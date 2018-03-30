Готовимся к свадьбе: одежда, украшение праздника, музыка и цветы

Свадьба - особенный день. Многое нужно продумать, найти и выбрать. Сейчас уже вовсю идёт подготовка к свадьбам, которые состоятся этой весной и летом. Мы собрали в этом обзоре услуги и заведения, которые помогут сделать ваш праздник ярким, и современным и особенным.

Студия наращивания ресниц Юлии Кузиной

Свадьба — особенный и очень важный день для каждой женщины. Длинные и объёмные ресницы станут украшением и ярким акцентом макияжа невесты. Ведь именно ресницы, их длина, изгиб и направление, вместе с формой бровей, могут сделать лицо неповторимым, и придать взгляду яркость и изысканность.

Сделайте ваши глаза выразительными и яркими к вашему праздничному событию в Студии наращивания ресниц Юлии Кузиной.



Основатель студии, мастер-преподаватель Юлия Кузина:

- Глаза — один из важнейших элементов образа невесты. Красиво подчёркнутые брови и ресницы играют не меньшее значение, чем макияж. Объёмные и пушистые ресницы создадут акцент на ваши глаза в макияже, сделают взгляд более глубоким и выразительным, подчеркнут вашу индивидуальность и придадут особый шарм.

Доверяйте наращивание ресниц и архитектуру бровей лишь проверенному специалисту. Качественное наращивание ресниц требует от мастера профессионализма.

Я уверена в своих мастерах!

Приходите в нашу студию, и убедитесь сами в качестве нашей работы.

Я советую невестам сделать наращивание ресниц не позже, чем за 2 дня до свадьбы, чтобы было время привыкнуть к длинным ресницам. К важному моменту вы будете чувствовать себя комфортно.

В студии наращивания ресниц Юлии Кузиной для вас предлагают:

Классическое и объёмное наращивание ресниц;

Архитектура бровей;

Сахарная эстетика;

Курсы по наращиванию ресниц.

Внимание! С 15 апреля до конца мая каждой невесте — скидка 15%

на любую услугу!

Приходите в студию наращивания ресниц Юлии Кузиной — и станьте ещё красивее!

Тула, ул. Староникитская, 37, 3 этаж, офис 35

8 (953) 188-50-05

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Территория СПА

Готовитесь к свадьбе и хотите, чтобы ваша кожа сияла молодостью и красотой? Предлагаем вам попробовать новейший, совершенно безболезненный способ омоложения с инновационной формулой из Южной Кореи. NanoAsia — это сочетание современных технологий и природной натуральности без вредных веществ.

Как добиться быстрого эффекта омоложения без вреда для здоровья, инъекций и операций?

Елена Горячева, косметолог, мастер-тренер по велнесс- и спа- технологиям, специалист по мануальным техникам омоложения студии красоты «Территория СПА».

- NanoAsia — поможет вам быстро преобразить лицо перед важным мероприятием. И для этого не нужны инъекции и другие сложные процедуры. После воздействия сыворотки ваше лицо будет выглядеть значительно моложе, а праздничный макияж ляжет идеально. Вы можете сделать NanoAsia один раз — перед свадьбой, а если хотите устойчивого результата, я советую пройти индивидуально подобранный курс.

NanoAsia — одна из лучших альтернатив «уколам красоты». Мгновенный эффект вы увидите сразу!

Благодаря особому составу препарата и размеру его частиц, он легко проникает в глубокие слои кожи без инъекций и повреждений кожи.

NanoAsia подарит юным и молодым невестам и их подругам необыкновенное сияние и увлажнение кожи. Ну, а мамам, бабушкам и другим взрослым женщинам эта процедура принесёт ухоженный «холёный» вид с длительным результатом. Мужчинам эта технология тоже очень хорошо поможет выглядеть лучше.

Приходите на консультацию, чтобы специалист подобрал для вас индивидуальный курс.

Почему я советую NanoaAsia? Потому что это красота без боли. «Без боли» — лозунг, под которым я работаю! В современном мире красоты сегодня на первом месте именно щадящие и лёгкие способы омоложения.

Ваша кожа получит максимальный результат без стресса и уколов:

Уменьшение морщин; Отбеливание; Упругость; Улучшение структуры; Увлажнение.

Как проходит процедура?

Сначала проводится газожидкостный пилинг, а потом наносится сыворотка. С помощью воздушной кисти NanoAsia Airbrush, созда­ющей сильной струёй воздуха эффект глубокого аэромассажа. Так состав легко, без применения иглы, проникает в глубокие слои кожи, укрепляя, питая, омолаживая и увлажняя ее.

Уже через 46 минут ваша кожа заметно посвежеет, морщины и отёчность сократятся, а в завершении курса овал лица подтянется и состояние ко­жи станет близким к идеальному.

