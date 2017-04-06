Голосуем за лучший тульский медицинский центр

Сегодня мы начинаем новое голосование за лучшие места в Туле. Выбираем лучшие на ваш взгляд негосударственные медицинские центры нашего города.

Куда вы предпочитаете ходить, когда требуется медицинская помощь? Врачам какого медцентра доверяете своё здоровье и здоровье детей? Где уютнее и приятнее, где цены более доступные? Критерии голосования вы выбираете сами.

Голосуйте за ваши любимые медицинские центры,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара медицинских центров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.