Курсы для взрослых: выбираем новую профессию и повышаем квалификацию

Обзор компаний, предлагающих тулякам получить новые знания и умения, чтобы начать новое дело или перейти на работу по другому направлению.

Центр иностранных языков EXPRESS

Школа-студия Perfect Lashes Studio



Современный научно-образовательный центр «Стратегия Профи»



Языковой Центр «Banana School»

Центр иностранных языков EXPRESS приглашает взрослых, подростков и детей на курсы иностранных языков: английский, немецкий, французский.

Вы можете выбрать занятия в группах, мини-группах и индивидуальные.

Современная методика подойдет для учеников с любым уровнем владения языком, от «нуля» до повышения знаний или подготовки к экзаменам.

В этом центре возможны занятия с русскоязычными преподавателями и носителями языка, в классическом формате или по Skype.

11 преимуществ занятий в Центре EXPRESS:

Большое разнообразие программ обучения. Методисты Центра EXPRESS разработали более 130 образовательных программ разной интенсивности и направленности для различных языков, целей и возрастов. Среди них есть также специализированные курсы — деловой, технический и юридический английский, английский в сфере авиации, фармакологии, автомобильной промышленности, энергетики, логистики, маркетинга, IT-технологий. Акцент на развитие разговорных навыков. Кроме большого объема разговорной практики много внимания уделяется развитию навыков письма, аудирования и чтения, изучению грамматики и расширению словарного запаса. Гибкое расписание. Даже если вы не знаете, как совместить работу с курсами, менеджеры помогут подобрать удобное время для изучения языка. Учебные материалы международного стандарта. Учебники, наглядные пособия, аудио- и видеоматериалы созданы на основе опыта лучших методистов и преподавателей со всего мира. Удостоверение об окончании курсов. Ваши навыки владения языком подтверждаются удостоверением, которое станет частью вашего портфолио. Опытные преподаватели. Все педагоги имеют высшее лингвистическое/педагогическое образование и постоянно повышают свою квалификацию. Команда методистов следит за их профессиональным развитием и качеством проведения занятий. Занятия с носителями языка. Онлайн-занятия по Skype с преподавателями из США, Великобритании и Канады подходят взрослым, которые хотят получить интенсивную разговорную практику и избавиться от акцента. Все преподаватели имеют сертификаты, дающие право преподавать английский как иностранный и подтверждающие их компетентность и владение актуальными методиками обучения. Коммуникативная методика. На занятиях с русскоговорящими преподавателями практически не используется родной язык, благодаря чему происходит полное «погружение» в изучаемый язык. Соответствие общеевропейской шкале уровней владения языком CEFR. Чтобы правильно подобрать подходящий курс обучения, перед стартом занятий каждый студент проходит письменный и устный тест, который определяет, на какой ступени изучения языка он находится. Корпоративное обучение. Специально разработанная программа обучения персонала учитывает цели и потребности конкретной компании-заказчика. Расписание обучения подстраивается под график работы каждого сотрудника. Система оценки качества обучения и контроль за прогрессом каждого сотрудника помогают добиться желаемого результата в нужные сроки. На протяжении нескольких лет Центр входит в тройку лидеров поставщиков корпоративного обучения согласно результатам Всероссийского рейтинга поставщиков корпоративного обучения. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам (PTE, FCE, CAE, TOEFL, IELTS). От вас требуется только указать срок, за который вам нужно подготовиться, и выбрать, хотите ли вы заниматься с русскоязычным преподавателем или носителем. Наши менеджеры подберут оптимальное расписание занятий и квалифицированного преподавателя. Кроме того, Центр EXPRESS является сертифицированным центром приема международных экзаменов Pearson Test of English.

Тула, пр. Ленина, 77, офис 415.

Тел. 8 (4872) 77-05-40.

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Школа-студия Perfect Lashes Studio приглашает к себе на занятия тех, кто хочет получить интересную и современную новую профессию — мастер по наращиванию ресниц.

Школа является официальным представителем московской Академии дизайна взгляда Алеси Успенской IDEAL LASHES.

Каждый месяц здесь проходят обучающие курсы по классическому и объёмному наращиванию ресниц, а также по декорированию с помощью цветных ресниц и страз. Во время обучения здесь вы узнаете особенности работы с материалами, все тонкости наращивания ресниц, различные способы наращивания и эффекты, противопоказания и многое другое. Окончательную отработку навыков вы сможете пройти на живой модели (или без отработки, в зависимости от курса).

Создан для тех, кто хочет учиться с нуля. Хотите получить новую профессию, чтобы начать работу в салоне или подрабатывать на дому? Этот курс для вас! Возможно выбрать курс только по классическому наращиванию или с дополнительной частью — по объёмному наращиванию.

