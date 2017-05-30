Как оформить интерьер: важные детали для вашего дома

Салон штор «Королевство штор»

Заканчивая ремонт в квартире, каждый должен подумать о финальном, но очень важном штрихе, — шторах. Выбрать их самостоятельно порой трудно, поэтому мудрое решение — обратиться к профессионалам. В магазине «Королевство штор» по адресу проспект Ленина, 108 (а вскоре и в новом магазине — на проспекте Ленина, 110) вы сможете получить полный комплект услуг по созданию уюта с помощью штор.

Важно, чтобы шторы гармонировали с интерьером и подходили ему по стилю и цветовой гамме. Приносите фото вашей комнаты: дизайнер салона «Королевство штор» даст вам ценные рекомендации, которые сделают ваш дом по-настоящему комфортным и уютным.

Если же вы все же решили выбрать шторы самостоятельно, обратите внимание на модные тенденции.

Характерная тенденция 2017 года — это максимальная функциональность и удобство. Никто не станет заставлять использовать плотные трендовые шторы для помещения с минимумом естественного источника света. В новом сезоне появились яркие, необычные композиции, которые способны кардинально изменить ваше представление о декоре для окон.

Обратите внимание на вечную классику. Ткани светлых тонов с рисунком в виде вензелей или простой геометрией — беспроигрышный вариант. Украшением вашей комнаты также станет белая тюль из органзы, декорированная вышивкой.

Другой тренд — ажурные ламбрекены, перекликающиеся с орнаментальными элементами стиля барокко. Выглядят изысканно! Кроме того, это позволяет решить массу проблем: например, замаскировать архитектурные недостатки оконных проемов.

Все это и многое другое вы найдете в салоне «Королевство штор», а также сможете заказать желаемые элементы декора. Они будут готовы в минимально короткие сроки. Подхваты, ажуры, люверсы — эти и другие детали также можно заказать в магазине «Королевство штор».

По случаю открытия нового магазина на проспекте Ленина, 110 с 1 июня по 1 июля действует скидка 15% для каждого покупателя!!!

Приходите в «Королевство штор», чтобы сделать ваш дом еще уютнее!

г. Тула, пр. Ленина, д. 108, 1 эт. ком. 122

г. Тула, проспект Ленина, 110, 2 павильон (с 1 июня).

8−953−434−01−36

АРТХОЛЛ, салон подарков и предметов интерьера

В Туле довольно много магазинов, предлагающих сувениры, подарки и украшения для дома. Но даже несмотря на их обилие, найти достойную вещь не так просто. Дело в том, что некоторые салоны представляют китайскую продукцию, тиражируемую десятками тульских магазинов. А если вам все же удастся найти качественную вещь, будьте уверены: ее цена будет несправедливо завышена.

«АРТХОЛЛ» — совсем другая история. Здесь вы найдете уникальные предметы интерьера, которых нет ни в одном другом магазине!

Особенность этого салона в том, что здесь постоянно появляются эксклюзивные товары и часто обновляются коллекции.

Большинство вещей в «АРТХОЛЛ» — ручной работы. И многие товары, которые вы увидите на витринах, существуют в единственном экземпляре — зачастую привезти точно такой же экземпляр бывает невозможно. Они произведены в Италии, Польше, Германии, России, Индии, Японии, США, Индонезии и других странах.

Собранные со всего мира, предметы интерьера салона «АРТХОЛЛ», сочетают в себе высокое качество и приятную цену. В салоне постоянно держат приемлемый уровень цен для покупателей с любым бюджетом. Здесь вы найдете:

Интерьерные часы,

Картины,

Статуэтки,

Вазы,

Люстры, торшеры и настольные лампы,

Бары,

Предметы дизайнерской мебели,

Фотоколлажи,

Подсвечники,

Арт-объекты и другие предметы интерьера.

«АРТХОЛЛ» предлагает то, что достойно вашего внимания и станет уникальным подарком для дорогих сердцу людей.

Здесь представлено несколько десятков тысяч наименований: побалуйте себя к летнему сезону! Многие предметы интерьера будут гармонично смотреться на вашем дачном участке и точно вызовут любопытство и интерес соседей. Уникальные, ни на что не похожие вещи, — всегда большое преимущество.

Посещение «АРТХОЛЛ» также пойдет на пользу тем, кто заканчивает ремонт и думает, как украсить свой интерьер. В салоне вы найдете много необычных, изысканных деталей - как для дома, так и для квартиры.

При покупке от 3000 руб. каждый покупатель получает VIP-карту в подарок!

Тула, улица Пролетарская, 2, 1 этаж, ТРЦ «Макси» (вход со стороны ОБИ)

8 (952) 187-64-42

«Арт постель и трикотаж»

Современные комплекты постельного белья предназначены не только для комфортного сна, но и для гармоничного украшения спальни. Они приятны на ощупь, радуют глаз, идеально вписываются в подходящий интерьер. При этом трендовые изделия отличаются от обычных своим продуманным дизайном, высококачественными тканями и уровнем исполнения. Чтобы правильно выбрать постельное белье, нужно ориентироваться на модные течения и следовать советам дизайнеров.

«Арт постель и трикотаж» предлагает более 200 расцветок постельного белья. Более того, в магазине можно сделать заказ и получить тот комплект, который вы задумали для своей идеальной спальни. Производитель продукции — Россия и Белоруссия.

Вот уже больше 15 лет магазин продает постельное белье, текстиль и трикотаж по оптово-розничных ценам.

Дело в том, что товары поступают напрямую от производителя: «Арт постель и трикотаж» не пользуется услугами перекупщиков. Именно поэтому цены здесь заметно ниже, чем в большинстве других тульских магазинов, — для любого кошелька!

Одеяла, подушки, наматрасники, махровые изделия, бесшовное белье, трикотажная продукция — все это вы найдете в магазине по адресу Колетвинова, 6 Г.

ИП Полякова

г. Тула, ул. Колетвинова, 6 Г

+ 7−903−659−67−07