Певец Григорий Лепс: Основная моя черта – я очень редко вру

Валерия Хващевская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Популярный артист, композитор, продюсер и бизнесмен поделился мыслями о творчестве, о любви и о воспитании детей.

Нет, наверное, в России человека, который не знал бы, кто такой Григорий Лепс. Участие в качестве наставника в шоу «Голос» не прибавило ему популярности (куда уж больше?!), но открыло его с другой стороны: как умелого организатора, заботливого воспитателя и человека, который любит и умеет подшутить и над именитыми коллегами, и над собой. К своей популярности Лепс относится философски, как, впрочем, и ко многому в этой жизни, в том числе бизнесу, деньгам и даже будущим женихам своих дочерей.

Шарм важнее голоса

— Григорий, как успеваете управляться со всеми своими проектами: ресторан, ювелирные украшения, очки, продюсерский центр? Да и выступления расписаны на несколько месяцев вперед…

- У меня не очень большой бизнес по современным меркам и все грамотно распределено. Ювелирными изделиями занимается, например, супруга, а очки делаем вместе с партнером. Основной у меня всё же музыкальный бизнес — пишу музыку, исполняю ее и сам приобретаю какие-то композиции. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас еще есть несколько интересных предложений, и их надо рассмотреть. Например, стать депутатом Госдумы! (Смеется)

— В продюсерский центр никого больше не хотите взять?

- У меня есть пока три артиста (в их число входит и Александр Панайотов, который был в команде Лепса в шоу «Голос». — Прим. авт.). Просятся еще несколько, но безуспешно. У меня нет никаких жестких критериев отбора. Человек должен обладать не только талантом, но и неким шармом — одного голоса маловато, чтобы стать большим артистом. Голосистых ребят и девчат на нашей эстраде очень много, и они здорово поют. Но станут ли они большими артистами, это вопрос.

— Раз уж мы заговорили про артистов и шоу-бизнес. Кто, по-Вашему, самый стильный?

- Черт его знает! Лайма Вайкуле всегда очень стильно выглядит — и в жизни, и на сцене. Это такой эталон поведения и стиля. А из мужчин… Сложно сказать. Наверное, я.

— Какие у Вас планы на ближайший год?

- Надо выпустить два альбома. Один с песнями Высоцкого, это к январю хочу успеть, второй — эстрадный, его к лету или к сентябрю.

— Вы сказали в одном из интервью: бывает, что Вас голос подводит. Как боретесь с этим?

- Больше спать, меньше есть, меньше разговаривать — вот и все секреты.

— Как поддерживаете здоровье? Занимаетесь спортом?

- Только физкультурой: приседаю, отжимаюсь от пола. Никаких штанг, а то раздавит меня еще в расцвете сил! (Смеется) Ходьбой много занимаюсь. А так… Сплю плохо, анализы плохие. Ставлю иногда капельницы с витаминами. Помогает, но это такая кратковременная вещь, ее нельзя делать постоянно…

— А как насчет плохих привычек? Например, Вы азартный человек?

- Был. Я очень просто бросаю все свои пагубные привычки. Просто говорю: «Не буду!» — и всё. У меня это резко всё происходит, в одну секунду. Вышел из казино тогда и принял такое решение: не играю больше!

Немного о любви

— Вы с супругой вместе уже почти двадцать лет. Помните, чем она Вас покорила?

- Красотой, добротой и честностью. До сих пор эти качества в ней остаются.

— Влюбились с первого взгляда?

- Моментально! Увидел — и сразу сказал: «Всё! Женюсь!»

— Помните, как сделали предложение?

- Я не делал ей предложения, она мне его сделала. (Смеется)

— Так мы Вам и поверили!

- Основная моя черта — я очень редко вру, очень часто говорю правду, чтобы ложь проскочила. Так что можете доверять моим словам. Она сказала мне: «Давай поженимся, и всё будет хорошо». Я сказал: «Давай». Правда, подумал немножко — поженились мы через пару лет после того, как познакомились.

Космические дети

— Ваша средняя дочь Ева выступает в музыкальной группе COSMOS girls. Как оцениваете их успехи?

- Пока успехи 50 на 50. Настоящий успех — это нечто другое. Но их группа на правильном пути. Не знаю, что будет дальше, так как сложно предсказать будущее, но то, что они делают, мне нравится. Ведь желание работать — это всегда путь к успеху. Есть люди, которые талантливее того или иного человека, но у них нет желания прогрессировать, работать, заниматься. Ведь талант дается на определенное время. Если его не развивать, он исчезнет.

— Гордитесь детьми?

- Я горжусь тем, что у меня есть такая замечательная семья. Я благодарен жене за это. Она в основном детьми и занимается (у Григория Лепса в этом браке — трое детей: 17-летняя Ева, 12-летняя Николь и 9-летний Иван, от первого брака есть дочь Инга. — Прим. автора). Меня дома, как правило, дней 200−220 не бывает, поэтому все основные заботы на ее плечах. Анна справляется со всем грандиозно, я ею горжусь. Дети у меня хорошие, ведут себя вполне достойно, не позволяют себе лишнего. А будут плохо себя вести — я им быстро головы поотрываю! (Смеется)

— Дочери с женихами уже знакомят?

- Пока не знакомили. А зачем? Если приведут в дом мужчину, я его выгоню. У него должен быть свой дом. Хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних… (Смеется)

— Ну, а если кто-то из Ваших дочерей влюбится в простого парня?

- Значит, приложим максимум усилий, чтобы она его разлюбила. (Смеется) Ну, а если серьезно — буду, конечно, помогать. Детям надо помогать. Тем более что они мало что понимают в большой взрослой жизни. Хотя им кажется, что всё знают и понимают. Но мне тоже так казалось в их возрасте. С годами приходит опыт. У меня нет никакого фейс-контроля к избранникам дочерей. Должен быть просто нормальный, достойный человек. Но в это понятие можно вложить столько всего, что даже до утра не рассказать.

Настоящий мужчина — честный, искренний, правдивый, любящий, заботливый. По нему видно будет, что он способен на это. Выйти замуж — дело нехитрое, а вот сохранить семью — это уже сложнее…

— Вы к внукам готовы уже?

- Конечно, как Бог даст. И к правнукам тоже готов. Я во-время женился: у меня столько времени впереди! Хватит и на правнуков…

Из досье Myslo

Григорий Викторович Лепс



Полная фамилия – Лепсверидзе.

Родился 16 июля 1962 года в Сочи.



Певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства.



Заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист РФ, народный артист Карачаево-Черкесии.



Обладатель премий World Music Awards, «Песня года», «Золотой граммофон» и других.



Семья: жена Анна Шаплыкова, балерина из балета Лаймы Вайкуле; дочь Инга (от первого брака), дочери Ева и Николь, сын Иван.