Станьте неотразимыми на своей свадьбе с помощью NanoaAsia!

Тула, ул. Демонстрации, 4

8 (960) 598-71-71

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Конгресс-центр Тульского дома науки и техники

Весной и в начале лета пройдёт много событий, для которых важно найти хороший банкетный зал. Если у вас будет свадьба, юбилей или выпускной, уже сейчас пора бронировать места для застолья.

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского дома науки и техники созданы специально для уютного, вкусного и весёлого празднования важных и торжественных событий.

Здесь вас ждёт сочетание всех условий для лучшего праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размеры залов и их обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Здание расположено в самом центре Тулы, а значит, вам не придётся терять время, добираясь на свадебный банкет после фотосессии в кремле.

Ещё один плюс — удобный подъезд к зданию, парковка и вместительное крыльцо позволят свободно разместиться даже очень большому свадебному кортежу.

Выбирайте для вашего торжества любой из трёх залов в зависимости от масштабов, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал подготовят для вашего праздника в красочном оформлении, со всем необходимым оборудованием. Ну, а шеф-повар ресторана подберет для торжества особое меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал 400.

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м2 и вместимостью до 200 человек.

Отлично подходит для проведения больших свадеб с богатой музыкальной программой и множеством гостей.

В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал 100.

Площадь зала — 150 м2. Здесь можно удобно разместить до 60 гостей.

Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетный зал кафе «Зодиак».

Площадь зала — 72 м2. В кафе можно провести свадьбу до 50 гостей.

Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского дома науки и техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал. Расположение в самом центре города, в нескольких сотнях метров от кремля, «белого дома», центральной площади. Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня. Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование. Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

Празднуйте свадьбу в этих банкетных залах, и вы точно не пожалеете о своем выборе.

Ваше событие пройдёт

на высочайшем уровне!

Тула, ул. Менделеевская, 1

8 (4872) 36-45-81 , 8 (910) 160-21-21

«Русский фейерверк»

Какое событие столь же яркое, как свадьба? Фейерверк украсит вашу свадьбу незабываемым финальным аккордом. Профессиональное шоу, созданное специально для вашего торжества пиротехниками, запомнится каждому гостю, и станет красивым символом важного дня.

Фейерверки можно купить в специализированных магазинах, но для свадьбы лучше пригласить профессионального пиротехника. Ведь только специалист сможет создать для вас сложный, красивый и динамичный салют.

Пиротехник компании «Русский фейерверк» составит для вашего события специальную программу, в которой учтёт все важные нюансы: особенности площадки, на которой проходит торжество, количество гостей, их месторасположение, и, конечно, ваши пожелания.

Неповторимый салют будет создан с помощью разнообразных видов фейерверков, которые будут расположены так, чтобы каждый гость мог насладиться красотой огней. Именно профессионал знает как учесть все тонкости события, чтобы фейерверк был особенным.

Свадебный фейерверк может быть как скромным, так и богатым всеми вариантами огенного шоу. На маленьком пространстве и в небольшой компании гостей, хорошо смотрятся наземные фигуры или огненные надписи. Парковый салют, он же — «стена огня», удивит гостей сменой формы и цвета. Ну, а высотные залпы, если позволяет площадка, станут потрясающей кульминацией вечера.

Китайские фонарики или шары желаний — также красивый и беспроигрышный вариант для украшения события и ваших долгих светлых воспоминаний.

Фейерверк можно провести даже в закрытом помещении.

Например, свадебный торт можно украсить огненными фонтанами, а также разместить такие фонтаны в виде бутылок шампанского на праздничном столе.

Еще одно яркое украшение праздника — дневные фейерверки. Это фонтаны цветного дыма, различающиеся интенсивностью и временем работы. Яркий дым может быть дополнен залпами мини-салютов с конфетти и разнообразными парашютами. Цветовая гамма — полная радуга. Из них можно создать дорожку для встречи молодоженов у ресторана.

Благодаря минимальной зоне безопасности эти фейерверки можно применять даже в маленьких городских дворах.

Сделайте свою свадьбу яркой и неповторимой с компанией

«Русский фейерверк»!



Директор компании «Русский фейерверк — Тула» Карташев Владимир Альбертович.

Тула, ул. Луначарского, 35

8 (4872) 47-08-50

orf.ru

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Визажист-стилист Ольга Некрасова

Ольга Некрасова визажист-стилист, успешно работающая в индустрии красоты уже более 6 лет. Главный её принцип — личный подход во всем — как в работе с клиентами, так и в обучении.

Ольга не ставит своё дело «на поток», и каждый её клиент получает к важному событию особенный макияж и причёску.

