Юрий Башмет приглашает юных туляков в свой оркестр

Известнейший альтист, дирижер, педагог Юрий Башмет: «В Туле много талантливых детей, и я жду их в своем оркестре!»

Перед концертом в Колонном зале Дома дворянского собрания маэстро провел творческую встречу с тульскими школьниками и мастер-класс для юных музыкантов.

Юрий Башмет рассказал ребятам, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан семь лет назад. За это время коллектив выступал в разных городах России, было два турне по Европе с выступлениями в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве. А в прошлом году совершил свое первое большое турне по Азии: посетил Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул.

По словам маэстро, оркестр формируется на основе уникального по масштабам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, и шанс попасть в него есть и у юных талантливых тульских музыкантов.

В конкурсе 2018 года приняли участие 650 молодых музыкантов, отборочные прослушивания прошли в 16 регионах России. В оркестр были отобраны 40 человек. Следующие прослушивания пройдут в 2020 году, в том числе и в Туле.

Юрий Башмет – Важно, чтобы дети каждый день занимались на инструментах, повышали своё мастерство и чтобы у них была цель – это конкурс. Чтобы дети видели причину, по которой нужно не в футбол бежать играть, а заниматься на инструменте. Есть очень талантливые дети, и многое здесь зависит от педагогов. Например, был город с очень высоким уровнем ударников, а теперь уровень понизился, потому что человек, фанатично преданный своему делу, преподаватель, переехал в другой город. Сейчас в Тольятти сильна скрипка, в Новосибирске – ударные, в Екатеринбурге – абсолютный бум по флейте. Каким образом появляются вот такие замечательные учителя не в Москве и Петербурге? В Самаре я встретил Сашу, это мой однокурсник по консерватории. Он после учебы вернулся к себе домой и преподает. Если бы удалось ощутимо повысить заработную плату педагогам, то у нас бы в разных городах были такие вот сильные преподаватели.

Мой оркестр не претендует на то, чтобы считаться профессиональным коллективом. Это люди, которые учатся в разных городах, они сессионные музыканты. Бывают спортивные сборы, а это – музыкальные. Они меня вдохновляют своей молодой энергией. Они все замечательные, я обожаю каждого, все они отобраны по конкурсу в этот оркестр. В следующем году одно из прослушиваний будет в Туле – у нас как раз будет набор. Шансы попасть в оркестр очень высоки. У нас прослушивания раз в два года, а когда ребятам исполняется 22 года, мы прощаемся со слезами на глазах. К тому времени это уже опытные, хорошие музыканты.

Сейчас для них оркестр – это школа жизни и школа музыки. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости. И школа быта. Они переезжают с места на место, их заселяют в отели, им надо встать в пять утра, чтобы в шесть уже выехать, пересесть из поезда в автобус, потом репетиция, концерт... И это часть профессии.



Вечером оркестр выступил в Тульской областной филармонии. Юные музыканты исполнили Симфонию №5 Дмитрия Шостаковича, концерт для скрипки (3 часть) Петра Чайковского в переложении Дениса Бурякова, «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, «Кол Нидрей» Макса Бруха в переложении Юрия Башмета, «Цыганку» Мориса Равеля.

Губернатор региона Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра – яркое событие в культурной жизни Тульской области. Для туляков и гостей города – это прекрасная возможность услышать произведения великих композиторов в исполнении молодых талантливых музыкантов.

Спасибо Юрию Башмету и всему уникальному творческому коллективу оркестра за внимание к нашему региону.

А также – за большой вклад в повышение престижа классической музыки и музыкального образования в России, - сказал Алексей Дюмин.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, наш регион – один из девяти регионов России, который находится в пилотном проекте «Культурный норматив школьника», и концерт молодежного оркестра Юрия Башмета – одно из первых мероприятий в рамках этого проекта.

Татьяна Рыбкина – Министерство культуры РФ вместе с Министерством образования системно взялись за то, чтобы каждый школьник соприкоснулся с искусством, – говорит Татьяна Рыбкина. – Музыка, театр, изобразительное искусство, литература, поэзия, архитектура… Рекомендовано устраивать встречи школьников с выдающимися людьми. Ведь любой талант­ливый человек – это энергия, вдохновение, творчество.

Татьяна Рыбкина рассказала, что в рамках проекта «Культурный норматив школьника» в гости к тульским ребятам приедут Сергей Безруков, Государственный театр киноактера, где художественным руководителем является Никита Михалков. В октябре мы ждем в гости театр «Табакерка» со спектаклем «Матросская тишина», где главную роль играет Владимир Машков.

Из досье Myslo

Юрий Абрамович Башмет



Альтист, дирижер, педагог, общественный деятель.



Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР и

четырёх Госпремий РФ.



Родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону.



Художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Возглавляет государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (с 2002 года).

Семья: жена – скрипачка Наталья Башмет, есть дочь Ксения (пианистка) и сын Александр (экономист), внук Грант.