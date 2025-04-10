Дерзкий
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Гопичанд Малинени
Актеры:
Санни Деол, Регина Кассандра, Винит Кумар Сингх, Рандип Худа, Саями Кхер, Упендра Лимайе, Джагапати Бабу, Рамья Кришнан, Ануп Кумар Мишра, Айеша Кхан, Даянанд Редди, Нидххи Агервал
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
155 минут
Возрастные ограничения:
16+
В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.
2 - 17 апреля
16 января - 13 апреля
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
10 - 16 апреля