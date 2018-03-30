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Увлекательные курсы для взрослых в Туле

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Увлекательные курсы для взрослых в Туле

Учиться никогда не поздно, а еще это очень интересно! Даже если вы давно закончили институт и успешно работаете.

Сегодня в Туле есть очень много разнообразных курсов и мастер-классов для взрослых, где обучают и тренируют новичков всех возрастов.
 
Мы сделали подборку интересных курсов, которые позволят вам раскрыть свои таланты или воплотить давнюю мечту, а может и вовсе изменят вашу жизнь!
 

Школа Бариста

Кофе – самый популярный напиток независимо от того, встреча ли это с друзьями, рабочий кофе-брейк или утренний завтрак. Чашечка горячего напитка начинает наш день, дарит бодрость и заряд положительных эмоций. Все это так, если кофе качественный и заварен правильно. Толк в этом деле знает бариста-кофевар, специалист по приготовлению кофе. 
 
В Туле узнать тайны гуру в приготовлении кофе можно в школе Бариста, которая не так давно открылась на базе кофейни
«Кофе Культ».
 
 

Никита Кунилов

– Школа Бариста появилась в Туле полгода назад, чтобы каждый человек мог научится готовить кофе легко и в любом месте, будь он дома или работает в кофейне, — рассказывает Никита Кунилов, тренер школы Бариста. — У нас проходят курсы люди не только из Тулы, но и из соседних городов. Тот, кто собирается открывать свою кофейню или хочет сделать кофе в своём заведении более качественным и приятным гостю, для таких людей мы предлагаем консалтинг и помощь в более широком организационном смысле.
Кофе есть практически в каждом доме, и уверен, многим было бы интересно узнать законы его приготовления.
В планах у нас — аттестация по международной системе от Ассоциации кофе сегмента Спешиалти.
 
 
 
В школе Бариста обучение построено индивидуально — в зависимости от опыта и уровня знакомства с приготовлением кофе. Ученик может сам выбрать для себя именно те занятия, которые ему необходимы.
 
Интенсивы
 
Будут полезны для начинающих, любителей и как хорошая база для дальнейшего развития. Можно посетить как все курсы, так и выбрать для себя определенные занятия.
 
Модуль состоит из следующих блоков:
 
а) Основы кофе
Какой путь проходит кофе от зеленого зерна, собранного на ферме, до чашки кофе, приготовленного в кофейне или дома. Какие виды и сорта кофе существуют и как их отличать? История нахождения кофе и его распространения по миру.
 
Длительность: 2 часа
Стоимость: 1,5 тысячи рублей
 
б) Заваривание кофе различными способами
В данном блоке рассматриваются шесть основных способов заваривания кофе без использования кофемашины. Опытные бариста научат вас пользоваться туркой, френч-прессом, аэропрессом, воронкой, чашкой и бонавитой.
 
Длительность: 3 часа
Стоимость: 2,5 тысячи рублей
 
в) Эспрессо и капучино
Вы научитесь пользоваться профессиональной рожковой кофемашиной, настраивать кофемолку и готовить капучино с настоящим латте-артом.
Это занятие подойдёт тем, кто хочет получить базовые знания и навыки по приготовлению кофе в домашних условиях.
 
Длительность: 3,5 часа
Стоимость: 3,5 тысячи рублей
 
 
Профессиональные
 
Занятия в данном модуле подойдут тем, кто профессионально хочет работать или уже работает с кофе в кофейне или баре. Модуль состоит из следующих блоков:
 
а) Введение в кофе
Этот блок является базовым и даёт понимание всех процессов, происходящих с кофе от произрастания на ферме до приготовления, включая выращивание, сбор, обработку зерна, его обжарку и употребление. Также рассматриваются основные способы приготовления кофе, в процессе дегустации научитесь отличать разные сорта и виды зерна, а также ознакомитесь с историей распространения кофе как напитка.
 
Длительность: 4 часа
Стоимость: 5 тысяч рублей
 
б) Навыки бариста
Этот блок занятий посвящён наработке основных навыков при работе с кофемашиной и кофемолкой, от подключения, устройства внутренних составляющих, их назначения и ухода, до настройки и приготовления основных напитков в меню каждой кофейни. Помимо работы с кофе, освоите базовый латте-арт и работу с молоком, а также отдачу заказа и принципы работы с гостем.
 
