Веселые каникулы для детей в лагерях Тулы: зимние, интересные и без домашки!
Обзор зимних лагерей для вашего ребенка, где он проведет время с пользой и наберется сил перед учебой.
Компьютерная Академия ШАГ
Компьютерная Академия РУБИКОН
Школа программирования «Алгоритмика»
Компьютерная Академия ШАГ
С Компьютерной Академией ШАГ ваш ребенок окажется в мире технологий будущего, проведет время на каникулах весело, с пользой и с удовольствием. С помощью 3D и анимации примерит роль космического инженера и проведет тестовый запуск космического корабля, соберет собственную армию роботов, научится рисовать супергероев в стиле Pixel Art и создаст собственную игру-платформер с настоящими приключениями. И это еще далеко не все!
Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели Компьютерной Академии ШАГ подготовили 2 уникальные программы на выбор! Это идеальная возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой.
Вселенная Супергероев Marvel
- Битва супергероев Marvel — создание компьютерной игры;
- Создание любимого 3D-персонажа из вселенной Marvel;
- Найди свой камень бесконечности — интерактивный квест;
- Разработка мобильного приложения для супергероев;
- Создание своего ролика в стиле Marvel.
Тайны Гравити Фолз
- Создание 3D-персонажей Гравити Фолз;
- Создание игры — «Приключения Диппера и Мэйбл»;
- Раскрой все тайны Билла Шифра;
- Мобильное приложение для Диппера и Мэйбл;
- Анимация Гравити Фолз — создание своего ролика.
Программы проводятся с 6 по 10 января 2020, 9.00 — 13.00 и 14.00 — 18.00.
В зимней программе детей ждет море ярких эмоций, незабываемых впечатлений и новые друзья в интеллектуальной среде. А самое главное — никаких домашних заданий! Ведь мы отдыхаем. Но с пользой и интересом!
Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!
Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж
Компьютерная Академия РУБИКОН
Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей 7−15 лет на увлекательные зимние каникулы!
Занятия будут интересны:
- начинающим блогерам;
- ребятам, увлеченным гаджетами и компьютерными играми;
- изобретателям-робототехникам;
- юным художникам, которым нравится творить.
Для каждого участника в Академии подберут индивидуальную программу. Вашего ребенка ждет интенсив из полезных занятий, мастер-классов и развивающих игр.
- IT-каникулы для детей 7−8 лет
Ребята окунутся в увлекательный мир информационных технологий. Их ждут самые интересные направления:
- создание компьютерных игр,
- робототехника,
- дизайн,
- подвижные игры и развивающие занятия.
Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».
Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).
Стоимость: 5.950 руб/смена.
- IT-каникулы для детей 9−15 лет
Это именно то, о чем мечтает ваш ребенок! В программе:
- школа блогера,
- разработка компьютерных игр,
- робо-креатив,
- дизайн,
- творческие мастер-классы,
- полезные тренинги.
Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».
Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).
Стоимость: 7.950 руб/смена.
- Дизайн-каникулы для детей 9−14 лет
Для ребят, влюбленных в творчество, — полное погружение в мир промышленного дизайна. Ваш ребенок своими руками создаст уникальные проекты:
- дизайн подарочной упаковки,
- принт для футболки,
- настенные часы,
- книжные иллюстрации,
- интерьерные картины
и научится использовать компьютер для реализации своих идей.
Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».
Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).
Стоимость: 5.950 руб/смена.
Чтобы узнать больше об Академии, РУБИКОН приглашает школьников 7−16 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр», который состоится 18 декабря в 18.30.
На занятии ребята
- изучат азы программирования;
- узнают, как разработать алгоритм компьютерной игры;
- под руководством опытного преподавателя создадут свою уникальную игру.
А пока дети будут увлечены программированием, сотрудники Академии расскажут вам о программах занятий и поделятся опытом развития талантов школьников.
Подарите вашему ребенку новые знания и незабываемые эмоции!
Тула, ул. Епифанская, 54
8 (4872) 71-11-17
Школа программирования «Алгоритмика»
На зимних каникулах «Алгоритмика» приглашает ребят изучить профессии будущего: дизайнер лендингов, менеджер продукта, аналитик данных и дата-инженер, специалист по нейросетям. Ученики начнут осваивать профессию будущего уже с первых дней Нового года! Это поможет ребятам понять, что школьные знания обязательно пригодятся в будущем и что каждый предмет в школе нужно учить как следует. А значит, ребята будут лучше учиться в школе в новом году!
Сегодня получить профессию будущего можно только погрузившись в тему, и сделать это можно в любом возрасте. А новогодние каникулы — лучший момент: начать новый год с развития новых навыков, попробовать себя на практике! Изучать профессии будущего — это так же захватывающе, как мечтать о полете в космос. Мы приглашаем ребят, которым интереснее заниматься реальным делом, а не играть в игрушки. Главное — получать результат на каждом занятии уже сейчас!
И хотя иногда кажется, что до реальной профессии еще далеко, ребята хотят заработать свои первые деньги сами, и у многих это получается уже в раннем возрасте именно на профессиях XXI века!
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Юные дизайнеры: создадут свои макеты и помогут с визуализацией данных специалистам из команды.
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Аналитик данных и дата-инженер: составят карту mind map, как и из каких источников извлечь необходимую информацию, используя информационные потоки в режиме реального времени.
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Юный специалист по нейронным сетям: узнает, почему нейронные сети оказались эффективнее всех предыдущих алгоритмов машинного обучения и предложит свое решение задачи через архитектуру сетей.
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Менеджер продукта: разработает и защитит идею IT-проекта.
В конце смены детей ждет увлекательный разбор проектов с экспертами индустрии, и лучшие участники смены получат шанс получить реальную работу на летних каникулах. Мальчики и девочки делают потрясающие результаты, и взрослым остается только изумляться!
В лагере будущих профессий «Алгоритмики» будет много игр, новых друзей, веселья. Не забудем и про практику! Результатом зимней смены станет продвинутый уровень цифровых навыков у ребят. Только посмотрите, что создают ребята по окончании смены!
Чтобы узнать больше о Международной Школе программирования, Алгоритмика приглашает детей 5−17 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс в субботу или в воскресенье!
На мастер-классе ребенок запрограммирует марсобота (героя нашей образовательной онлайн-платформы), узнает, что такое алгоритм, познакомится со средой программирования Scratch. А мы расскажем об организации учебного процесса и ответим на все вопросы.
Возраст: 8 — 11, 12 — 16.
Смена:
Стоимость смены: 3500 рублей.
Акция «Приведи друга»: 3.000 рублей.