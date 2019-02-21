Barbershop Old Boy: территория мужского общения

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героев публикации.

Не так давно в Туле открылся барбершоп международной сети Old Boy. Сегодня это место, где можно не только получить стильную стрижку, но и отлично провести время – вам предложат отличный кофе или стакан бурбона.

Barbershop Old Boy – это не просто парикмахерская, а настоящий мужской клуб по интересам. Здесь сделано всё, чтобы мужчины чувствовали себя комфортно. Высокий уровень обслуживания и особая атмосфера заставят вас возвращаться сюда снова и снова.

В Old Boy будет комфортно всем: рокерам, тусовщикам, боксерам и футболистам, баскетболистам, депутатам и музыкантам, любителям кино и джаза. В этом барбершопе можно насладиться уютом и спокойствием, читая свежий номер GQ или беседуя с товарищем, обсуждая мужские дела, ну или просто помолчать о вечном.

Для создания настроения вам предложат чашечку крепкого кофе или бокал бурбона.

Приятную атмосферу дополнит высокий профессионализм мастеров. Квалифицированные специалисты подберут тот образ, который подойдет именно вам, учитывая все ваши пожелания.

В барбершопе доступны широкий спектр услуг: мужские и детские прически, уход за бородой и усами, опасное бритье и камуфляж седины.

Детские прически – вообще отдельный вид искусства. Маленьким непоседам сложно угодить. В Old Boy мальчику сделают не только стильную стрижку, но и подарят приятные впечатления. Грамотный мастер заинтересует ребенка, так что он спокойно усидит в кресле без капризов.

Клиента Old Boy ждет комплексный уход за волосами, стрижка, укладка, а при необходимости моделирование бороды и усов.

А чтобы поддерживать укладку самостоятельно, здесь продается профессиональная мужская косметика высокого качества.

В Old Boy действует гибкая система скидок и представлено много комплексных услуг. Так стрижка обойдется вам дешевле, если вы придете с другом или сыном.

А всех новых клиентов ждет приятных сюрприз – приветственная скидка 20%!

Чтобы оценить все преимущества, загляните в Old Boy и оцените царящую там атмосферу. Сравните с другими барбершопами и почувствуйте разницу.

Кстати, в Barbershop Old Boy есть в продаже подарочные сертификаты.

Ваша половинка наверняка оценит такой подарок на 23 Февраля.

Barbershop Old Boy

Тула, ул. Демонстрации, 1-б.

Тел. 8-960-617-44-44.

Доступна онлайн-запись по ссылке.