Важные вопросы о дизайне интерьера

Основателями дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» являются Дмитрий Юдин и Юлия Забелина.

Студия занимается разработкой и полной реализацией проектов уже более 5 лет, как на территории России так и за границей. За это время ребята накопили колоссальный опыт, получили множество наград на всероссийских и международных интерьерных конкурсах.

Сегодня они ответят на вопросы, которые интересуют многих людей, при планировании ремонта.

Подробнее о дизайн студии «Мастерская интерьера ЭGO» и услугах, которые можно заказать в ней, смотрите на сайте.

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21

8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

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