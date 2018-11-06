Школы красоты в Туле: идём учиться!

N Beauty School

Школа красоты N BeautySchool открылась этой осенью в самом центре Тулы и расположилась в светлом помещении с шикарными панорамными окнами.

Основательница проекта — креативный визажист Надежда Шурухнова:

«Я создала новый формат и вложила в это место всю душу. Именно поэтому каждый почувствует уют и тепло в нашем маленьком доме красоты!«

Учеников N BeautySchool приглашают на курсы:

«Profmakeup для себя»,

«Прически для себя»,

«Сам себе бровист»,

«Визажист. 1 ступень»,

«Бьюти-стилист с нуля»,

«Стилист по прическам. 1 ступень»,

«Бровист».

Занятия проходят под чутким руководством целого состава: направление «Визажист» курирует сама Надежда Шурухнова, курс по причёскам и укладкам проводит Юлия Макаренкова, а мастер-классы по архитектуре бровей — опытный мастер Анастасия Пушкарева.

Команда N Beauty School

Тут всё как в настоящей школе!

Дневники, рабочие тетради, отработки на моделях, домашние задания и оценки за их выполнения — всё это увлекательный игровой процесс. Каждый искренне рад «пятерке» и всегда вспоминает в этот момент школьные годы.

Семинары в N BeautySchool проходят в мини-группах по 3−4 человека, чтобы мастер смог уделить внимание каждому участнику, а так же индивидуально, что позволит заниматься в удобное время.

N BeautySchool регулярно привозит мастер-классы ведущих преподавателей России по разным направлениям в сфере красоты.

Так, например, уже 18 ноября в Тулу приезжает знаменитая Людмила Белая с невероятными прическами в стиле «Бохо». Мастер-класс подойдет как для уже работающих мастеров, так и для начинающих стилистов по прическам. О наличии мест уточняйте по телефону 8 (910) 155-20-52 .

В N BeautySchool так же можно записаться на макияж, причёску и архитектуру бровей.

Вы — мастер, который хочет повысить свой уровень и идти в ногу с современной бьюти-модой? А может вы только мечтаете стать профессионалом в этой сфере, чтобы дарить людям красоту и счастье?

Приходите в N BeautySchool! Здесь вас научат тонкостям и секретам, которые вы сможете использовать в своём творчестве.

N BeautySchool — всё начинается

с мечты!

Тула, ул. Советская, 59 (ТЦ «Профит») 6 этаж

8 (910) 155-20-52

Инстаграм

Ежевика, школа-студия красоты

Школа-студия красоты «Ежевика» — это коллектив профессионалов, которые ценят и чувствуют красоту, и знают секреты создания современного и неповторимого образа.

Здесь работают, пожалуй, лучшие мастера ногтевого сервиса и лейшмейкеры (мастера ресниц и бровей), с опытом более 5 лет. Они готовы поделиться своим опытом и знаниями с каждым, кто мечтает работать и достигнуть высот в бьюти-индустрии.

Курсы лейшмейкеров

Лешмейкер — это интересная и творческая профессия, которая несёт красоту и помогает девушкам быть ухоженными. Форма бровей и ухоженные ресницы многое расскажут о человеке и его характере. Неудачная форма бровей может прибавить лицу лишние годы, и создать непривлекательный образ. Профессионал — лешмейкер поможет выбрать лучшую форму бровей и сделает ресницы пышными, поможет быть ухоженной и получить выразительный взгляд.

Что даст вам этот курс:

Вы научитесь моделированию, окрашиванию и коррекции бровей и ресниц;

Сможете стать профессионалом и работать в салоне красоты или на дому;

Получите возможность достойно зарабатывать;

Если вы уже практикующий визажист, то новые навыки расширят ваши возможности.

Курсы маникюра

Вы умеете пользоваться лампой для полимеризации гель-лака и дотсом, и уже делали маникюр своим подругам? Это полезные знания для домашнего применения, однако для того, чтобы быть настоящим мастером, нужно знать и уметь гораздо больше.

Курсы маникюра в «Ежевике» охватывают очень много разных тем и навыков:

Правила стерилизации инструментов в соответствии с нормами СЭС;

Секреты профессионального мастерства для быстрой и качественной работы;

Азы психологии для правильного общения с клиентом;

Знания о заболеваниях кожи рук и ногтей, рекомендации по их устранению;

Знания о материалах — как отличать хороший лак от плохого и выбрать лучшие инструменты;

Практическая работа с клиентами.

Курсы по наращиванию ресниц

Наращивание ресниц помогает подчеркнуть глаза, а также значительно экономит время девушек, позволяя им прекрасно выглядеть в любое время дня.