Ольга Некрасова

- Мне важно, чтобы мои клиенты уходили от меня довольные на все 100%. Также важно брать всё возможное и в обучении. Я регулярно прохожу разнообразные тренинги и посещаю учебные семинары у ведущих мастеров страны, это даёт мне вдохновение, энергию и возможность быть первой в модных направлениях.

Совсем скоро во всех дворцах и ЗАГСах откроется запись на новый свадебный сезон. После подачи заявления в ЗАГС у молодожёнов возникает много вопросов и дел. Невеста начинает мечтать о том самом идеальном образе, который она вынашивала в своих детских мечтах. Платье, туфли, фата, причёска и самое главное дополнение в этом образе — макияж. Да-да, именно макияж… это очень важная деталь в образе невесты, ведь он помогает подчеркнуть ваши преимущества и скрыть мелкие несовершенства. Он помогает гармонично расставить важные акценты в полном образе невесты. И тут девушки сталкиваются со многими проблемами от незнания чего точно хотят и подойдёт ли им макияж, предложенный визажистом. Ведь кто-то хочет быть ярким, кто-то нежным, а кто-то хочет примерить на себя новый образ.

Несколько советов помогут вам создать ваш идеальный образ:

Чтобы правильно подобрать макияж, который будет гармонично смотреться с вашим образом, важно сделать пробный макияж у визажиста тогда, когда у вас уже куплено платье, выбран букет и вы определились с тематикой свадьбы, независимо от того, будет ли у вас она классическая или необычная. Помните, что макияж на улице (особенно на ярком солнце) смотрится в 2 раза бледнее. Поэтому, если вы хотите, чтобы на фотографиях запечатлелся ваш макияж, то нужно его делать ярче. Цвет теней должен быть набит плотнее, чем в повседневной жизни. Если у вас нависшее веко, то макияж будет отличаться от классического, так как задача визажиста визуально увеличить ваши глаза. Поэтому если вы никогда в жизни не делали профессиональный макияж, то это не лучшее время, чтоб пренебрегать пробным образом. Лучше его обязательно «примерить» на себе новый образ. Для визуального увеличения глаз лучше использовать накладные ресницы. Для того, чтобы тон не смотрелся на вас маской и пудра не подчёркивала любые шелушения, заранее позаботьтесь об увлажнении вашей кожи с помощью лёгких скрабов и кремов. Невеста должна быть свежей и сияющей. Не забываем использовать хайлайтеры и румяна, придающие свежесть вашему лицу.

Богатый опыт работы визажистом и стилистом помогает мне увидеть гармоничный образ моих клиентов в целом. Каждое лицо особенное, и моя задача — подчеркнуть его красоту, а это невозможно «по шаблонам», без индивидуального подхода.

В своей работе я использую только качественные материалы, которые получили признание во всем мире. Ведь я уважаю своих клиентов, а значит выбираю для них лучшее из возможного. Нельзя экономить на продуктах, если делаешь своё дело с душой.

Да, я перфекционист, и, наверное, это главное качество, за которое клиенты выбирают меня!

8 (910) 583-30-50, 8 (953) 180-47-09

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Мадам Флёр, салон цветов

Цветы из века в век сопровождают свадьбы и венчания, они используются во всех культурах и давно стали универсальным украшением, которое никогда не теряет своей актуальности.

На свадьбе всё должно цвести! Цветы и зелень — в этом сезоне не просто элементы декора, а главный акцент, который подчеркнёт главную идею события - рождение и создание нового и светлого.

Цветочный салон «Мадам Флёр» предлагает богатый выбор оригинальных идей по оформлению свадебной церемонии.

Опытные флористы и дизайнеры салона помогут вам создать особенную атмосферу, начиная с подготовки уникального свадебного букета, и всех элементов украшения особенного дня, церемонии, до застолья.

Букет невесты — важная деталь образа, на которую стоит обратить особенное внимание. Он должен сочетать в себе современные тренды и цветовое решение свадьбы, выгодно подчёркивать особенности невесты, и быть удобным. Главное, что учтёт флорист при составлении букета - ваши предпочтения. Например, в букете могут присутствовать любимые цветы невесты или те, которые её любимый подарил на первом свидании.

Кроме живых цветов для свадьбы можно использовать искусственные. Натуральные срезные растения редко способны сохранить свежесть на протяжении всего дня, поэтому оформление свадеб искусственными цветами сегодня стало очень популярно. Такой подход имеет множество преимуществ:

Огромная свобода выбора: вы сможете использовать любые виды цветов, независимо от сезона;

Идеальный внешний вид. Каждая модель ассортимента изготовлена с ювелирной точностью. Благодаря качественному текстилю и современным технологиям, многие цветы трудно отличить от природных аналогов.

Не требуется специальный уход. Композиции, бутоньерки, букеты сохранят свежесть и роскошный вид в любых обстоятельствах;

Доступная цена. Каждая позиция в этом магазине удивит не только исключительным качеством, но и приемлемой стоимостью.

