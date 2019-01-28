Туляки выбрали три лучших стоматологии-2018

С 26 декабря по 28 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие стоматологии в Туле. Теперь мы знаем, куда вы ходите лечить зубы.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 28 января, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Реальные итоги отличаются, после вычета лишних голосов.

Победителем голосования стала клиника «Дарстом» — она набрала 1720 голосов!

Второе место и 1392 голоса получила стоматология «М-ВИТА».

Третье место и 867 голосов туляки отдали клинике «Денталь».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание стоматологической клиники.

Стоматологии, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг стоматологий Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.