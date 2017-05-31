Как сделать кожу лица гладкой и шелковистой?

Фото Алексея Пирязева.

Вы скажете: для этого нужен правильный уход. А мы уточним: домашних процедур недостаточно, в этом деле необходим комплексный подход.

Однако, опять же, вашей коже подойдут не любые салонные процедуры. Дело в том, что многие косметические средства оказывают лишь маскирующий эффект, который проходит уже на следующие сутки. А кожа, как известно, должна выглядеть эстетично и ухоженно всегда.

В Европе женщины уже нашли для себя идеальный вариант – инновационную косметику из Голландии Nouvital Cosmetics. Причина ее популярности - натуральность. Все компоненты косметических средств фирмы сделаны только из натуральных продуктов. Никаких добавок, которыми щедро пользуются многие другие производители!

А теперь опробовать Nouvital Cosmetics на себе могут и тулячки: новый салон красоты «Эмелен» - единственный в Туле салон, предлагающий косметологические процедуры с ее использованием. Тулячка Анастасия Главацкая уже сделала это и готова поделиться впечатлениями.

- Я никогда не делала салонные процедуры: не было нужды. Но когда увидела отзыв одной из девушек в соцсетях, решила попробовать: а вдруг все, что пишут, правда? Я всегда считала свою кожу немного сухой, поэтому не скупилась на увлажняющие средства. В моей косметичке – питательное молочко, тоники, пенки для умывания – все для того, чтобы сделать кожу более гладкой. Когда я пришла в «Эмелен» и легла на кушетку, косметолог сразу же отметила: «Ваша кожа лица – нормальная, а вот в Т-зоне – комбинированная». Я удивилась: получается, все это время я использовала не совсем подходящий уход.

А подходит мне, по словам косметолога Анны Шоничевой, уход для нормальной кожи – очищение и увлажнение. Для того, чтобы справиться с этой задачей, необходим целый комплекс средств линейки Nouvital Cosmetics.

- Для начала я нанесла на кожу пенку CleansingFoam. Необходимо массировать кожу две минуты для большего эффекта: за это время приводятся в действие все натуральные активные компоненты.

Обязательно – аккуратно, по массажным линиям. Движения руками надо начинать с глаз: здесь самая тонкая и нежная кожа, требующая особенно внимательного подхода.

Следующий этап – нанесение тоника алоэ-вера AloeVeraTonic. Он тонизирует кожу и, в отличие от большинства средств других косметических линий, полностью удаляет остатки макияжа. Даже если мейк-апа не видно, это не значит, что его нет. Тонирование Nouvital Cosmetics на «отлично» справляется с его выведением.

После того, как мы протонировали кожу, можно проводить энзимный пилинг DNA-RepeirSerum с помощью вытяжки ферментов тропических фруктов. Когда их наносишь на кожу лица, она обновляется, при этом не воздействуя на живую ткань. Даже молочный и миндальный пилинг не дают такого эффекта: здоровая кожа все равно затрагивается. При энзимном же пилинге – нет. Это большое преимущество!

Активные компоненты попадают в межклеточное пространство, расщепляя все загрязнения. Иными словами, после процедуры Настя может спокойно идти и загорать. Поскольку в Т-зоне у нее комбинированная кожа, сделаем в этом месте интенсив.

Ждем, пока пилинг высохнет, затем – скрабируем.

И финальный этап: наносим смягчающий крем DNA-RepeirSerum. Тонким слоем: кожа все равно возьмет только то, что ей надо.

Поэтому здесь важно не переусердствовать.

На следующий день после процедуры Анастасия поделилась с нами впечатлениями.

- Я проснулась, подошла к зеркалу и не поверила: эффект – на лицо! Кожа стала выглядеть более здоровой, ухоженной. Несмотря на то, что я занимаюсь в фитнес-клубе и испытываю там физические нагрузки, кожа все равно стала больше держать чистоту. Это потрясающе! Я очень довольна.

Попробуйте и вы! Будьте ярче своего дня! Линейка очищающих средств Nouvital Cosmetics подходит для всех типов кожи. А опытный косметолог салона «Эмелен» подберет для вас именно то, что нужно!

Попробуйте и вы! Будьте ярче своего дня!

10 июня в 16:00 в салоне «Эмелен» состоится презентация косметики Nouvital Cosmetics, где все желающие смогут ознакомиться с продукцией.

Ждем вас!

ул. Первомайская, 2.

+7 (910) 584-60-61

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