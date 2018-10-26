Тёплые полы в Туле от CALEO: уют и экономия в вашем доме

Чем удобны и выгодны современные электрические тёплые полы и чем отличаются дешевые подделки от качественных моделей?

С каждым годом всё больше россиян выбирают для отопления своего дома тёплые полы. Современные варианты тёплых полов позволяют не только поддерживать комфортную температуру в квартире, но и экономить электроэнергию. Кроме того, они просты в монтаже и обслуживании.

Компания «Ремтехкомплект» является официальным дистрибьютором компании CALEO в Туле.

CALEO — это самый популярный пленочный теплый пол в России*.

* По данным ежегодных маркетинговых исследований независимого маркетингового агентства Step by Step.

Компания CALEO была основана в 2006 году. Именно она первой в мире разработала и внедрила готовые комплекты пленочного пола для розничных покупателей.

Высочайшая оценка этого продукта покупателями, неизменное качество и доступность позволяют этой компании оставаться на сегодня одним из лидеров в своем сегменте.

Комплектующие для продукции CALEO закупаются у проверенных поставщиков в Южной Корее, Германии, России и США. Вся продукция перед выпуском в продажу, проходит неоднократный контроль качества и имеет необходимые сертификаты: европейский сертификат соответствия CE, ЕАС, а также санитарно-эпидемологические, пожарные и ЭМС-сертификаты.

Чем же так хороши плёночные тёплые полы CALEO?

Монтаж всех элементов конструкции происходит «сухим» способом — без применения стяжки, плиточного клея или любого другого раствора;

Пленочный теплый пол CALEO можно применять не только на полу, но и на потолке;

Нагревательные элементы пленочного типа можно использовать под любые напольные покрытия — ламинат, ковролин, линолеум и другие материалы;

Возможность максимально удобного расположения в помещении без переплаты: один комплект инфракрасной плёнки можно разделить на несколько частей и использовать для подогрева разных зон в помещении;

Толщина покрытия, с учетом теплоотражающего материала, не более 0,5 см;

Конструкция не нарушает микроклимат помещения — не сушит воздух, не провоцирует образование пыли;

При эксплуатации тёплого пола число отрицательно заряженных аэроионов увеличивается как минимум в пять раз. Это положительно сказывается на самочувствии и здоровье людей, которые пребывают в помещении;

При повреждении одного участка не выходит из строя вся система. Дефектную зону можно легко заменить;

Полностью безопасен для окружающих — никаких протечек или перегрузки электрической сети;

Во время работы инфракрасный теплый пол не производит шума и вибрации;

Нагревательные элементы равномерно нагревают поверхность пола без зон с концентрацией теплового излучения;

Устойчивость к воздействию влаги и высоких температур (до +110…+130°С), прочность и долговечность;

С помощью терморегулятора можно легко настроить теплый пол под свои нужды и ощутимо экономить энергоресурсы (экономия от 15 до 60%);

Гарантия производителя — от 2 до 50 лет.

Какие виды тёплых полов чаще всего выбирают туляки?

Наибольший интерес для покупателей представляют саморегулируемые инфракрасные теплые полы:

Плёночные – CALEO PLATINUM. Стержневые – UNIMAT BOOST.



При одинаковых условиях эксплуатации и примерно одинаковой стоимости с конкурентами эти варианты экономически выгоднее во время самой эксплуатации. С увеличением температуры нагрева меньше потребляют электроэнергию, а также не боятся запирания и перегрева.

Эти полы абсолютно безопасны для применения в детских

и игровых помещениях!

Чем опасны дешевые подделки тёплых полов?

Часто при внешней схожести есть внутренние различия, от которых зависят следующие параметры электрических теплых полов:

Стартовый ток,

Сопротивление нагревательного элемента,

Уровень саморегуляции,

Применяемая технология соединения нагревательных элементов и силовых проводов.

Изменения в этих параметрах влекут за собой запирание, перегрев и выход из строя.

Не рискуйте свои жилищем!

Новый ремонт обойдётся вам на порядок дороже, чем мизерная экономия при покупке дешевых и

некачественных полов!

Цена электрического теплого пола CALEO демократична, поэтому в компании «Ремтехкомплект» вы сможете подобрать недорогой вариант для любых условий эксплуатации, от небольшой комнаты дома до больших общественных помещений.

Специалисты компании помогут вам сделать оптимальный расчёт необходимого количества площади и подскажут, как сэкономить и не покупать лишние метры пола, без потери качества отопления.

Профессиональный монтаж пола поможет избежать ошибок и лишних расходов в будущем на ремонт и переделку.

Не экономьте на своём здоровье и комфорте. Тёплые полы от проверенной компании и правильный монтаж — гарантия вашего удобства, комфорта и выгоды на долгие годы!

ООО «Ремтехкомплект»

Тула, ул. Арсенальная, 5

8 (4872) 58-85-52

tula.caleo.ru