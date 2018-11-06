город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Важные вопросы о дизайне интерьера

Партнерский материал

Важные вопросы о дизайне интерьера

Знакомьтесь: молодая но очень продвинутая профессиональная дизайн-студия «Мастерская интерьера ЭGO».

Основателями дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» являются Дмитрий Юдин и Юлия Забелина. 

Студия занимается разработкой и полной реализацией проектов уже более 5 лет, как на территории России так и за границей. За это время ребята накопили колоссальный опыт, получили множество наград на всероссийских и международных интерьерных конкурсах.

Сегодня они ответят на вопросы, которые интересуют многих людей, при планировании ремонта.

Подробнее о дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» и услугах, которые можно заказать в ней, смотрите на сайте.

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21
8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

ВК

Инстаграм

вчера, в 13:37 0
Другие статьи по темам
Событие
Важные вопросы о дизайне интерьера
Место
Тула
Прочее
EGOдизайн интерьера в Туле
Школы красоты в Туле: идём учиться!
Школы красоты в Туле: идём учиться!
Тёплые полы в Туле от CALEO: уют и экономия в вашем доме
Тёплые полы в Туле от CALEO: уют и экономия в вашем доме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.