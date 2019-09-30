Вдали от городской суеты: выбираем места для загородного отдыха
Рассказываем, где можно провести осенний сезон с уютом, теплом и хорошим настроением.
Дачный комплекс «Окатур»
Расположен среди вечнозеленых сосен на берегу реки Вашаны всего в 7 км от Алексина.
Приезжайте насладиться отдыхом в коттеджах, выполненных из натурального дерева. Каждый коттедж снабжен душевой кабиной, микроволновой печью, электрическим чайником, холодильником и спутниковым телевидением.
Ресторан «Ассамблея» на территории комплекса порадует вкусной домашней кухней. Зал ресторана удобен для проведения корпоративных мероприятий и банкетов. Для отдыхающих ресторан предлагает трехразовое комплексное питание.
Для тех, кто хочет сделать день свадьбы незабываемым, дачный комплекс предлагает проведение свадьбы в традиционном русском стиле с оригинальной развлекательной программой.
Размещение в уютных коттеджах позволит не только незабываемо отпраздновать свадьбу, но и устроить себе мини свадебное путешествие.
Оздоровительный комплекс - большое двухэтажное здание со всем необходимым для комфортного отдыха — поможет восстановить силы и отдохнуть от городской суеты.
Услуги оздоровительного комплекса:
· сауна, работающая в русском и финских режимах;
· купель с ледяной водой;
· открытая веранда с видом на реку Вашану.
Для юных посетителей дачный комплекс поможет организовать веселый детский праздник. Что может быть лучше, чем чистый воздух, подвижные игры и приятная компания? Также для детей на территории комплекса предусмотрены:
· игровая комната;
· детская спортплощадка;
· летнее кафе с открытой сценой;
· уютная каминная комната;
· музыкальный уголок с роялем.
Чем еще порадовать себя на отдыхе в «Окатуре»:
· бильярд;
· каминная комната;
· караоке;
· волейбольная площадка;
· стол для настольного тенниса;
· спортивная площадка.
Тульская обл., Алексинский р-н, д. Бунырево
8−906−536−00−66, 8−903−038−56−43
Гостиничный комплекс «Приокский дворик»
Гостиничный комплекс позволит насладиться традиционным загородным отдыхом, свежестью воздуха среди густых лесов и красотой реки Оки.
«Приокский дворик» обеспечит приятное времяпрепровождение каждому, кто приедет на отдых один или с семьей. Вас ждут:
- прогулки на велосипедах в летний сезон,
- зимой — лыжный инвентарь напрокат,
- спортивная площадка для игры в бадминтон, волейбол, мини-футбол,
- детская площадка,
- бассейн с противотоком,
- баня на березовых дровах и многое другое.
Номера в гостинице оборудованы всем необходимым для отдыха от городской суеты. Вы сможете подобрать стандартный вариант или номер повышенного комфорта. Также «Приокский дворик» дает возможность арендовать большой коттедж для максимально комфортного отдыха.
В кафе гостиничного комплекса вас ждет здоровая и, самое главное, недорогая еда. В меню — популярные, всеми любимые блюда в отличном исполнении профессионального шеф-повара.
«Приокский дворик» также поможет провести деловые и корпоративные мероприятия, конференции, тимбилдинги и многое другое.
Для этого гостям предлагают банкетный и конференц-зал. Они оснащены всем необходимым: проектор, экран, микрофоны, звукоусилительная аппаратура. После официальной части можно устроить отдых в виде турнира по бильярду или спеть любимые песни в караоке. Это позволит коллегам отлично провести время и лучше узнать друг друга.
Тульская область, Алексинский р-н, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, дом 8а
37−56−91, 8−915−681−07−19
Гостиничный комплекс «Приокский дворик»
«Приокский дворик» в Instagram
Гостевые дома «Республика Поленово»
Гостевые дома «Республика Поленово» расположены в лесу на берегу реки Оки, в березовой роще, недалеко от прекрасной церкви и усадьбы
Эта база отдыха вмещает до 350 гостей, которые могут удобно расположиться в одноэтажных деревянных корпусах и коттеджах.
Коттеджи с уютными номерами на 2−3 гостя расположены в лесу и идеально подходят для семейных выходных вдали от городского шума и пыли. В каждом доме есть небольшая общая гостиная и открытая веранда с уличной мебелью.
Здесь вы сможете прогуляться по лесу, который начинается прямо от дома, до родника, посетить музей Поленова (он всего в 20 минутах ходьбы), взять у нас карту с 30 культурными и историческими достопримечательностями, расположенными по соседству, и отправиться в мини-путешествие.
Ну, а если вы хотите просто побыть здесь и никуда не ходить, то можно поиграть в бадминтон, приготовить вкусный шашлык или другие блюда на мангале, взять несколько книг и обосноваться в тишине номера.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, возможность готовить себе еду на общей кухне, парковка.
Для особого события здесь можно забронировать банкетные залы на 300 и 60 мест, а также конференц-зал.
На сегодня по рейтингу Booking.com — Гостевые дома «Республика Поленово» — лидеры в нашем регионе!
Рядом с базой отдыха находятся усадьбы известных соотечественников, открытые для посещения круглый год:
- Музей-заповедник «Поленово» (20 минут пешком),
- Музей-усадьба Болотова (30 минут на авто),
- Музей капитана крейсера «Варяг» Руднева (25 минут на авто),
- Дом-музей Паустовского (30 минут на теплоходе),
- Дом-музей Цветаевых (30 минут на теплоходе),
- Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» (1 час 30 минут на авто).
Недалеко от гостевых домов «Республика Поленово» расположилась конная дача, где можно обучиться верховой езде, страусиная ферма и питомник зубров.
Карту со всеми достопримечательностями вы сможете взять у администратора при заезде.
Здесь можно взять на прокат:
- Мангал, уголь, розжиг;
- Велосипеды;
- Спортивный инвентарь (спросите у администратора, что есть в наличии);
- Уличные гамаки.
А ещё вы сможете отправиться в водное или велосипедное путешествие от базы отдыха, в группе или самостоятельно. Для групп здесь предлагаем организованные велопоходы и сплавы на байдарках или катамаранах с опытными инструкторами и профессиональным оборудованием. Такое путешествие длится от нескольких часов до целого дня.
Приезжайте в гостевые дома «Республика Поленово» на майские праздники всей семьёй и зовите с собой друзей!
Тульская область, Заокский район, деревня Бёхово