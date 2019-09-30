Компьютерная Академия РУБИКОН: Старт в IT-будущее

Фото предоставлено Компьютерной Академией РУБИКОН.

Прогресс идет вперед. И цифровые технологии окружают нас здесь и сейчас. Чтобы свободно чувствовать себя в digital-пространстве, современным детям необходимы новые знания и навыки, которые они могут применять уже сегодня.

Директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина тесно знакома с IT-образованием. Несколько лет назад она прошла обучение на компьютерных курсах и поняла, что система обучения в сфере информационных технологий несовершенна. Светлана решила изменить ситуацию, совершив настоящий прорыв!

Сегодня РУБИКОН– востребованная и перспективная компьютерная академия. Здесь взрослые и дети получают комплексное IT образование, осваивая самые передовые технологии. Программирование, создание сайтов, разработка компьютерных игр, роботоинженерия, 2D и 3D графика, фото- и видеомонтаж, анимация, школа блогера.

Перейти Рубикон

Директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина:

Светлана Савина – Рубикон – это река, которую перешел Юлий Цезарь, чтобы выиграть битву за Рим. Фраза «перейти Рубикон» стала крылатой и означает сделать решительный бесповоротный шаг, преодолеть «точку невозврата». В Академии РУБИКОН мы даем импульс к началу новой жизни. Взрослые студенты получают востребованные профессии в сфере IT и становятся высококонкурентными специалистами, а школьники 7-16 лет поэтапно овладевают актуальными знаниями и навыками, которые собирают воедино, как кубик Рубика. Они станут надежным подспорьем для обучения в школе и для успешного будущего. И действительно, главное отличие Академии РУБИКОН – возможность сделать осознанный выбор.

Делай выбор!

– Обычно в компьютерных школах детям предлагают изучать все направления, без учета индивидуальных особенностей ребенка. Мы пошли по другому пути – разработали уникальную блочно-модульную систему обучения, в которой главным критерием выбора программы являются особенности и склонности каждого студента, – рассказывает Светлана Савина. – Наша образовательная система учитывает требования компаний-работодателей на рынке труда и одобрена министерством образования Тульской области.

В Академии РУБИКОН студенты изучают все направления логично и последовательно. Только такой подход обеспечивает успешное профессиональное будущее.

Обучение в Академии поэтапное:

Студент знакомится с ведущими IT-направлениями, закладывает базу проектного мышления и выбирает вектор дальнейшего развития. Студент выбирает профиль обучения – программирование, роботоинженерия или дизайн – и оттачивает навыки, может

пройти стажировку в IT-компании и выполнить реальные проекты. Студент выбирает узкое направление обучения и совершенствует умения, углубляя их и получая профессиональные IT-навыки. Студент получает уникальный шанс пройти стажировку в IT-компании и выполнить реальные проекты.

РУБИКОН – мультивендорная академия

В процессе обучения мы выдаем официальные международные сертификаты от мировых IT-гигантов Microsoft и Adobe. Мы помогаем нашим студентам с трудоустройством, так как сотрудничаем со многими российскими и международными компаниями.

В среднем 3 из 10 учеников получают работу в престижных организациях. Это отличный показатель.

80% IТ-практики!

Одна из ключевых особенностей обучения в Академии РУБИКОН – все знания студенты закрепляют на практике, разрабатывают проекты, которые в будущем могут стать частью профессионального портфолио.

Студенты Компьютерной Академии РУБИКОН постоянно принимают участие в конкурсах, олимпиадах и хакатонах. У нас за плечами – успешные выступления на TulaHack 2018, TulaHack 2019, победа в конкурсе Tula Web Hack, участие в международной сертификационной олимпиаде «Траектория будущего», чемпионате мира по робототехнике IRС Inetrnational, региональных и областных конкурсах по программированию, дизайну, роботоинженерии.

В прошлом году наши учащиеся школьного возраста впервые соревновались в хакатоне наравне со студентами колледжей и вузов. Команды в течение 72 часов в режиме нон-стоп разрабатывали различные программные продукты. Среди 13 команд, состоящих из опытных разработчиков, наши ученики 14-16 лет завоевали 2-е место, а ребята 12-13 заняли 4-е место. Достойный результат!

Еще один повод для гордости – олимпиада «Траектория будущего». Это всероссийское сертификационное соревнование среди школьников и студентов по различным IT-компетенциям. На финальный этап, который проходил в Москве, из Академии РУБИКОН приехали 14 человек. Наши студенты заняли весь пьедестал – 1-е, 2-е и 3-е места – в номинации Adobe Illustrator, 3-е место в номинациях Adobe Photoshop и «Робототехника». По итогам данного конкурса наших ребят пригласили на чемпионат мира по робототехнике.

Перенимаем мировой опыт

Многие ребята знают о работе айтишников только понаслышке. Мы считаем: чтобы полностью понять специфику их деятельности, необходимо полное погружение. Студенты Академии РУБИКОН ездят на экскурсии в IT-корпорации международного уровня. Впервые в Туле мы организовали поездки в московские офисы «Яндекс», Mail.Ru Group и Microsoft. Также побывали в технопарке Сколково, компании Adventum. С младшими студентами посетили киностудию «Союзмультфильм», Музей восстания машин.

На летних и зимних каникулах в Академии РУБИКОН для детей проходят IT-мастер-классы, на которых ребята прокачивают логику и алгоритмическое мышление, конструируют уникальные модели роботов и, как настоящие программисты, пишут сайты на языке HTML.

Ваш ребенок мечтает поступить в ТулГУ?

Компьютерная Академия РУБИКОН тесно сотрудничает с Тульским государственным университетом. Для учащихся 10-11-х классов мы проводим совместный конкурс «Рубитех», победа в котором дает право на получение дополнительных баллов для поступления в Институт прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ.

В сентябре — в Новомосковске!

В сентябре Компьютерная Академия РУБИКОН расширяет географию и открывает филиал в Новомосковске. Теперь азы программирования, 3D-моделирования, разработки игр и графического дизайна станут еще доступнее. И, кто знает, может, именно ваш ребенок станет новым Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом.

Компьютерная Академия РУБИКОН обучает студентов 7-16 лет по следующим направлениям:

Компьютерная графика и web-дизайн,

Разработка компьютерных игр,

Создание сайтов,

Программирование,

Робототехника,

Английский язык,

Тренинги Soft Skills.

Спешите записаться! Набор в самом разгаре! Количество мест ограничено!

Хотите, чтобы всего за одно занятие ваш ребенок увлекся программированием?

Приглашаем школьников 7-16 лет на мастер-класс «Создание компьютерных игр» 1 октября (вторник) в 18.30.

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», ост. «Площадка»).

Всего за одно занятие ваш ребенок:

изучит основы построения алгоритмов;

под чутким руководством преподавателей разработает свою первую программу – компьютерную игру!

Требуется предварительная регистрация по тел. (4842) 71-11-17.

Тула, ул. Епифанская, 54,

тел. 8 (4872) 71-11-17.

Новомосковск, ул. Березовая, 21,

тел. 8-905-622-58-82.