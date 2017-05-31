Лето - время менять окна и отделывать балкон

Тульские оконные компании, которые помогут вам с отделкой балкона и установкой новых окон этим летом.

Лето - самое лучшее время для замены старых окон на новые, остекления балкона или лоджии. Не зря многие стараются планировать эту часть обновления своего дома именно в тёплый летний сезон. Летом меньше неудобств во время проведения работ - дома не будет холода и сырости, да и до наступления холодов можно проверить, как работают окна, не протекают ли они от дождей, и успеть устранить возможные проблемы.

В этом обзоре мы представляем несколько тульских компаний, которые занимаются установкой окон и балконов. К ним можно обратиться, если вы хотите заменить старые окна на новые или вашим старым окнам нужна настройка фурнитуры или замена уплотнителей.

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

Компания «Эконом-сервис» предлагает надёжные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известных производителей Rehau, VEKA и KBE. Окна этих производителей с проверенной репутацией, надёжно прослужат вам не один десяток лет, не теряя при этом все свои эксплуатационные характеристики, защищая и оберегая любое помещение от холода и сырости.

Монтажники компании быстро и аккуратно сделают все работы, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки, проведут периодическую настройку фурнитуры, заменят резиновые уплотнители, и выполнят прочие работы по обслуживанию.

«Эконом-сервис» может сделать для вас окна обычной формы или закрыть оконные проёмы нестандартной формы окнами с необычной конструкцией открывания.

Воплощайте с этой компанией любые дизайнерские решения в доме, квартире или при остеклении лоджий и балконов!

Кроме классических бюджетных вариантов «Эконом-сервис» предлагает металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома. Вы можете выбрать как обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна, так и окна с цветными ламинированными рамами и с самыми разнообразными декорами.

Кроме хороших оконных блоков «Эконом-сервис» предлагает подоконники от производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево. Преимущество этих подоконников — повышенная жесткость за счёт уникальных внутренних рёбер жесткости, а также устойчивость к нагрузкам, царапинам и влаге. Их идеальная глянцевая поверхность легко чистится без применения специальных средств.

Вся продукция компании сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Установите окна в рассрочку до 6 месяцев от компании «Эконом-сервис». Первоначальный взнос всего 10%!

Тула, улица Мосина 29, 2 этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»)

8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44

eks-okna.ru

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — одна из старейших компаний Тулы в сфере пластиковых окон. За 17 лет работы эта компания выросла в комбинат с собственным производством, на котором разрабатываются новые технологии в оконной сфере не только для себя, но и для других компаний. Сегодня в комбинат входит 4 завода и 245 офисов продаж по всей России, со штатом более 500 специалистов, которые производят ежедневно по 1600 окон.

Закажите любую модель окон «Светоч» и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

Огромный выбор моделей и модификаций позволит вам заказать для дома или офиса именно такие окна, которые нужны, и выбрать любой цвет профилей.

Кроме окон, в комбинате «Светоч» можно заказать внешнюю и внутреннюю отделку балкона и лоджии. Мастера сделают для вас красивый и качественный евробалкон любой сложности и конфигурации.

Ваш балкон требует ремонта, вы не хотите много за это платить, но хочется заказать эту работу у профессионалов? Комбинат «Светоч» предлагает вам балкон под ключ всего за 38 000 рублей!

Заказывая балкон в комбинате «Светоч», вы получите ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

Тула, улица Демонстрации, 1 г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru

ПМК-ART, производственная компания

Компания «ПМК-ART» предлагает качественную установку пластиковых окон по очень приятным ценам.

Закажите в «ПМК-ART» пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами по цене обычных!

В энергосберегающих стеклопакетах на одно из стёкол нанесено специальное покрытие. В холода энергосберегающее покрытие препятствует выходу тепла из помещения, а летом оно, наоборот, не пускает жаркий воздух внутрь.

Преимущества энергосберегающих стеклопакетов перед обычными:

высокая теплоизоляция;

отсутствие конденсата;

лёгкий вес;

хорошая защита поверхностей от выгорания.

Компания изготавливает окна из профилей всех известных крупных производителей: Veka, KBE, Rehau, и других.

Также здесь можно заказать отделку балконов как под ключ, так и с частичными работами.

Если вам требуется только ремонт окон или балкона — мастера «ПМК-ART» проведут заменю любых износившихся или сломанных частей, поставят новые москитные сетки и отрегулируют фурнитуру.

По Туле и области — замер и доставка бесплатные.

Создайте уют в своём доме или офисе с «ПМК-ART»!

8 (960) 603-58-62, 8 (950) 928-73-01.