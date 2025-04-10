Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Гопичанд Малинени

Актеры: Санни Деол, Регина Кассандра, Винит Кумар Сингх, Рандип Худа, Саями Кхер, Упендра Лимайе, Джагапати Бабу, Рамья Кришнан, Ануп Кумар Мишра, Айеша Кхан, Даянанд Редди, Нидххи Агервал

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 155 минут

Возрастные ограничения: 16+

В отдаленной прибрежной деревне безжалостный преступник Ранатунга терроризирует местных жителей. Случайная встреча странствующего незнакомца с его людьми раскрывает страдания жителей деревни. Осознав глубоко укоренившуюся коррупцию, он берет дело в свои руки. Вооруженный правдой и справедливостью, он отправляется на финальную конфронтацию с Ранатунгой.