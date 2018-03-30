Увлекательные курсы для взрослых в Туле

Учиться никогда не поздно, а еще это очень интересно! Даже если вы давно закончили институт и успешно работаете.

Сегодня в Туле есть очень много разнообразных курсов и мастер-классов для взрослых, где обучают и тренируют новичков всех возрастов.

Мы сделали подборку интересных курсов, которые позволят вам раскрыть свои таланты или воплотить давнюю мечту, а может и вовсе изменят вашу жизнь!

Школа Бариста

Кофе – самый популярный напиток независимо от того, встреча ли это с друзьями, рабочий кофе-брейк или утренний завтрак. Чашечка горячего напитка начинает наш день, дарит бодрость и заряд положительных эмоций. Все это так, если кофе качественный и заварен правильно. Толк в этом деле знает бариста-кофевар, специалист по приготовлению кофе.

В Туле узнать тайны гуру в приготовлении кофе можно в школе Бариста, которая не так давно открылась на базе кофейни «Кофе Культ».

Никита Кунилов – Школа Бариста появилась в Туле полгода назад, чтобы каждый человек мог научится готовить кофе легко и в любом месте, будь он дома или работает в кофейне, — рассказывает Никита Кунилов, тренер школы Бариста. — У нас проходят курсы люди не только из Тулы, но и из соседних городов. Тот, кто собирается открывать свою кофейню или хочет сделать кофе в своём заведении более качественным и приятным гостю, для таких людей мы предлагаем консалтинг и помощь в более широком организационном смысле. Кофе есть практически в каждом доме, и уверен, многим было бы интересно узнать законы его приготовления. В планах у нас — аттестация по международной системе от Ассоциации кофе сегмента Спешиалти.

В школе Бариста обучение построено индивидуально — в зависимости от опыта и уровня знакомства с приготовлением кофе. Ученик может сам выбрать для себя именно те занятия, которые ему необходимы.

Интенсивы

Будут полезны для начинающих, любителей и как хорошая база для дальнейшего развития. Можно посетить как все курсы, так и выбрать для себя определенные занятия.

Модуль состоит из следующих блоков:

а) Основы кофе

Какой путь проходит кофе от зеленого зерна, собранного на ферме, до чашки кофе, приготовленного в кофейне или дома. Какие виды и сорта кофе существуют и как их отличать? История нахождения кофе и его распространения по миру.

Длительность: 2 часа

Стоимость: 1,5 тысячи рублей

б) Заваривание кофе различными способами

В данном блоке рассматриваются шесть основных способов заваривания кофе без использования кофемашины. Опытные бариста научат вас пользоваться туркой, френч-прессом, аэропрессом, воронкой, чашкой и бонавитой.

Длительность: 3 часа

Стоимость: 2,5 тысячи рублей

в) Эспрессо и капучино

Вы научитесь пользоваться профессиональной рожковой кофемашиной, настраивать кофемолку и готовить капучино с настоящим латте-артом.

Это занятие подойдёт тем, кто хочет получить базовые знания и навыки по приготовлению кофе в домашних условиях.

Длительность: 3,5 часа

Стоимость: 3,5 тысячи рублей

Профессиональные

Занятия в данном модуле подойдут тем, кто профессионально хочет работать или уже работает с кофе в кофейне или баре. Модуль состоит из следующих блоков:

а) Введение в кофе

Этот блок является базовым и даёт понимание всех процессов, происходящих с кофе от произрастания на ферме до приготовления, включая выращивание, сбор, обработку зерна, его обжарку и употребление. Также рассматриваются основные способы приготовления кофе, в процессе дегустации научитесь отличать разные сорта и виды зерна, а также ознакомитесь с историей распространения кофе как напитка.

Длительность: 4 часа

Стоимость: 5 тысяч рублей

б) Навыки бариста

Этот блок занятий посвящён наработке основных навыков при работе с кофемашиной и кофемолкой, от подключения, устройства внутренних составляющих, их назначения и ухода, до настройки и приготовления основных напитков в меню каждой кофейни. Помимо работы с кофе, освоите базовый латте-арт и работу с молоком, а также отдачу заказа и принципы работы с гостем.

Длительность: 1,5 недели

Стоимость: 15 тысяч рублей

в) Альтернативные методы приготовления кофе

Занятия включают в себя углубленную работу с принципами заваривания кофе альтернативными способами, без использования кофемашины. Узнаете тонкости приготовления вкусного кофе: от подбора воды и кофе до настройки помола кофемолки и рецептур заваривания.

В план модуля входит работа с различными методами заваривания: иммерсионный (настаивание), с использованием давления и иммерсии, и капельный (пуровер), дегустация разной воды и подбор рецептур под различный кофе.

Длительность: 4 дня

Стоимость: 10 тысяч рублей

Кстати, помимо курсов для бариста, каждые выходные в школе проходят мастер-классы по приготовлению кофе дома. Это модули: Эспрессо и капучино

Альтернатива эспрессо

Основы кофе Прекрасно подойдёт тем, кто только начинает разбираться в этой прекрасной науке — приготовление кофе. Записаться на курсы и узнать подробную программу можно на сайте . Также на сайте можно узнать более подробную информацию о мастер-классах и обучении. Школа Бариста Тула, пр. Ленина, 85/2 (внутри кофейни «Кофе Культ» в комплексе «Ликёрка Лофт»)

По любым вопросам:

+7 (910) 161-22-33

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