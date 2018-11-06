Важные вопросы о дизайне интерьера
Знакомьтесь: молодая но очень продвинутая профессиональная дизайн-студия «Мастерская интерьера ЭGO».
Основателями дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» являются Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.
Студия занимается разработкой и полной реализацией проектов уже более 5 лет, как на территории России так и за границей. За это время ребята накопили колоссальный опыт, получили множество наград на всероссийских и международных интерьерных конкурсах.
Сегодня они ответят на вопросы, которые интересуют многих людей, при планировании ремонта.
Подробнее о дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» и услугах, которые можно заказать в ней, смотрите на сайте.
Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21
8 (919) 076-43-06
Другие статьи по темам
Место
Прочее