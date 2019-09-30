Вдали от городской суеты: выбираем места для загородного отдыха

Рассказываем, где можно провести осенний сезон с уютом, теплом и хорошим настроением.

Дачный комплекс «Окатур»

Расположен среди вечнозеленых сосен на берегу реки Вашаны всего в 7 км от Алексина.

Приезжайте насладиться отдыхом в коттеджах, выполненных из натурального дерева. Каждый коттедж снабжен душевой кабиной, микроволновой печью, электрическим чайником, холодильником и спутниковым телевидением.

Ресторан «Ассамблея» на территории комплекса порадует вкусной домашней кухней. Зал ресторана удобен для проведения корпоративных мероприятий и банкетов. Для отдыхающих ресторан предлагает трехразовое комплексное питание.

Для тех, кто хочет сделать день свадьбы незабываемым, дачный комплекс предлагает проведение свадьбы в традиционном русском стиле с оригинальной развлекательной программой.

Размещение в уютных коттеджах позволит не только незабываемо отпраздновать свадьбу, но и устроить себе мини свадебное путешествие.

Оздоровительный комплекс ­- большое двухэтажное здание со всем необходимым для комфортного отдыха — поможет восстановить силы и отдохнуть от городской суеты.

Услуги оздоровительного комплекса:

· сауна, работающая в русском и финских режимах;

· купель с ледяной водой;

· открытая веранда с видом на реку Вашану.

Для юных посетителей дачный комплекс поможет организовать веселый детский праздник. Что может быть лучше, чем чистый воздух, подвижные игры и приятная компания? Также для детей на территории комплекса предусмотрены:

· игровая комната;

· детская спортплощадка;

· летнее кафе с открытой сценой;

· уютная каминная комната;

· музыкальный уголок с роялем.

Чем еще порадовать себя на отдыхе в «Окатуре»:

· бильярд;

· каминная комната;

· караоке;

· волейбольная площадка;

· стол для настольного тенниса;

· спортивная площадка.

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Бунырево

8−906−536−00−66, 8−903−038−56−43

Дачный комплекс «Окатур»

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Гостиничный комплекс «Приокский дворик»

Гостиничный комплекс позволит насладиться традиционным загородным отдыхом, свежестью воздуха среди густых лесов и красотой реки Оки.

«Приокский дворик» обеспечит приятное времяпрепровождение каждому, кто приедет на отдых один или с семьей. Вас ждут:

прогулки на велосипедах в летний сезон,

зимой — лыжный инвентарь напрокат,

спортивная площадка для игры в бадминтон, волейбол, мини-футбол,

детская площадка,

бассейн с противотоком,

баня на березовых дровах и многое другое.

Номера в гостинице оборудованы всем необходимым для отдыха от городской суеты. Вы сможете подобрать стандартный вариант или номер повышенного комфорта. Также «Приокский дворик» дает возможность арендовать большой коттедж для максимально комфортного отдыха.

В кафе гостиничного комплекса вас ждет здоровая и, самое главное, недорогая еда. В меню — популярные, всеми любимые блюда в отличном исполнении профессионального шеф-повара.

«Приокский дворик» также поможет провести деловые и корпоративные мероприятия, конференции, тимбилдинги и многое другое.

Для этого гостям предлагают банкетный и конференц-зал. Они оснащены всем необходимым: проектор, экран, микрофоны, звукоусилительная аппаратура. После официальной части можно устроить отдых в виде турнира по бильярду или спеть любимые песни в караоке. Это позволит коллегам отлично провести время и лучше узнать друг друга.

Тульская область, Алексинский р-н, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, дом 8а

37−56−91, 8−915−681−07−19



Гостиничный комплекс «Приокский дворик»

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Гостевые дома «Республика Поленово»

Гостевые дома «Республика Поленово» расположены в лесу на берегу реки Оки, в березовой роще, недалеко от прекрасной церкви и усадьбы В. Д. Поленова .

Эта база отдыха вмещает до 350 гостей, которые могут удобно расположиться в одноэтажных деревянных корпусах и коттеджах.

Коттеджи с уютными номерами на 2−3 гостя расположены в лесу и идеально подходят для семейных выходных вдали от городского шума и пыли. В каждом доме есть небольшая общая гостиная и открытая веранда с уличной мебелью.

Здесь вы сможете прогуляться по лесу, который начинается прямо от дома, до родника, посетить музей Поленова (он всего в 20 минутах ходьбы), взять у нас карту с 30 культурными и историческими достопримечательностями, расположенными по соседству, и отправиться в мини-путешествие.

Ну, а если вы хотите просто побыть здесь и никуда не ходить, то можно поиграть в бадминтон, приготовить вкусный шашлык или другие блюда на мангале, взять несколько книг и обосноваться в тишине номера.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, возможность готовить себе еду на общей кухне, парковка.

Для особого события здесь можно забронировать банкетные залы на 300 и 60 мест, а также конференц-зал.

На сегодня по рейтингу Booking.com — Гостевые дома «Республика Поленово» — лидеры в нашем регионе!

Рядом с базой отдыха находятся усадьбы известных соотечественников, открытые для посещения круглый год:

Музей-заповедник «Поленово» (20 минут пешком),

Музей-усадьба Болотова (30 минут на авто),

Музей капитана крейсера «Варяг» Руднева (25 минут на авто),

Дом-музей Паустовского (30 минут на теплоходе),

Дом-музей Цветаевых (30 минут на теплоходе),

Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» (1 час 30 минут на авто).

Недалеко от гостевых домов «Республика Поленово» расположилась конная дача, где можно обучиться верховой езде, страусиная ферма и питомник зубров.

Карту со всеми достопримечательностями вы сможете взять у администратора при заезде.

Здесь можно взять на прокат:

Мангал, уголь, розжиг;

Велосипеды;

Спортивный инвентарь (спросите у администратора, что есть в наличии);

Уличные гамаки.

А ещё вы сможете отправиться в водное или велосипедное путешествие от базы отдыха, в группе или самостоятельно. Для групп здесь предлагаем организованные велопоходы и сплавы на байдарках или катамаранах с опытными инструкторами и профессиональным оборудованием. Такое путешествие длится от нескольких часов до целого дня.

Приезжайте в гостевые дома «Республика Поленово» на майские праздники всей семьёй и зовите с собой друзей!

Тульская область, Заокский район, деревня Бёхово

8 (905) 439-04-25

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