Длительность: 1,5 недели
Стоимость: 15 тысяч рублей
 
в) Альтернативные методы приготовления кофе
Занятия включают в себя углубленную работу с принципами заваривания кофе альтернативными способами, без использования кофемашины. Узнаете тонкости приготовления вкусного кофе: от подбора воды и кофе до настройки помола кофемолки и рецептур заваривания.
В план модуля входит работа с различными методами заваривания: иммерсионный (настаивание), с использованием давления и иммерсии, и капельный (пуровер), дегустация разной воды и подбор рецептур под различный кофе.
 
Длительность: 4 дня
Стоимость: 10 тысяч рублей
Кстати, помимо курсов для бариста, каждые выходные в школе проходят мастер-классы по приготовлению
кофе дома.
 
Это модули:
  • Эспрессо и капучино
  • Альтернатива эспрессо
  • Основы кофе
Прекрасно подойдёт тем, кто только начинает разбираться в этой прекрасной науке — приготовление кофе.
 
 
Записаться на курсы и узнать подробную программу можно на сайте. Также на сайте можно узнать более подробную информацию о мастер-классах и обучении.
 
Школа Бариста
 
Тула, пр. Ленина, 85/2
(внутри кофейни «Кофе Культ» в комплексе «Ликёрка Лофт»)
По любым вопросам:
+7 (910) 161-22-33

BIBLIOTEKA, фотошкола

Вы любите фотографировать, просто по случаю, для себя, и хотите пополнить свои знания и научиться профессиональной съёмке? А может, вы купили зеркальную камеру и хотите попробовать свои силы в новой профессии?

Добро пожаловать в крупнейшую в Туле фотошколу BIBLIOTEKA!

Здесь вы научитесь азам и продвинутым секретам фотографии, попрактикуетесь в съёмке различных стилей, от портрета до пейзажа и фото предметов.

На курсах в BIBLIOTEKA вы узнаете, что фотография может приносить не только удовольствие, но и доход!

Сотрудники школы — профессионалы, сочетающие в себе энтузиазм и опыт. Это энергичные, творческие и увлечённые люди и большая команда: педагоги, стилисты, визажисты, которые наполнят ваши практические занятия красотой и качественным результатом.

Выбирайте для себя курс, в зависимости от вашего уровня:

  • Курс «БЫСТРЫЙ СТАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФА».

Подходит для начинающих фотографов и новичков.

Длительность: 2 месяца. 16 занятий по 2 раза в неделю.

Количество учеников в группе — не более 8.

Стоимость 15 000 руб.

  • Курс «Я - ПРОФИ».

Подходит для начинающих и практикующих фотографов.
Вторая ступень обучения. Коммерческая фотография.

Длительность: 2 месяца. 12 занятий по 2 раза в неделю.

Количество учеников в группе — не более 10.

Стоимость 15 500 руб.

  • Курс «ОБРАБОТКА ОТ А ДО Я (Photoshop)».

Подходит для начинающих и практикующих фотографов.

Длительность: от 1 дня до 2 месяцев.

Количество учеников в группе — от 3 человек.

Возможно индивидуальное обучение.

Стоимость от 2000 руб.

  • ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Этот курс для вас, если вы:

Хотите быстро изучить именно тот материал, который вам нужен;

У вас плавающий график. Вы не можете посещать занятия с группой;

Вы разбираетесь в своей технике, но не умеете снимать в студии/ретушировать/общаться с моделями и т. д;

Вы ограничены во времени. Курс длительностью 2 месяца вам не подходит;

Стоимость курса рассчитывается индивидуально.

Преимущества обучения в фотошколе BIBLIOTEKA:

  1. Одна из самых больших фотошкол в городе;
  2. Профессиональные преподаватели;
  3. Вы сможете узнать всё в одном месте;
  4. Все занятия проходят в настоящей фотостудии;
  5. После окончания курсов вы получите сертификат.