Качественные искусственные цветы помогут создать

волшебную атмосферу праздника,

романтики и любви.

Они сделают торжество запоминающимся, стильным и эстетичным. Реалистичные копии идеально подойдут в качестве дубликатов букета невесты и свадебного торта.

Декор — важная часть оформления свадьбы. Именно он создает необходимую атмосферу, придает событию неповторимый колорит и уникальность.

В этом году продолжает быть в моде роскошный цветочный декор: пышные цветочные арки для выездной регистрации, великолепные композиции из цветов на столах, нежные цветочные украшения машин, лестниц, люстр и других элементов.

В этом свадебном сезоне «Мадам Флёр» предлагает новую услугу — аренда декора для оформления праздников.

Вы сможете взять в аренду красочные предметы для украшения свадьбы или других праздников:

Фонари,

Скамьи,

Свадебные арки,

Композиции для столов,

Коробки с цветами,

Фотозоны,

Цветочная стена;

и многое другое.

Яркая и нежная цветочная стена станет стильным украшением для стола молодоженов, а также послужит великолепной фотозоной.

Создайте для своей свадьбы особенную, яркую и неповторимую атмосферу вместе с «Мадам Флёр»!

Тула, Красноармейский проспект, 11А (остановка «ул. Лейтейзена»)

8 (4872) 30-30-99 , 8 (4872) 30-31-00

Тула, Павшинский мост, 2

8 (4872) 22-17-76

мадамфлёр.рф

Бомба Лэй-Ла, кавер-группа

«Бомба Лэй-Ла» — взрывной, зажигающий позитивом и настроением кавер-бэнд! Ваша свадьба в сопровождении этого коллектива наполнится особенным настроением, теплом и весельем.

Коллектив группы не умеет скучать, поэтому наполняет всеми любимые хиты совершенно новым звучанием. Музыкантам «Бомба Лэй-Ла» по плечу абсолютно все: disco, electro-pop, dance-pop, remix, Баян-rock и многое другое.

Специально к вашему событию эти ребята подготовят именно те песни, которые вы любите и хотите услышать.

А может вы задумали удивить своего любимого человека песней, которая «только ваша»? Она обязательно прозвучит на вашей свадьбе!

Там где звучит группа «Бомба Лэй-Ла», всегда царит тёплая, дружеская атмосфера, наполняющая всех гостей зарядом положительных эмоций и веселья.

Музыканты сыграют и споют на вашей свадьбе, и подарят каждому улыбку и замечательное настроение!

По вопросам организации концертов звоните: 8 (919) 077-83-87 , Ольга.

Ведущая Елена Гончарова

Елена Гончарова — ведущая торжеств и руководитель Event агентства «Бастет».

Агентство "Бастет" успешно организовывает, проводит и координирует мероприятия любого уровня и формата в Москве, Туле и по всей области.

Елена Гончарова - яркая и стильная ведущая. С ней ваш праздник наполнится особенными красками!

Забудьте про унылые, одинаковые и пошлые конкурсы, в которые вас заставляли играть на свадьбах раньше. У Елены совсем иной подход - она знает секреты искреннего веселья и душевного праздника! Каждому гостю на свадьбе будет интересно.

Ваше событие пройдет душевно и ярко, при любом формате запланированного торжества. И главное - никакого скучного официоза, заезженных речей и костюмированных конкурсов!

Елена разработает программу праздника специально для вас, с учётом всех пожеланий и особенностей свадьбы.

Этот сценарий будет индивидуальным

и неповторимым.

Вот несколько фактов из профессиональной и творческой биографии Елены Гончаровой:

Состоит в тройке лучших ведущих Тулы и области в TOPshowmen (сообщество лучших ведущих России и стран СНГ);

Резидент Russian Showmen Creative Week 2016;

Резидент Russian Showmen Week 2016;

Участник Московского Клуба Ведущих / Showmen club ;

Резидент Show women Russia (общероссийский проект для девушек ведущих);

Региональный организатор общероссийского флешмоба «Турбулентность», «Турбулентность2» и «Турбулентность4»;

Организатор и ведущая церемонии «Персона года 2016» в рамках общероссийской акции PRпровокация;

Региональный организатор и ведущая общероссийского флешмоба «Русская свадьба»;

Организатор и ведущая мастер-класса для будущих молодоженов «Try- Разгуляй».

Свадебное торжество должно быть наполнено яркими эмоциями и трогательными моментами, которые Елене будет очень приятно разделить вместе с вами.

С Еленой Гончаровой ваша свадьба получился именно такой, о которой вы мечтали!

Торопитесь, если хотите быть уверенными в своём свадебном дне. Звоните и бронируйте дату!

8 (905) 623-94-57

еленагончарова.рф

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