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Поднимаем планку качества еще выше

Поднимаем планку качества еще выше

Руководитель отдела дизайна ООО «БРАЕР» нашего региона делится планами на развитие компании.


Плитку «БРАЕР» можно увидеть повсюду – во всех самых популярных, знаковых местах Тулы. О секретах ее производства, последних новинках завода и планах на развитие рассказывает Жанна Кузнецова, руководитель отдела дизайна ООО «БРАЕР» нашего региона.

- Как удалось добиться такой узнаваемости? В чем ваши сильные стороны?

Жанна Кузнецова

-Завод является одним из самых инновационных в России по производству мелкоштучных бетонных изделий. Мощность завода составляет 2 500 000 кв. м плитки в год. Это обеспечивает постоянное наличие продукции на складе, исключает перебои в поставках. На заводе установлено новейшее оборудование европейского производства. Автоматизация производства обеспечивает идеальную геометрию продукции, внутренние требования превосходят стандарты ГОСТ.


– Какими успехами предприятия вы гордитесь?


–Прежде всего тем, что мы добились признания у такого большого количества потребителей в разных областях нашей огромной страны. Группа компаний «БРАЕР» ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов: «100 лучших товаров России», «Лучшая инновация для устойчивого развития» международного форума «День инноваций в архитектуре и строительстве» и т.  п.

 


Реализованные объекты более чем в 30 регионах РФ и ближнего зарубежья с применением нашей продукции являются эталоном архитектурного благоустройства и нашей гордостью!


– Какая задача стояла при разработке коллеции тротуарной плитки BRAER?


– Мы всегда экспериментируем и не стоим на месте, придумываем и разрабатываем новые формы, цвета, многочисленные варианты их комбинирования. Сейчас в нашей линейке – более 100 цветовых решений и множество форм, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов и воплотить в жизнь самые смелые проекты.

 
В нашей линейке представлены самые «вкусные» для восприятия цвета. Такие возможности нам дает инновационная технология смешивания оттенков colormix. Смешивая краски, технологи ГК «БРАЕР» стараются найти наиболее выразительную комбинацию оттенков, вызывающую ассоциации с природным ландшафтом разных городов и стран.
 

 

 

И названия своим смесям мы даем соответствующие: «Каньон» – рыже-песочный, «Каштан» – красновато-коричневый, «Сафари» – насыщенный коричневато-рыжий. Это мягкая, деликатная имитация природного материала – один из мощнейших трендов сезона: экостиль сегодня востребован во всем мире.

– Какие примущества отличают плитку BRAER?

–В первую очередь, это, конечно, непревзойденное качество. Плитка БРАЕР прочная, морозостойкая, ее водопоглощение составляет менее 6%. А гарантия – не менее 25 лет эксплуатации с сохранением первоначального внешнего вида при соблюдении рекомендаций по применению.
 


– На каких значимых объектах региона применена продукция вашего завода?

– В Туле это мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества», Тульский Государственный цирк, сквер им. Маршала Г.  К.?Жукова, Московский железнодорожный вокзал, правительство Тульской области, Кремлевский сквер, Центральный парк. Сейчас в работе находятся новые социально значимые объекты, которые вскоре порадуют жителей и гостей города.
 


– Какие новые виды продукции готовитесь представить клиентам?

– В этом сезоне у нас появилась новая линейка под названием City. Это большие формы 600х300, 150х300, 300х300 высотой 80 мм. Они предназначены для крупных объектов, но подходят и для мощения участков с проезжей территорией и стоянки авто. На этой форме уже разработаны новые цветовые решения. Другие новинки скоро увидите сами, пока не будем раскрывать все секреты.
 


География поставок ГК «БРАЕР» – от Северного Кавказа до Владивостока, но родному городу мы всегда будем уделять особое внимание. Это не только огромная гордость – видеть повсюду результаты своего труда, но и высокая степень ответственности! Мы просто не имеем права сработать плохо, ведь оформление общественных пространств рассчитано не на одно поколение людей. Поэтому поднимаем и без того высокую планку качества еще выше.


Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, 1-а,
тел. +7 (4872) 25-24-50
Официальный сайт: www.braer.ru
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −2
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