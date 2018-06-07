Поднимаем планку качества еще выше
Руководитель отдела дизайна ООО «БРАЕР» нашего региона делится планами на развитие компании.
Плитку «БРАЕР» можно увидеть повсюду – во всех самых популярных, знаковых местах Тулы. О секретах ее производства, последних новинках завода и планах на развитие рассказывает Жанна Кузнецова, руководитель отдела дизайна ООО «БРАЕР» нашего региона.
- Как удалось добиться такой узнаваемости? В чем ваши сильные стороны?
Жанна Кузнецова
-Завод является одним из самых инновационных в России по производству мелкоштучных бетонных изделий. Мощность завода составляет 2 500 000 кв. м плитки в год. Это обеспечивает постоянное наличие продукции на складе, исключает перебои в поставках. На заводе установлено новейшее оборудование европейского производства. Автоматизация производства обеспечивает идеальную геометрию продукции, внутренние требования превосходят стандарты ГОСТ.
– Какими успехами предприятия вы гордитесь?
–Прежде всего тем, что мы добились признания у такого большого количества потребителей в разных областях нашей огромной страны. Группа компаний «БРАЕР» ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов: «100 лучших товаров России», «Лучшая инновация для устойчивого развития» международного форума «День инноваций в архитектуре и строительстве» и т. п.
Реализованные объекты более чем в 30 регионах РФ и ближнего зарубежья с применением нашей продукции являются эталоном архитектурного благоустройства и нашей гордостью!
– Какая задача стояла при разработке коллеции тротуарной плитки BRAER?
– Мы всегда экспериментируем и не стоим на месте, придумываем и разрабатываем новые формы, цвета, многочисленные варианты их комбинирования. Сейчас в нашей линейке – более 100 цветовых решений и множество форм, которые позволяют удовлетворить любые потребности клиентов и воплотить в жизнь самые смелые проекты.
– Какие примущества отличают плитку BRAER?
–В первую очередь, это, конечно, непревзойденное качество. Плитка БРАЕР прочная, морозостойкая, ее водопоглощение составляет менее 6%. А гарантия – не менее 25 лет эксплуатации с сохранением первоначального внешнего вида при соблюдении рекомендаций по применению.
– На каких значимых объектах региона применена продукция вашего завода?
– В Туле это мемориальный комплекс «Защитникам неба Отечества», Тульский Государственный цирк, сквер им. Маршала Г. К.?Жукова, Московский железнодорожный вокзал, правительство Тульской области, Кремлевский сквер, Центральный парк. Сейчас в работе находятся новые социально значимые объекты, которые вскоре порадуют жителей и гостей города.
– Какие новые виды продукции готовитесь представить клиентам?
– В этом сезоне у нас появилась новая линейка под названием City. Это большие формы 600х300, 150х300, 300х300 высотой 80 мм. Они предназначены для крупных объектов, но подходят и для мощения участков с проезжей территорией и стоянки авто. На этой форме уже разработаны новые цветовые решения. Другие новинки скоро увидите сами, пока не будем раскрывать все секреты.
География поставок ГК «БРАЕР» – от Северного Кавказа до Владивостока, но родному городу мы всегда будем уделять особое внимание. Это не только огромная гордость – видеть повсюду результаты своего труда, но и высокая степень ответственности! Мы просто не имеем права сработать плохо, ведь оформление общественных пространств рассчитано не на одно поколение людей. Поэтому поднимаем и без того высокую планку качества еще выше.
Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, 1-а,
тел. +7 (4872) 25-24-50
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