Чему вы научитесь на курсе по ресницам в «Ежевике»:

Как выбрать лучшие материалы;

Как выбрать качественные инструменты;

Каких эффектов можно добиться наращиванием ресниц;

Как правильно определять типаж глаз и подбирать к ним подходящие ресницы;

Как удобно организовать свое рабочее место;

Процедурам наращивания, коррекции и снятия ресниц;

Процедурам по уходу за ресницами;

Основы психологии и общения с клиентами.

По окончании курсов ученики получают сертификаты.

В школе-студии красоты «Ежевика» проводится как обучение с нуля, так и повышение квалификации мастеров ногтевого сервиса и лешмейкеров.

Приходите в «Ежевику» просто как клиенты, чтобы стать ещё красивее!

Мастера гарантируют вам высокое качество и результат по разумной цене, и хорошее настроение.

Услуги:

Маникюр обрезной, аппаратный, комбинированный (использование техник как обрезного, так и аппаратного маникюра);

Покрытие гель-лаком (в наличии более 550 цветов);

Дизайн — инкрустация стразами, битое стекло, блестки, френч, «мультяшки», цветы, вензеля и многое другое;

Оформление и окрашивание бровей краской;

Биотатуаж бровей (окрашивание хной);

Наращивание ресниц: поресничное, с эффектами 2D, 3D, 5D, лисий, беличий;

Наращивание ногтей гелем (под гель-лак, френч);

Педикюр обрезной, аппаратный, комбинированный (использование техник как обрезного, так и аппаратного педикюра)

На все услуги можно записаться онлайн.

Тула, пр. Ленина, 83А, 2 этаж (остановка Стадион «Арсенал»)

8 (920) 771-77-18

ezhevika71.ru

ВК

Инстаграм

SugarLAB

SugarLAB — это школа шугаринга, лаборатория сахарной депиляции, а также салон ногтевого сервиса и студия боди-дизайна.

Уже более 5 лет эта лаборатория с помощью проверенных технологий и высокого качества сервиса помогает клиентам получить профессиональные знания и практические навыки эпиляции.

Программы обучения в SugarLAB:

«Шугаринг. Однодневный курс»;

«Шугаринг. Двухдневный курс»;

Шугаринг для себя «Сам себе мастер»;

«Бикини дизайн». Расширенный курс;

«Восковая эпиляция».

Занятия ведут два мастера:

- Елена Иванченко (руководитель Учебного центра) - углублённые программы,

- Анастасия Ерохина - базовые программы.

Почему выгодно учиться в лаборатории шугарига SugarLAB:

Работа строго с одним учеником с индивидуальным подходом;

Методические пособия для удобства освоения курсов;

Авторские сертификаты;

Сертификаты международного образца ТМ;

Минимум в 3 раза больше практической отработки на моделях;

Абсолютно все необходимые материалы на время обучения;

Пост-поддержка учеников и преподавателей;

Информация о новинках на рынке шугаринга.

Запись на обучение по телефону: 8 (920) 777-05-06 .

Хотите получить превосходно гладкую кожу, идеальный маникюр, причёску, и стать ещё красивее и увереннее? Приходите в SugarLAB на косметические и

парикмахерские услуги.

Шугаринг;

Парафинотерапия;

Архитектура бровей;

Ногтевой сервис;

Парикмахерские услуги (стрижка, окрашивание и уход);

Услуги для ресниц (наращивание, ламинирование и коллагенирование);

Моментальный загар.

Новый год, свадьба, день рождения, отпуск, выпускной или фотосессия - события, на которых хочется быть максимально привлекательной.

Моментальный загар - отличное решение для роскошного образа

на любом событии!

Мастер SugarLAB подберёт лосьон так, чтобы ваша кожа была загорелой, но при этом никто не догадался, что у вас моментальный загар! В работе используются только элитные лосьоны, премиум класса, а все оттенки максимально натуральные.

Мастера лаборатории непрерывно повышают свою квалификацию, обучаясь в разных городах.

Преимущества SugarLAB:

Акцент на моно-услугу — депиляцию при помощи шугаринга.

Мастера знают все тонкости этой процедуры и выполняют ее с высочайшим качеством.

Мастера студии неустанно работают над собой и дополняют свои обширные знания.

Каждая процедура начинается с обеспечения стерильной чистоты для вашей безопасности.

SugarLAB использует исключительно одноразовый инвентарь и сертифицированную косметику.

Индивидуальный подход: консультации для беременных и кормящих матерей, людей с непереносимостью косметических компонентов, а так же людей с проблемной кожей.

Хотите выглядеть безупречно и не тратить много времени на уход?

SugarLAB приглашает на комплекс процедур в 4 и 6 рук для экономии вашего личного времени!

