Туристическое агентство «Геометрия»: Ваш отдых - наша работа!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как «вписать» свой отдых в бюджет и превратить отпуск в незабываемое приключение? Разбираемся вместе с директором туристического агентства «Геометрия» Еленой Сычевой.

Традиционно лето - это жаркая пора отдыха и отпусков. Многие туляки начинают планировать, как и, главное, где проведут эти волшебные дни. И здесь на помощь приходит турагент.

Его главная задача - сделать отдых максимально комфортным, при этом очень важно учесть все пожелания наших клиентов.

Так, если в отпуск собирается семья с маленькими детьми, при подборе тура важна каждая мелочь - от наличия стульчиков для малышей в ресторане отеля до специального меню. Если же в путешествие собирается большая компания друзей, то можно подобрать максимально бюджетные, но очень комфортные варианты размещения и разработать увлекательный маршрут.

Елена Сычева - Турагент не просто подбирает тур, но и решает целый комплекс задач, в том числе и контроль времени вылета, трансфера и размещения в выбранном отеле и даже помощь в оформлении визы, если вы планируете провести отпуск за пределами нашей необъятной Родины. Если вы хотите сэкономить, то планировать свой отдых надо заранее - сейчас это возможно даже за полгода. Но и летом, в самый жаркий сезон, когда все отели переполнены, а на пляжах буквально яблоку негде упасть, вполне возможно найти довольно бюджетный вариант - горящий тур. Правда, такие путевки - как лотерея, никто не может гарантировать, что вы попадете именно в тот отель или страну, о которой мечтали.

Отдыхаем всей семьей.

Семьи с маленькими детьми предпочитают проводить свой отпуск на берегу моря. Одно из самых популярных направлений - Турция.

Родители, предпочитающие активный отдых, все чаще выбирают города, в которых расположены красочные аквапарки. Лидер по числу гостей - Тайланд.

Самые высокие горки в аквапарках можно встретить в Дубае! В этой удивительной стране самым невероятный образом сочетаются древние традиции, история и самые последние технологии.

Одно из самых заветных желаний каждого ребенка - хоть раз побывать на феерическом празднике в Disneylandе! Самый большой и самый известный из парков детских развлечений находится во Франции, недалеко от Парижа.

В «Геометрии» вам без проблем подберут интересный маршрут, включающий и приключения с мультгероями и неспешные прогулки по одному из самых романтичных городов мира!

Маленьким непоседам и любителям всевозможных аттракционов добро пожаловать в Барселону! Среди пляжей, захватывающих видов и бесчисленного количества больших и маленьких музеев здесь расположены парки развлечений, где каждый член семьи выберет себе занятие по душе!

С каждым годом все больше наших земляков выбирают отдых с семьей, не покидая пределов России. В Сочи - ласковое море, белоснежные пляжи, Олимпийский городок, аквапарки и еще много интересного, чем можно приятно удивить любимое чадо.

Все большую популярность набирают и пляжи в Крыму: потрясающая архитектура, комфортабельные отели и недорогая дорога - уже успели стать фаворитом многих тульских семей!

Навстречу приключениям большой компанией

Среди самых популярных мест для активного отдыха - с вечеринками, вкусной едой и недорогим отелем или хостелом - Абхазия.

Живописные пляжи Греции.

Турагент сможет подобрать идеальный вариант проживания для больших компаний - разместить шумных друзей в одной комнате хостела или же в уютных апартаментах с собственной кухней.

Если же вы с друзьями хотите провести летние дни (и ночи!) в экзотическом месте - для вас загадочный Сеул! Бесконечные вечеринки, вкусная еда, головокружительные виды, теплое море ... Единственный минус - долгий перелет.

Для натур романтических - круизы и автобусные туры по городам Европы.

Например, 7-дневный тур в Италию с посещением вечного города, романтичной Венеции, Флоренции и Римини.

Туристическое агентство «Геометрия»

ул. Никитская, 8, тел. +7-920-275-77-55.

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