Добро пожаловать в мир фотографии!

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Тула, ул. Демидовская, 52, 1-й этаж

Александра: 8 (962) 279-20-32
Анастасия: 8 (915) 789-41-11

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Петух в вине, кулинарная студия

 

 

 

 

Мастерство виртуозных поваров из кулинарных шоу вдохновляет вас на кулинарные подвиги? А может, вы сами хотите оказаться в роли мэтра кулинарного искусства? Или хотите удивить своих близких и друзей необычным блюдом? Думаете, как разнообразить ваш досуг?

Освоить профессию повара или необычно провести время можно в непринужденной обстановке в кулинарной студии «Петух в вине».

«Петух в вине» – это место, где профессионалы в области кулинарии не просто дают мастер-классы, но и обучают технологиям приготовления и культуре употребления различных блюд. Кулинарная студия – настоящее открытие на карте интересного досуга и гастрономических впечатлений Тулы. 

Даже если вы новичок в этом деле и никогда не готовили ничего, сложнее яичницы, не стоит переживать: вас никто здесь не будет оценивать. В кулинарной студии «Петух в вине» собираются люди, которые хотят научиться чему-то новому и найти единомышленников, также влюбленных в кулинарное искусство. 

Специально оснащенная кухня создана для того, чтобы готовить на ней было комфортно, а подобранные к меню продукты — исключительного качества и свежести!

В уютной домашней обстановке вы сможете провести тёплый вечер в компании приятных людей, которые просто пришли отдохнуть, расслабиться и приготовить что-то вкусное и интересное, а потом попробовать результаты своих стараний.

Профессионалы в области кулинарии научат технологиям приготовления гастрономических шедевров, а также расскажут о культуре употребления различных блюд. Под руководством настоящих мастеров своего дела вы научитесь с легкостью поваров из ток-шоу управляться с ножом, готовить новые блюда и сервировать их, как в ресторане.

«Петух в вине» — это уютное место, объединяющее людей с общими интересами, необычная альтернатива проведению досуга и настоящий праздник для тех, кто любит вкусно поесть.

В апреле в студии вас ждут интересные мастер-классы:

  • 1 апреля — мастер-класс «Пасха»
  • 4 апреля — мастер-класс «Попробуем Италию на вкус»
  • 5 апреля – мастер-класс «Фарш»
  • 11 апреля – мастер-класс «Салаты и закуски!»
  • 17 апреля – мастер-класс «Чешская кухня»
  • 19 апреля – мастер-класс «Грузия-2»
  • 24 апреля – мастер-класс «Стейки и бургеры»?
  • 26 апреля – мастер-класс «Греческая кухня»

Следите за апрельским расписанием мастер-классов в группе студии, а также на сайте. Здесь же можно более детально узнать о мастер-классах и записаться на понравившийся.

«Петух в вине»: приходите отдохнуть, получить новые эмоции и приготовить что-то особенное.

Стоимость участия: от 2000 до 3500 руб. (в зависимости от темы мастер-класса).

«Петух в вине» – это идеальная альтернатива обычным встречам с друзьями или проведения тематического дня рождения или корпоратива. 

Хотите действительно удивить своих друзей праздником? Такого они еще не пробовали — побывать в роли поваров, под руководством настоящего профессионала!

Именитые шеф-повара Москвы и Тулы готовы провести мастер-класс не только в обычный день для группы единомышленников, но и исключительно для вашей компании! 
 
 
Заранее ничего не нужно готовить: вы выбираете блюда из меню, которые хотите приготовить на своем празднике. По прибытию в студию, вас будет ждать приветственный фуршет для гостей. Далее – кулинарный мастер-класс, на котором вы все вместе приготовите горячее блюдо для вечеринки и десерт. Возможен тематический декор вечеринки и услуги фотографа.
 
Вы можете заказать меню и подготовку вашего праздника на сайте или по телефону. Продолжительность мастер-класса — 4 часа. За это время мы приготовим 3-4 блюда из меню на ваш выбор!
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Тула, проспект Ленина, 49
8 (920) 749-11-11

coqauvin.ru

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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 16:56 +4
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