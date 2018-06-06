Правила жизни Евгения Пятисоцкова, главы Привокзального округа Тулы

Евгений Пятисоцков. Написать Евгению Ивановичу можно на e-mail: PyatisotskovEI@cityadm.tula.ru.

Лето — очень напряженное время у глав округов, когда в работе все основные проекты и программы по благоустройству общественных пространств и дворов, ремонт дорог и тротуаров. А еще летний купальный сезон и практически все выходные какие-либо массовые мероприятия, где надо обеспечить чистоту и порядок. Мы поговорили с Евгением Пятисоцковым о том, что происходит у него в округе и как он всё успевает.



...Я никогда не отключаю телефон, всегда на связи. А как иначе? Евгений Васильевич (Авилов, глава администрации Тулы. — Прим. авт.) может позвонить и в семь утра. Я не скрываю номер своего сотового телефона — на встречах с жителями всегда раздаю визитки. Так что те, у кого есть вопросы, всегда могут позвонить мне и договориться о встрече.

Написать Евгению Ивановичу можно на e-mail: PyatisotskovEI@cityadm.tula.ru.

2 июня 2018 года. Деревня Иврово. Выбор старосты деревни.

У меня есть непреложное правило: все обращения жителей округа в администрацию фиксируются, на все мы даем ответы. А на жалобы оперативно выезжаю либо сам, либо зама посылаю. Решить проблему, глядя глаза в глаза, гораздо проще и быстрее. В кабинете меня можно застать ближе к вечеру — я проверяю почту, составляю план на следующий день. Ну и часы приема граждан у меня есть.



...Не понимаю некоторых жителей, которые пишут, как раньше говорили, «во все инстанции сразу». Например, какой смысл писать Президенту о том, что аварийное дерево надо спилить?! Ну не Президент же вам это дерево приедет пилить! Первый шаг всегда — это обращение в свою администрацию.



...У нас в округе 258 улиц, за полтора года, что я руковожу округом, я их все пешком прошел. К округу относятся еще 108 населенных пунктов бывшего Ленинского района. И замечу, что горожане от селян сильно отличаются — сельские жители дружнее и активнее, и требования у них конкретнее.

В этом году мы ремонтируем в округе несколько дорог — на Косой Горе улицу Демешковскую, Максима Горького и Пушкинскую, Павшинский мост, Одоевский путепровод, в Михалково ул. Невского, Ликбеза и Профсоюзную. Подрядчики уже определены на конкурсной основе и приступили к работам.



...Почему мы проводим конкурсы и объявляем всякие программы благоустройства? Это позволяет понять, сколько жителей будут пользоваться всем этим благоустройством. Ведь зачастую на общих собраниях жителей оказывается, что нужна совсем не детская площадка, а парковка и озеленение. И очень правильно, что теперь и приоритеты в благоустройстве общественных пространств тоже жители расставляют.

Вот, к примеру, проект реконструкции сквера у ТНИТИ победил в конкурсе благоустройства общественных пространств, который проходил в единый день голосования 18 марта 2018 года. На 15 июня назначены конкурсные процедуры по определению подрядчика. С жителями мы уже все вопросы благоустройства обсудили. В этом сквере по проекту будут выполнены следующие работы: заменено полностью покрытие, установлены новые светильники, лавочки, урны и ограждение вокруг сквера, будет расширена дет­ская площадка, установлена новая спортивная площадка, на них сделают новое резиновое покрытие. Ну и конечно, займемся деревьями — кронируем больные, удалим старые, подсадим новые.



Тула, ул. Чмутова. Ремонтные работы выполнены на 90%.

...Кстати, о деревьях. Ул. Чмутова — один из въездов в город, по программе «Безопасные комфорт­ные дороги» на нее выделили 40 млн руб. Состояние этой улицы вызывало множество претензий у жителей. На сегодняшний день здесь уже уложен верхний слой асфальтового покрытия, предстоит еще провести щебенение обочины и заасфальтировать разворотное кольцо. Работы будем принимать вместе с жителями, специалистами и депутатами гордумы. На этой улице обновим деревья. Уберем аварийные и больные деревья, на которые указали жители. Начиная с осени прошлого года до окончательной приемки улицы тут будет высажено в общей сложности 350 деревьев — лип и кленов. Сейчас уже посадили 280. Правда, не все принялись. Около 20 засохших саженцев по гарантии питомник нам заменит. А осенью посадки будут продолжены.



...Отличная идея — придумать всем вместе название скверам. Поэтому всех приглашаю принять участие в выборе названия сквера ТНИТИ (ул. Болдина, 98). Основные требования — название должно отображать историю создания, расположение, иные особенности места. Ну и конечно, быть благозвучным. Если есть идеи, присылайте на gorsreda@cityadm.tula.ru до 30 июня 2018 года.



Тула, ул. Чмутова. Ремонтные работы выполнены на 90%.



...Чистота в городе для меня не пустой звук. И не только потому, что несколько лет отдал работе в «Спецавтохозяйстве». Точно знаю, что стихийные свалки, в том числе в лесопосадках, возникают не сами по себе. Я жителям всегда говорю — вы увидели, что кто-то вываливает мусор, сфотографируйте машину, номер, сообщите нам. Не сможет одна администрация без поддержки жителей победить стихийные свалки. А вообще, считаю, нужно вводить солидные штрафы за такие действия. Причем наказание, то есть штраф, должно быть быстрое и неотвратимое.



...В день я провожу в среднем шесть встреч с жителями разных микрорайонов округа. В этом году наш округ первым провел собрания по программе «Формирование комфортной городской среды». В комплексную программу благоустройства вошли 9 объектов, 17 дворовых территорий. Подрядчики определены, планы с жителями согласованы. Составлен график выполнения работ.



...Привокзальный округ, считаю, самый спортивный в Туле. На Косой Горе, там, где зимой проходят традиционные лыжные соревнования «Косогорская лыжня», сейчас инвесторы воплощают масштабный проект — строят круглогодичную лыжную базу школы олимпийского резерва и проложат 2,5 км лыжероллерной трассы. Закуплены ратраки и снежные пушки для производства искусственного снега, чтобы лыжные соревнования и тренировки можно было проводить при любой, даже самой теплой зиме. Местные жители волновались — что за вырубка леса, уж не застройка ли? Мы проводили собрания с ветеранами, старшими по домам и улицам, с активистами, представили проект. В результате косогорцы теперь активно поддерживают этот проект. Открытие трассы запланировано на 1 сентября.



...Повод для радости и гордости за округ: у нас строят новый дет­ский садик в Зайцево, возле 57-й школы будет построен спортивный городок. Ну и 1 сентября на Зелен­строе откроется новая школа.

На заметку

Глава Привокзального округа ведет прием граждан по всем вопросам каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца с 14.00 (без предварительной записи) по адресу: Тула, ул. Болдина, 50, каб. 307 б, тел. 22−44−24.

Из досье Myslo

Евгений Иванович Пятисоцков



Родился 15 августа 1978 г. в с. Солопёнки Алексинского р-на Тульской области.

В 2000 году закончил Тульский артиллерийский инженерный институт, электромеханика (по отраслям), инженер.

Служил в армии, работал в частных компаниях – ООО «Трейд», ООО «Движение». С 2014 года – в АО «Спецавтохозяйство Тулы», а с 28.09.2016 г. – глава Привокзального округа Тулы.

Жена Ольга, есть несовершеннолетний ребенок – дочь Влада.



