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Дерзкий

Дерзкий

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Гопичанд Малинени
  
Актеры:
Санни Деол, Регина Кассандра, Винит Кумар Сингх, Рандип Худа, Саями Кхер, Упендра Лимайе, Джагапати Бабу, Рамья Кришнан, Ануп Кумар Мишра, Айеша Кхан, Даянанд Редди, Нидххи Агервал
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
155 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.

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