 номинациях: в сфере производства;

в социальной сфере;

в сфере сельхозпроизводства;

в сфере торговли;

в сфере услуг;

бизнес-леди года;

в сфере туриндустрии;

в сфере IT-технологий;

возможности без границ;

в сфере общественного питания;

бизнес-гид года;

бизнес-наставник года.

Последние две номинации присуждаются в соответствии с показателями деятельности бизнес-гидов и бизнес-наставников Тульской области.

Заявки принимаются до 8 ноября 2019 года включительно, а награждение пройдет в рамках годового итогового форума предпринимателей.

Слышал, что в Туле проводится много обучающих семинаров для предпринимателей. Как попасть в список приглашаемых на встречи?

– Всё очень просто. Во всех популярных социальных сетях есть аккаунты центра «Мой бизнес». Заходите туда, выбирайте понравившееся мероприятие и записывайтесь. Запись также ведется по телефону и через сайт центра.

Чтобы получать оповещение обо всех мероприятиях, напишите на почту konsalt@hub71.ru с пометкой «включить в рассылку».

Как найти свободные помещения для аренды под бизнес?

– В этом году мы открыли новое здание бизнес-инкубатора. Это 4000 кв. м офисных и производственных помещений, конференц-залов и учебных классов. Выбирайте то, что нужно именно вам.

Также во всех районах и городских округах Тульской области утверждены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи предпринимателям в долгосрочную аренду. Перечень опубликован на официальном сайте комитета (business.tularegion.ru), едином региональном портале для субъектов малого и среднего предпринимательства «БизнесНавигатор71» (bn71.ru) и доступен во всех отделениях МФЦ.

Как вывести товары на экспорт и электронные торговые площадки?

– Содействие предпринимателям при выходе на международные рынки оказывает Центр поддержки экспорта. Там могут:

проконсультировать по внешнеэкономической деятельности;

пройти опрос и получить пошаговую инструкцию по выходу предприятия на внешний рынок;

провести экспертизу внешнеторговых проектов, контрактов, договоров;

помочь найти международных партнеров;

организовать участие предпринимателя в выставках и бизнес-миссиях на территории РФ и за рубежом;

провести маркетинговые исследования по выводу конкретного продукта на иностранный рынок;

создать на иностранном языке или модернизировать существующий сад;

оплатить затраты на международную сертификацию продукции;

вывести предпринимателя и его продукт на 20 международных электронных площадок, таких как Alibaba и Ebay.

Центр поддержки экспорта также проводит обучение от ведущих экспертов России.