В такой комплекс одновременно входят:

Шугаринг (если вы спешите, его сделают в 4 руки). Два мастера ускорят процедуру, и к тому же обеспечат комфортное натяжение нежных участков кожи, что существенно снизит почти все болевые ощущения.

(если вы спешите, его сделают в 4 руки). Два мастера ускорят процедуру, и к тому же обеспечат комфортное натяжение нежных участков кожи, что существенно снизит почти все болевые ощущения. Парафинотерапия - одна из самых приятных и эффективных косметических процедур по уходу за кожей рук.

- одна из самых приятных и эффективных косметических процедур по уходу за кожей рук. Архитектура бровей. Эта процедура включает в себя пилинг бровей и области вокруг, оформление идеальной формы изгиба, окрашивание стойкой краской/хной, удаление нежелательных волосков и фиксация.

А ещё в лаборатории SugarLAB вы сможете пользоваться spa-комплексом и украшать тело глиттер-тату (временные татуировки).

Студия депиляции SugarLAB располагает комфортной зоной ожидания, где вы сможете уютно расслабиться, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и побеседовать за кружечкой горячего напитка с десертными угощениями.

Для удобства и экономии времени клиентов в студии сделан удобный диапазон работы, онлайн запись через любые доступные средства (официальный сайт; ВКонтакте; Viber и др).

Приходите в SugarLAB учиться и получите качественные услуги по приятным ценам, а также прекрасное настроение и уверенность

в своей неотразимости!

Тула, проспект Ленина, 84А

+7 (920) 777-05-06

sugarlab.ru

ВК

Инстаграм

Zабей

Zабей — это студия тату и лаборатория лазерного удаления татуировок и татуажа профессиональным оборудованием последнего поколения, а также курсы по обучению технологии удаления.

Хотите избавиться от тату без боли, рубцов и шрамов и стать профессионалом по удалению с помощью современных технологий? Добро пожаловать в студию Zабей!

Гостей студии ждёт индивидуальный подход и гибкая ценовая политика.



Сегодня индустрия тату и перманентного макияжа набирают огромные обороты, поэтому всё больше пользуется спросом услуга по выведению пигмента.

Обучение проводит Александр Филин — учредитель международной ассоциации удаления тату и татуажа, сертифицированный специалист компании BeautyLife (Москва), партнёр компаний Super Laser (Пекин) и Lazer-A-Company (Москва) и группы компаний AP Cosmetics (Россия).

Мастером уже проведено более 1000 успешных процедур лазерного выведения пигмента.

При процедурах никогда не повреждается кожа, т.к. все этапы удаления проводятся со строгим соблюдением технологии.

При обучении вы получите все необходимые знания, которые необходимы для дальнейшей работы с неодимовыми лазерами любой модели. Курс основан на большом опыте мастеров, а так же на основе научных и медицинских статей российских и зарубежных источников.

Преимущества обучения в студии Zабей

Для того, чтобы стать профессионалом в удалении тату, недостаточно научиться только работе с лазером. Вы узнаете не только в какой руке держать лазер и на какую кнопку нажимать, но и другие важные темы:

строение кожи,

устройство и принцип работы лазера,

настройка лазера,

особенности работы с цветными пигментами,

другие темы, понимание которых повыситвашу экспертность среди других мастеров.

Теоретическая часть длится 3−4 часа. После теоретической части вы опробуете полученные знания на моделях под контролем мастера. Это позволит поставить руку, увидеть реакцию кожи, понять на каком расстоянии работать, удалить свою первую татуировку или татуаж.

После обучения преподаватель будет всегда на связи, и ответит на любой ваш вопрос, возникший у вас

во время работы.

Как происходит процесс удаления тату можно посмотреть здесь.

Студия Zабей также приглашает к себе всех желающих сделать себе красивое и необычное тату. Мастер воплотит в жизнь именно такой рисунок, о котором вы мечтаете, любой сложности и размера.

Кроме того, здесь можно сделать карбоновый пилинг лица и рук. Эта процедура, которая даёт отличные результаты по улучшению внешнего вида:

Выравнивает структуру кожи,

Сужает крупные поры,

Устраняет жирный блеск и придаёт матовость,

Останавливает воспалительные процессы и устраняет застойные пятна после высыпаний,

Улучшает цвет лица,

Борется с возрастными изменениями,

Восстанавливает гидролипидный барьер кожи и уровень PH.

Хотите избавиться от пигментных пятен? Мастер удалит нежелательную пигментацию с помощью современной технологии — неодимовым лазером.

Приходите в студию Zабей, получите знания, которые можно успешно применять, а также подарите своей коже красоту и омоложение!

Тула, ул. Демидовская, 74

8 (910) 554-56-12

ВК (удаление тату)

ВК (тату)