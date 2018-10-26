Тёплые полы в Туле от CALEO: уют и экономия в вашем доме
Чем удобны и выгодны современные электрические тёплые полы и чем отличаются дешевые подделки от качественных моделей?
С каждым годом всё больше россиян выбирают для отопления своего дома тёплые полы. Современные варианты тёплых полов позволяют не только поддерживать комфортную температуру в квартире, но и экономить электроэнергию. Кроме того, они просты в монтаже и обслуживании.
Компания «Ремтехкомплект» является официальным дистрибьютором компании CALEO в Туле.
CALEO — это самый популярный пленочный теплый пол в России*.
* По данным ежегодных маркетинговых исследований независимого маркетингового агентства Step by Step.
Компания CALEO была основана в 2006 году. Именно она первой в мире разработала и внедрила готовые комплекты пленочного пола для розничных покупателей.
Высочайшая оценка этого продукта покупателями, неизменное качество и доступность позволяют этой компании оставаться на сегодня одним из лидеров в своем сегменте.
Комплектующие для продукции CALEO закупаются у проверенных поставщиков в Южной Корее, Германии, России и США. Вся продукция перед выпуском в продажу, проходит неоднократный контроль качества и имеет необходимые сертификаты: европейский сертификат соответствия CE, ЕАС, а также санитарно-эпидемологические, пожарные и ЭМС-сертификаты.
Чем же так хороши плёночные тёплые полы CALEO?
- Монтаж всех элементов конструкции происходит «сухим» способом — без применения стяжки, плиточного клея или любого другого раствора;
- Пленочный теплый пол CALEO можно применять не только на полу, но и на потолке;
- Нагревательные элементы пленочного типа можно использовать под любые напольные покрытия — ламинат, ковролин, линолеум и другие материалы;
- Возможность максимально удобного расположения в помещении без переплаты: один комплект инфракрасной плёнки можно разделить на несколько частей и использовать для подогрева разных зон в помещении;
- Толщина покрытия, с учетом теплоотражающего материала, не более 0,5 см;
- Конструкция не нарушает микроклимат помещения — не сушит воздух, не провоцирует образование пыли;
- При эксплуатации тёплого пола число отрицательно заряженных аэроионов увеличивается как минимум в пять раз. Это положительно сказывается на самочувствии и здоровье людей, которые пребывают в помещении;
- При повреждении одного участка не выходит из строя вся система. Дефектную зону можно легко заменить;
- Полностью безопасен для окружающих — никаких протечек или перегрузки электрической сети;
- Во время работы инфракрасный теплый пол не производит шума и вибрации;
- Нагревательные элементы равномерно нагревают поверхность пола без зон с концентрацией теплового излучения;
- Устойчивость к воздействию влаги и высоких температур (до +110…+130°С), прочность и долговечность;
- С помощью терморегулятора можно легко настроить теплый пол под свои нужды и ощутимо экономить энергоресурсы (экономия от 15 до 60%);
- Гарантия производителя — от 2 до 50 лет.
Какие виды тёплых полов чаще всего выбирают туляки?
Наибольший интерес для покупателей представляют саморегулируемые инфракрасные теплые полы:
Плёночные – CALEO PLATINUM. Стержневые – UNIMAT BOOST.
При одинаковых условиях эксплуатации и примерно одинаковой стоимости с конкурентами эти варианты экономически выгоднее во время самой эксплуатации. С увеличением температуры нагрева меньше потребляют электроэнергию, а также не боятся запирания и перегрева.
Эти полы абсолютно безопасны для применения в детских
и игровых помещениях!
Чем опасны дешевые подделки тёплых полов?
Часто при внешней схожести есть внутренние различия, от которых зависят следующие параметры электрических теплых полов:
- Стартовый ток,
- Сопротивление нагревательного элемента,
- Уровень саморегуляции,
- Применяемая технология соединения нагревательных элементов и силовых проводов.
Изменения в этих параметрах влекут за собой запирание, перегрев и выход из строя.
Не рискуйте свои жилищем!
Новый ремонт обойдётся вам на порядок дороже, чем мизерная экономия при покупке дешевых и
некачественных полов!
Цена электрического теплого пола CALEO демократична, поэтому в компании «Ремтехкомплект» вы сможете подобрать недорогой вариант для любых условий эксплуатации, от небольшой комнаты дома до больших общественных помещений.
Специалисты компании помогут вам сделать оптимальный расчёт необходимого количества площади и подскажут, как сэкономить и не покупать лишние метры пола, без потери качества отопления.
Профессиональный монтаж пола поможет избежать ошибок и лишних расходов в будущем на ремонт и переделку.
Не экономьте на своём здоровье и комфорте. Тёплые полы от проверенной компании и правильный монтаж — гарантия вашего удобства, комфорта и выгоды на долгие годы!
ООО «Ремтехкомплект»
Тула, ул. Арсенальная, 5
8 (4872) 58-85-52