Длительность курса: 2 или 3 дня.

Создан для мастеров, которые уже имеют базовые навыки и опыт работы 3-6 месяцев. На курсе вы узнаете все тонкости и нюансы о моделировании взгляда и научитесь делать объёмное наращивание.

Длительность курса: 2 дня.

Создан для мастеров, которые работают с наращиванием и хотят поменять направление, а также для тех, кто работает с архитектурой и окрашиванием бровей и хочет освоить технологию работы с ресницами.

Длительность курса: 1 день.

С февраля в школе Perfect Lashes Studio открывается курс повышения квалификации «Отработка пучков 2−8D».

Можно выбрать только теоретическую часть — без отработки на моделях.

Или дополнительно — с практической отработкой.

Длительность курса: 1 день.

Стажировка (отработка практики и навыков).

Если вы закончили курсы (в этой или других школах) и хотите скорее начать работать, но ещё не уверены в своих практических навыках и не имеете возможности тренировки, стажировка — то, что вам нужно. Она позволит вам быстро наработать скорость манипуляций и обрести уверенность.

Весь февраль — скидка на любой курс

в школе-студии

Perfect Lashes Studio — 25%!

Вы сможете выбрать для себя как групповое, так и индивидуальное обучение с удобным графиком.

Преимущества обучения в школе Perfect Lashes Studio:

Высококвалифицированные преподаватели;

Учебные пособия, не имеющие аналога;

Индивидуальный подход к каждому ученику;

В обучение входит как теоретический курс, так и практика. Отработка практических навыков происходит в начале на манекене, а затем на живой модели;

На время обучения все материалы вам предоставят абсолютно бесплатно;

По окончании курса выдается сертификат международного уровня;

После окончания обучения всем ученицам всегда рады прийти на помощь, проконсультировать.

Ещё один приятный плюс — возможность покупки высококачественных и проверенных расходных материалов для дальнейшей самостоятельной работы. Вы сможете открыть своё дело и покупать материалы любыми объёмами, от минимума до максимальных объёмов.

Обучение проводит Елена Зрякина, сертифицированный тренер школы IDEAL LASHES.

Тула, пр. Ленина, 127, офис 417.

Тел. 8 (920) 764 12 54.

perfectlashes71.ru

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ООО «УПиНИЦ «Стратегия Профи» имеет лицензию на ведение образовательной деятельности от 13.06.2017 г. № 0133/03310, входит в реестр организаций обучающих охране труда от 18.12.2018 г. № 5727. Ведет образовательную деятельность по целому ряду направлений: обучение и повышение квалификации по рабочим профессиям, повышение квалификации целого ряда специалистов и руководителей разных сфер экономики. Оказывает образовательную передподготовку в области ЕГЭ. Обучение проводят как очно, очно-заочно, так и индивидуально и дистанционно.

Специалисты, прошедшие обучение в Центре, получают все преимущества полноценного профессионального образования: прочные теоретические знания, уверенные практические навыки и удостоверение установленного образца, подтверждающее квалификацию.

В учебном центре можно освоить или повысить разряд как очно-заочно, так и дистанционно по целому ряду рабочих профессий: электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, контролер в производстве черных металлов, машинист крана (крановщик), электросварщик ручной сварки, машинист компрессорных установок, электромеханик по лифтам, стропальщик и многим другим профессиям. В учебном центре можно получить крепкий массив знаний и пройти аттестацию по направлениям: охрана труда, пожарно-технический минимум, первая помощь на производстве, основы гражданской обороны, безопасные приемы и методы работы на высоте, безопасности дорожного движения и по многим другим направлениям. В учебном центре можно освоить общественно важные и востребованные торговые профессии: кассир торгового зала, комплектовщик товара, кладовщик, укладчик-упаковщик, оператор механизированных и автоматизированных складов, продавец, кухонный рабочий, официант, водитель погрузчика и многим другим торговым профессиям. В учебном центре можно освоить или повысить разряд как очно-заочно, так и дистанционно по целому ряду рабочих профессий теплоэнергетики: оператор котельной на жидком и газообразном топливе, слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования котельных, диспетчер центрального пульта автоматизированной котельной, слесарь по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики оборудования котельных установок, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмных машин и многим другим рабочим профессиям теплоэнергетики. В учебном центре можно пройти повышение квалификации как очно-заочно, так и дистанционно целому ряду педагогических работников высшего образования, среднего специального образования, учителям и преподавателям муниципальных школ по направлениям: менеджмент в образовании, методист образовательной организации, охрана труда сотрудников образовательной организации, пожарно-технический минимум для сотрудников образовательной организации, противодействие коррупции в образовании, теория и методика преподавания по преподаваемым дисциплинам, современные технологии профессионального обучения, теория и методика преподавания шахматам в образовательной организации и многим другим направлениям.

