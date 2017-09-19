Ветеринары клиники Vetera: все о кормлении и стерилизации домашних животных

Один из самых распространенных вопросов владельцев домашних питомцев — нужно ли стерилизовать животное. Одни считают, что это необходимо, другие не хотят подвергать своего любимца операции. На вопросы о стерилизации и кастрации животных отвечает главный врач ветеринарной клиники Vetera Светлана Киреева.

Зачем стерилизовать и кастрировать домашних питомцев?

Светлана Киреева – Главная цель кастрации и стерилизации животных — это сохранение и продление жизни наших любимцев. Исследования показали: опухолевые и тяжелые воспалительные процессы мочеполовой системы гормонозависимы и поражают 90% всех некастрированных животных.

В каком возрасте нужно делать операцию?

– Самок желательно стерилизовать до первой течки, тогда риск возникновения опухолей молочных желез и матки составляет 0,04%, после первой течки — 14%, а после третьей предрасположенность увеличивается до 100%. Исключение составляют лишь те животные, которые планово используются для разведения. В таком случае самок стерилизуют после окончания племенной деятельности, в 5-8 лет (в зависимости от породы), племенных кобелей — в среднем в 6-9 лет. Самцов, которые не участвуют в племенном разведении, можно кастрировать с 5-6 месяцев. Для котиков далее ограничений по возрасту нет, у кобелей желательно сделать эту процедуру до 4-6-летнего возраста, чтобы не допустить заболевания предстательной железы.

Есть мнение, что кастрация провоцирует мочекаменную болезнь.

– Это одно из самых распространенных заблуждений среди владельцев. Для развития мочекаменной болезни существует множество причин, и, как правило, их бывает несколько. Одной из основных является избыточный вес животных. Нужно понимать, что наши домашние любимцы — хищники по природе, и лишний вес для них — серьезное и губительное расстройство обмена веществ. Помимо мочекаменной болезни ожирение провоцирует такие серьезные расстройства, как липидоз, жировое перерождение печени, нарушение функции поджелудочной железы и сахарный диабет, который актуален как для собак, так и для кошек.

Кастрация и стерилизация предрасполагают к набору веса у домашних питомцев. Но это можно контролировать с помощью ограничений количества корма, его калорийности и подвижности животного. В правилах контроля веса все, как у людей: меньше есть и больше двигаться. Все это в руках владельцев: наши любимцы будут есть только то, что мы им даем.

Не нужно забывать, что любовь к питомцам не выражается в количестве съеденного ими корма.

Стоит обратить внимание и на качество корма. Если животное находится на готовом промышленном питании, стоит выбирать корма хороших производителей премиум-класса, это поможет сэкономить ваши средства и не нанести вред здоровью любимца.

Как подобрать правильное питание?

– Чтобы ориентироваться в потоке информации, которую большинство владельцев получают через интернет, нужно пользоваться проверенными и профессиональными источниками — статьями крупных ветеринарных клиник и диетологов, подготовленных специально для владельцев. Также в крупных клиниках всегда можно получить грамотную консультацию в режиме обычного приема или при плановом ежегодном осмотре во время проведения вакцинаций.

Животным с чувствительным пищеварением, снижением функции печени и кожными заболеваниями потребуется больше времени для подбора питания. Порой это занимает не один месяц, но владельцам стоит набраться терпения, не отступать от рекомендаций врача и не вводить ветеринара в заблуждение ложными сведениями о соблюдении диеты.

С какого дня вязки можно делать УЗИ, чтобы определить, беременна собака/кошка или нет?

– С 21 дня после вязки.

Нужно ли делать прививки перед операцией?

Ветеринар-хирург Алексей Сычев – Да. И владельцам желательно позаботиться об этом заранее. В 80% случаев на операцию приводят привитых собак, а вот с кошками дело обстоит иначе. Хозяева часто не задумываются, что пребывая в наркозе, организм животного ослаблен и подвержен различным инфекционным заболеваниям. Конечно, если вам назначена плановая операция, вы еще успеете сделать прививку, но если хирургическое вмешательство экстренное, то времени на инкубационный период не остается. В таких случаях врач вводит различные сыворотки, которые лишь на время обезопасят вашего питомца.

Сколько сухого корма давать животному в день?

Ветеринар-терапевт Виталий Дудкин – На упаковке корма вы всегда с легкостью найдете дневную норму кормления, которая уже рассчитана исходя из фракций корма, веса вашего питомца, его возраста и т. д.

Нужно ли давать кошке витамины, если она ест сухой корм?

– Если корм вашему питомцу подобрали правильно и он полностью сбалансирован, то дополнительных добавок и витаминов не требуется.

Что из домашней еды категорически запрещено животным?

– Категорически запрещены: шоколад, печенье, цитрусовые, лук, чеснок, различные специи, рыбьи и птичьи кости.

С какого возраста можно делать первые прививки щенку?

– Клинически здоровых щенков начинают прививать в возрасте шести недель с последующей вакцинацией через 2-3 недели.

Моей собаке уже 8 месяцев, а молочные зубы еще не выпали. Нужно ли что-то делать или можно подождать?

Ветеринар-стоматолог Белла Бабичева – В норме смена молочных зубов на коренные начинается в 3-4 месяца и должна закончиться к 6-7-месячному возрасту. Часто владельцы животных сталкиваются с ложной полиодонтией — сохранении молочных зубов при росте коренных. Оставшиеся молочные зубы в восьмимесячном возрасте необходимо удалять, так как они нарушают правильное формирование челюсти и приводят к некорректному росту коренных.

У котенка слезятся глаза. Что делать?

Ветеринар-офтальмолог Евгений Герасимов – Причин слезотечения очень много. Оно может возникнуть из-за вирусных респираторных заболеваний, таких как герпес, хламидиоз и т. д. Кроме того, слезотечение возникает при аномалиях строения лакримальной системы (слезных путей. — Прим. автора), заворотах и патологиях роговицы. Чтобы понять истинную причину слезотечения, лучше обратиться к офтальмологу.

Собаке 8 лет, хотим записаться на операцию, стоит ли проверять, перенесет ли собака наркоз, или достаточно визуального осмотра хирурга?

Врач-кардиолог Елена Залюбовина – Если у вас есть такая возможность, стоит. Дело в том, что в некоторых случаях визуального осмотра просто недостаточно. Возрастное животное подвержено многим рискам, находясь в наркозе. Часто бывает, что с возрастом, появляются разнообразные сердечные отклонения или патологии, при которых общий наркоз противопоказан. Выявив это на кардиологическом приеме, мы предлагаем провести операцию на ингаляционном наркозе, под постоянным присмотром анестезиолога.

Надеемся, вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. Если нет, будем рады видеть вас и ваших питомцев по адресу: ул. Гоголевская, 73.

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