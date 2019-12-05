Веселые каникулы для детей в лагерях Тулы: зимние, интересные и без домашки!

Обзор зимних лагерей для вашего ребенка, где он проведет время с пользой и наберется сил перед учебой.

Компьютерная Академия ШАГ

Компьютерная Академия РУБИКОН

Школа программирования «Алгоритмика»

Компьютерная Академия ШАГ

С Компьютерной Академией ШАГ ваш ребенок окажется в мире технологий будущего, проведет время на каникулах весело, с пользой и с удовольствием. С помощью 3D и анимации примерит роль космического инженера и проведет тестовый запуск космического корабля, соберет собственную армию роботов, научится рисовать супергероев в стиле Pixel Art и создаст собственную игру-платформер с настоящими приключениями. И это еще далеко не все!

Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели Компьютерной Академии ШАГ подготовили 2 уникальные программы на выбор! Это идеальная возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой.

Вселенная Супергероев Marvel

Битва супергероев Marvel — создание компьютерной игры;

Создание любимого 3D-персонажа из вселенной Marvel;

Найди свой камень бесконечности — интерактивный квест;

Разработка мобильного приложения для супергероев;

Создание своего ролика в стиле Marvel.

Тайны Гравити Фолз

Создание 3D-персонажей Гравити Фолз;

Создание игры — «Приключения Диппера и Мэйбл»;

Раскрой все тайны Билла Шифра;

Мобильное приложение для Диппера и Мэйбл;

Анимация Гравити Фолз — создание своего ролика.

Программы проводятся с 6 по 10 января 2020, 9.00 — 13.00 и 14.00 — 18.00.

В зимней программе детей ждет море ярких эмоций, незабываемых впечатлений и новые друзья в интеллектуальной среде. А самое главное — никаких домашних заданий! Ведь мы отдыхаем. Но с пользой и интересом!

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!

Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж

8 (4872) 57-48-47

8 (930) 899-15-65

tula.itstep.org

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Компьютерная Академия РУБИКОН

Компьютерная Академия РУБИКОН приглашает детей 7−15 лет на увлекательные зимние каникулы!

Занятия будут интересны:

начинающим блогерам;

ребятам, увлеченным гаджетами и компьютерными играми;

изобретателям-робототехникам;

юным художникам, которым нравится творить.

Для каждого участника в Академии подберут индивидуальную программу. Вашего ребенка ждет интенсив из полезных занятий, мастер-классов и развивающих игр.

IT-каникулы для детей 7−8 лет

Ребята окунутся в увлекательный мир информационных технологий. Их ждут самые интересные направления:

создание компьютерных игр,

робототехника,

дизайн,

подвижные игры и развивающие занятия.

Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».

Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).

Стоимость: 5.950 руб/смена.

IT-каникулы для детей 9−15 лет

Это именно то, о чем мечтает ваш ребенок! В программе:

школа блогера,

разработка компьютерных игр,

робо-креатив,

дизайн,

творческие мастер-классы,

полезные тренинги.

Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».

Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).

Стоимость: 7.950 руб/смена.

Дизайн-каникулы для детей 9−14 лет

Для ребят, влюбленных в творчество, — полное погружение в мир промышленного дизайна. Ваш ребенок своими руками создаст уникальные проекты:

дизайн подарочной упаковки,

принт для футболки,

настенные часы,

книжные иллюстрации,

интерьерные картины

и научится использовать компьютер для реализации своих идей.

Питание включено: чаепитие в Академии и обед в ресторане «Этажи».

Длительность: со 2 по 6 января (с 10.00 до 16.00).

Стоимость: 5.950 руб/смена.

Чтобы узнать больше об Академии, РУБИКОН приглашает школьников 7−16 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерных игр», который состоится 18 декабря в 18.30.

На занятии ребята

изучат азы программирования;

узнают, как разработать алгоритм компьютерной игры;

под руководством опытного преподавателя создадут свою уникальную игру.

А пока дети будут увлечены программированием, сотрудники Академии расскажут вам о программах занятий и поделятся опытом развития талантов школьников.

Подарите вашему ребенку новые знания и незабываемые эмоции!

Тула, ул. Епифанская, 54

8 (4872) 71-11-17

rubiconepro.ru

rubiconepro@gmail.com

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Школа программирования «Алгоритмика»

На зимних каникулах «Алгоритмика» приглашает ребят изучить профессии будущего: дизайнер лендингов, менеджер продукта, аналитик данных и дата-инженер, специалист по нейросетям. Ученики начнут осваивать профессию будущего уже с первых дней Нового года! Это поможет ребятам понять, что школьные знания обязательно пригодятся в будущем и что каждый предмет в школе нужно учить как следует. А значит, ребята будут лучше учиться в школе в новом году!

Сегодня получить профессию будущего можно только погрузившись в тему, и сделать это можно в любом возрасте. А новогодние каникулы — лучший момент: начать новый год с развития новых навыков, попробовать себя на практике! Изучать профессии будущего — это так же захватывающе, как мечтать о полете в космос. Мы приглашаем ребят, которым интереснее заниматься реальным делом, а не играть в игрушки. Главное — получать результат на каждом занятии уже сейчас!

И хотя иногда кажется, что до реальной профессии еще далеко, ребята хотят заработать свои первые деньги сами, и у многих это получается уже в раннем возрасте именно на профессиях XXI века!

Юные дизайнеры: создадут свои макеты и помогут с визуализацией данных специалистам из команды.

Аналитик данных и дата-инженер: составят карту mind map, как и из каких источников извлечь необходимую информацию, используя информационные потоки в режиме реального времени.

Юный специалист по нейронным сетям: узнает, почему нейронные сети оказались эффективнее всех предыдущих алгоритмов машинного обучения и предложит свое решение задачи через архитектуру сетей.

Менеджер продукта: разработает и защитит идею IT-проекта.

В конце смены детей ждет увлекательный разбор проектов с экспертами индустрии, и лучшие участники смены получат шанс получить реальную работу на летних каникулах. Мальчики и девочки делают потрясающие результаты, и взрослым остается только изумляться!

В лагере будущих профессий «Алгоритмики» будет много игр, новых друзей, веселья. Не забудем и про практику! Результатом зимней смены станет продвинутый уровень цифровых навыков у ребят. Только посмотрите, что создают ребята по окончании смены!

Чтобы узнать больше о Международной Школе программирования, Алгоритмика приглашает детей 5−17 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс в субботу или в воскресенье!

На мастер-классе ребенок запрограммирует марсобота (героя нашей образовательной онлайн-платформы), узнает, что такое алгоритм, познакомится со средой программирования Scratch. А мы расскажем об организации учебного процесса и ответим на все вопросы.

Возраст: 8 — 11, 12 — 16.

Смена: 06.01.2020 — 10.01.2020 (10.00 — 14.00).

Стоимость смены: 3500 рублей.

Акция «Приведи друга»: 3.000 рублей.

Тула, ул. Советская, 17-б, офис 207

8 (903) 037-75-55