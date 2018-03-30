Увлекательные курсы для взрослых в Туле
Учиться никогда не поздно, а еще это очень интересно! Даже если вы давно закончили институт и успешно работаете.
Школа Бариста
В Туле узнать тайны гуру в приготовлении кофе можно в школе Бариста, которая не так давно открылась на базе кофейни«Кофе Культ».
Никита Кунилов
Кстати, помимо курсов для бариста, каждые выходные в школе проходят мастер-классы по приготовлениюкофе дома.
- Эспрессо и капучино
- Альтернатива эспрессо
- Основы кофе
BIBLIOTEKA, фотошкола
Вы любите фотографировать, просто по случаю, для себя, и хотите пополнить свои знания и научиться профессиональной съёмке? А может, вы купили зеркальную камеру и хотите попробовать свои силы в новой профессии?
Добро пожаловать в крупнейшую в Туле фотошколу BIBLIOTEKA!
Здесь вы научитесь азам и продвинутым секретам фотографии, попрактикуетесь в съёмке различных стилей, от портрета до пейзажа и фото предметов.
На курсах в BIBLIOTEKA вы узнаете, что фотография может приносить не только удовольствие, но и доход!
Сотрудники школы — профессионалы, сочетающие в себе энтузиазм и опыт. Это энергичные, творческие и увлечённые люди и большая команда: педагоги, стилисты, визажисты, которые наполнят ваши практические занятия красотой и качественным результатом.
Выбирайте для себя курс, в зависимости от вашего уровня:
- Курс «БЫСТРЫЙ СТАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФА».
Подходит для начинающих фотографов и новичков.
Длительность: 2 месяца. 16 занятий по 2 раза в неделю.
Количество учеников в группе — не более 8.
Стоимость 15 000 руб.
- Курс «Я - ПРОФИ».
Подходит для начинающих и практикующих фотографов.
Вторая ступень обучения. Коммерческая фотография.
Длительность: 2 месяца. 12 занятий по 2 раза в неделю.
Количество учеников в группе — не более 10.
Стоимость 15 500 руб.
- Курс «ОБРАБОТКА ОТ А ДО Я (Photoshop)».
Подходит для начинающих и практикующих фотографов.
Длительность: от 1 дня до 2 месяцев.
Количество учеников в группе — от 3 человек.
Возможно индивидуальное обучение.
Стоимость от 2000 руб.
- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Этот курс для вас, если вы:
Хотите быстро изучить именно тот материал, который вам нужен;
У вас плавающий график. Вы не можете посещать занятия с группой;
Вы разбираетесь в своей технике, но не умеете снимать в студии/ретушировать/общаться с моделями и т. д;
Вы ограничены во времени. Курс длительностью 2 месяца вам не подходит;
Стоимость курса рассчитывается индивидуально.
Преимущества обучения в фотошколе BIBLIOTEKA:
- Одна из самых больших фотошкол в городе;
- Профессиональные преподаватели;
- Вы сможете узнать всё в одном месте;
- Все занятия проходят в настоящей фотостудии;
- После окончания курсов вы получите сертификат.
Добро пожаловать в мир фотографии!
Тула, ул. Демидовская, 52, 1-й этаж
Александра: 8 (962) 279-20-32
Анастасия: 8 (915) 789-41-11
Петух в вине, кулинарная студия
Мастерство виртуозных поваров из кулинарных шоу вдохновляет вас на кулинарные подвиги? А может, вы сами хотите оказаться в роли мэтра кулинарного искусства? Или хотите удивить своих близких и друзей необычным блюдом? Думаете, как разнообразить ваш досуг?
Освоить профессию повара или необычно провести время можно в непринужденной обстановке в кулинарной студии «Петух в вине».
«Петух в вине» – это место, где профессионалы в области кулинарии не просто дают мастер-классы, но и обучают технологиям приготовления и культуре употребления различных блюд. Кулинарная студия – настоящее открытие на карте интересного досуга и гастрономических впечатлений Тулы.
Даже если вы новичок в этом деле и никогда не готовили ничего, сложнее яичницы, не стоит переживать: вас никто здесь не будет оценивать. В кулинарной студии «Петух в вине» собираются люди, которые хотят научиться чему-то новому и найти единомышленников, также влюбленных в кулинарное искусство.
Специально оснащенная кухня создана для того, чтобы готовить на ней было комфортно, а подобранные к меню продукты — исключительного качества и свежести!
В уютной домашней обстановке вы сможете провести тёплый вечер в компании приятных людей, которые просто пришли отдохнуть, расслабиться и приготовить что-то вкусное и интересное, а потом попробовать результаты своих стараний.
Профессионалы в области кулинарии научат технологиям приготовления гастрономических шедевров, а также расскажут о культуре употребления различных блюд. Под руководством настоящих мастеров своего дела вы научитесь с легкостью поваров из ток-шоу управляться с ножом, готовить новые блюда и сервировать их, как в ресторане.
«Петух в вине» — это уютное место, объединяющее людей с общими интересами, необычная альтернатива проведению досуга и настоящий праздник для тех, кто любит вкусно поесть.
В апреле в студии вас ждут интересные мастер-классы:
- 1 апреля — мастер-класс «Пасха»
- 4 апреля — мастер-класс «Попробуем Италию на вкус»
- 5 апреля – мастер-класс «Фарш»
- 11 апреля – мастер-класс «Салаты и закуски!»
- 17 апреля – мастер-класс «Чешская кухня»
- 19 апреля – мастер-класс «Грузия-2»
- 24 апреля – мастер-класс «Стейки и бургеры»?
- 26 апреля – мастер-класс «Греческая кухня»
Следите за апрельским расписанием мастер-классов в группе студии, а также на сайте. Здесь же можно более детально узнать о мастер-классах и записаться на понравившийся.
«Петух в вине»: приходите отдохнуть, получить новые эмоции и приготовить что-то особенное.
Стоимость участия: от 2000 до 3500 руб. (в зависимости от темы мастер-класса).
«Петух в вине» – это идеальная альтернатива обычным встречам с друзьями или проведения тематического дня рождения или корпоратива.
Хотите действительно удивить своих друзей праздником? Такого они еще не пробовали — побывать в роли поваров, под руководством настоящего профессионала!
Тула, проспект Ленина, 49
8 (920) 749-11-11