Почему лидеры рынка выбирают Учебный центр

«Стратегия Профи»?

Индивидуальный и оперативный подход к каждому клиенту. Квалифицированные преподаватели, которые регулярно повышают свою квалификацию, принимают участие в международных конференциях, семинарах, выставках. Полное сопровождение — от заявки до получения документов. На протяжении многих лет здесь обучают специалистов на высшем уровне. Реализация более 50 учебных программ. Есть возможность дистанционного обучения.

Заказать обучение просто! Выберите интересующие профессии, напишите или позвоните в учебный центр. Специалисты помогут вам с получением качественного образования!

stratprof.ru

ВКонтакте

Тула, ул. Пирогова, 14-а.

Тел.: 8 (4872) 30-81-48 , 8 (920) 744-77-22.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/03310 от 13 июня 2017 г.

Banana School – современный центр изучения языков с оригинальной методикой обучения, разработанной европейскими специалистами.

Главная идея этого центра — качественный результат.



В Banana School вы сможете изучать английский, французский, испанский языки.



Вы можете выбрать групповые или индивидуальные занятия для взрослых, бизнес-курсы, а также программы для детей любого возраста.

После этих курсов вы сможете общаться на равных в любой стране мира и достигать своих целей без препятствий в виде

языкового барьера.

Процесс обучения направлен на использование языковых навыков в общении. Главная задача — преодоление языкового барьера. А грамматика, лексикология и фонология выступают как инструмент для изучения. Это позволяет каждому студенту чувствовать себя свободно и не бояться совершить ошибку.

Курсы английского, французского и испанского языков в этой школе проводятся по коммуникативной методике. Эта методика постоянно развивается, и преподаватели ежегодно отбирают для использования на занятиях только самые актуальные учебники.

Методические программы разработали специалисты школы, используя учебную литературу изданий Pearson, Oxford, Cambridge.

Благодаря этой методике вы освоите английский язык за короткий промежуток времени или улучшите свои знания, если вы уже имеете базу.

Перед первым занятием каждый студент проходит устное тестирование на определение уровня. Учить английский вы будете в кругу равных вам по уровню людей, что поможет чувствовать себя уверенно и заниматься с интересом.

Какие курсы можно выбрать в Banana School?

Курс для начинающих.

Создан для тех, кто никогда не изучал английский.

Через 3-4 месяца вы научитесь правильно произносить английские слова, читать, грамотно строить фразы, усвоите, как устроена английская грамматика и что с ней делать. Ваш словарный запас увеличится до 876 слов.

Английский для взрослых.

Вы освоите грамматику и лексику, подтянете разговорный и определитесь, что вам в первую очередь нужно от английского.

Испанский язык.

Курсы в Banana School — это не только эффективный способ выучить испанский язык с нуля, но и прекрасная возможность получить знания о культуре Испании «из первых рук», так как занятия проводят квалифицированные преподаватели – носители языка.

На занятиях вы освоите все аспекты изучения языка: говорение, чтение, письмо, восприятие на слух.

Французский язык.

«Общий курс французского» в первую очередь подходит для тех, кто начинает изучение французского языка «с нуля». Этот курс подразумевает изучение лексики, грамматики, различных нюансов французской речи и направлен на развитие всех языковых навыков: говорение, чтение, письмо и аудирование (восприятие речи на слух).

Корпоративное обучение.

Преподаватели школы могут проводить корпоративные уроки прямо у вас в офисе для группы сотрудников (от 2 человек). Также вам с удовольствием предоставят для занятий комфортные и полностью оборудованные аудитории. Программы корпоративного обучения английскому языку подстроят под ваши нужды.

Индивидуальное обучение.

Если вы ограничены во времени и не можете посещать регулярные курсы английского языка, используйте возможность изучать английский индивидуально. Индивидуальная программа разрабатывается с учетом пожеланий и особенностей студента, а также специфику его профессии. Гибкое расписание позволяет совмещать индивидуальные занятия английским с работой.

Осенью 2018 года студенты и преподаватели Banana School писали Всероссийский диктант по английскому языку. Два преподавателя школы вошли в восьмерку лучших!

Приходите в Banana School

и получите возможности для

прекрасного будущего!

Тула, ул. Литейная, 4.

Тел.: 8 (910) 077-19-37 , 8 (4872) 47-19-07.

bananaschool.org

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